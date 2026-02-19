REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Inne formy zatrudnienia » Młodociani, niepełnosprawni, bezrobotni » Nowa wersja portalu dla poszukujących pracy i pracodawców - zielonalinia.gov.pl. Co się zmieniło?

Nowa wersja portalu dla poszukujących pracy i pracodawców - zielonalinia.gov.pl. Co się zmieniło?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 lutego 2026, 13:05
Wojciech Napora
Zielona Linia
Zielona Linia
Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia
zielona linia
Nowa wersja portalu dla poszukujących pracy i pracodawców - zielonalinia.gov.pl. Co się zmieniło?
gov.pl

REKLAMA

REKLAMA

Jest nowa wersja portalu dla poszukujących pracy i pracodawców: zielonalinia.gov.pl. Czy zmienił się zakres świadczonych usług? Jak korzystać ze Strefy Użytkownika?

rozwiń >

Nowa wersja portalu dla poszukujących pracy i pracodawców

Miło nam zakomunikować, że pod koniec stycznia 2026 r. nastąpiły zmiany w serwisie www.zielonalinia.gov.pl. Dotyczą one zarówno wizualnego, jak i funkcjonalnego aspektu działania portalu. Co się zmieniło? Jak obecnie korzystać ze Strefy Użytkownika? Jak wygląda zakres świadczonych przez nas usług? Odpowiadamy.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Wszyscy, którzy odwiedzają portal www.zielonalinia.gov.pl, zauważyli, że od 21 stycznia 2026 r. ma on inny wygląd. Naszym celem było stworzenie nowoczesnego serwisu, który w pełni odpowiada współczesnym standardom i trendom. Mamy nadzieję, że nowa szata graficzna sprawiła, że korzystanie z treści dostępnych na naszej stronie jest bardziej przejrzyste i intuicyjne niż wcześniej. Serwis zyskał nową, w pełni responsywną wersję mobilną, zapewniającą komfortowe korzystanie z zasobów portalu na urządzeniach przenośnych. W zmienionym serwisie na stronie głównej wyróżniliśmy formy kontaktu z konsultantami Zielonej Linii, zachowaliśmy podział artykułów znany z poprzedniej odsłony serwisu oraz umieściliśmy najczęściej poszukiwane treści, a więc wyszukiwarkę ofert pracy i aktualne wskaźniki.

Oferty pracy z portalu e-praca

Gruntowną przebudowę przeszedł system pobierania i prezentacji ofert pracy z portalu e-praca oraz innych komercyjnych portali rekrutacyjnych, co znacząco podnosi efektywność wyszukiwania informacji.

Trzy strefy: bezrobotnego, pracownika i pracodawcy

Nowością w portalu są trzy strefy: „bezrobotnego”, „pracownika” i „pracodawcy”. Wszystko po to, by każdy odwiedzający naszą stronę mógł od razu znaleźć interesujące go materiały.

REKLAMA

Wyszukiwarka PKD

Strona zostałam rozbudowana o dodatkowe narzędzia tj. wyszukiwarkę PKD oraz wyszukiwarkę klasyfikacji zawodów i specjalności, które dostępne są w nagłówku strony.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Strefa Użytkownika

Zmianie uległa też Strefa Użytkownika (strefa zamknięta), czyli usługi dostępne po założeniu konta i zalogowaniu do portalu zielonalinia.gov.pl. Jak to obecnie wygląda? Dotychczasowa Strefa Użytkownika, dostępna po zalogowaniu w serwisie www.zielonalinia.gov.pl, została zastąpiona nowym, bardziej funkcjonalnym rozwiązaniem. Naszym głównym celem było stworzenie bezpiecznego narzędzia, zapewniającego najwyższe standardy ochrony danych osobowych. Aby korzystać z naszych usług i funkcjonalności w Strefie Użytkownika, zachęcamy do założenia nowego konta.

Ważne

Zakres świadczonych przez nas usług nie uległ zmianie. Usprawniliśmy jedynie system, by praca z nim była wygodniejsza, czyli lepiej dopasowana do potrzeb Użytkowników. Warto dodać, że wszystkie nasze usługi są realizowane bezpłatnie.

Nowa odsłona Strefy Użytkownika to przede wszystkim:

  • Odświeżony Kreator CV – z nowoczesną szatą graficzną oraz funkcją tworzenia i przechowywania wielu wersji dokumentu. Narzędzie pomaga w 9 krokach stworzyć profesjonalne CV, które można dołączać przy aplikowaniu o pracę.
  • Usprawniony „Autoposzukiwacz” – szybsze i bardziej intuicyjne wyszukiwanie ofert pracy, szkoleń oraz aktualności z urzędów pracy.
  • Intuicyjna obsługa – nowoczesny wygląd i przejrzysta nawigacja ułatwiająca codzienne korzystanie z serwisu.
  • Pełna dostępność – narzędzie jest teraz w pełni responsywne i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto możliwe jest dodawanie ofert pracy oraz prenumerata newslettera Zielonej Linii.

Rejestracja konta w Strefie Użytkownika

Aby zarejestrować konto w Strefie Użytkownika w serwisie Zielonej Linii, trzeba wejść na stronę internetową www.zielonalinia.gov.pl i wybrać kafelek „zaloguj się” (na górze strony głównej). Konto tworzy się poprzez opcję „zarejestruj się”. Po wyborze typu użytkownika i wypełnieniu krótkiego formularza, akceptuje się wymagane zgody na przetwarzanie danych osobowych i potwierdza link aktywacyjny na swojej poczcie e-mail. Po założeniu konta, logowanie następuje również poprzez klikniecie na stronie głównej kafelka „zaloguj się”.

Konto w Strefie Użytkownika serwisu www.zielonalinia.gov.pl można założyć jako:

  • osoba poszukująca pracy,
  • pracodawca (firma).

1. Osoba poszukująca pracy

Rejestrując się jako osoba poszukująca pracy, można stworzyć swoje CV, automatycznie je wygenerować w wielu szablonach i kolorach, a także zaprenumerować newsletter dla osób poszukujących pracy.

Zakładając konto na portalu Zielonej Linii jako osoba poszukująca można korzystać z takich funkcji, jak:

  • Autoposzukiwacz ogłoszeń o pracy,
  • Autoposzukiwacz ofert szkoleń,
  • Autoposzukiwacz aktualności z urzędów pracy,
  • Kreator CV.

2. Pracodawca (firma lub instytucja)

Zakładając konto w portalu jako pracodawca, otrzymuje się możliwość darmowego publikowania ogłoszeń o pracy oraz ofert szkoleń w bazie portalu. Dodatkowo zgłoszone oferty pracy będą dostępne w bazie naszej infolinii – będziemy informować dzwoniące do nas osoby o ofertach zamieszczanych przez pracodawców. Można także zapisać się na nasz newsletter z informacjami dla pracodawców oraz autoposzukiwacz aktualności z urzędów pracy.

Zachęcamy do wejścia na naszą odświeżoną stronę oraz założenie sobie konta w naszym serwisie.

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Coraz więcej osób poszukuje pracy. Jak to możliwe skoro bezrobocie jest najniższe w historii
Coraz więcej osób poszukuje pracy. Jak to możliwe skoro bezrobocie jest najniższe w historii
5 podstawowych pytań o urlop na poszukiwanie pracy
5 podstawowych pytań o urlop na poszukiwanie pracy
Nawet milion kobiet po 50. roku życia aktywnie poszukuje pracy. Dlaczego pracodawcy tego nie wykorzystują? Czas na zmianę myślenia
Nawet milion kobiet po 50. roku życia aktywnie poszukuje pracy. Dlaczego pracodawcy tego nie wykorzystują? Czas na zmianę myślenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
ZUS walczy z nadużyciami na L4: Ponad milion złotych do zwrotu. Kiedy firmy mogą przeprowadzać własne kontrole?
19 lut 2026

Ponad milion złotych – tyle w ubiegłym roku musieli zwrócić mieszkańcy woj. lubuskiego, którzy niewłaściwie korzystali ze zwolnienia lekarskiego lub otrzymali je mimo braku wskazań medycznych - poinformowała regionalna rzeczniczka prasowa ZUS Agata Muchowska.
Nowa wersja portalu dla poszukujących pracy i pracodawców - zielonalinia.gov.pl. Co się zmieniło?
19 lut 2026

Jest nowa wersja portalu dla poszukujących pracy i pracodawców: zielonalinia.gov.pl. Czy zmienił się zakres świadczonych usług? Jak korzystać ze Strefy Użytkownika?
Można samemu pobrać i wydrukować PIT za 2025 r. Kiedy będzie zwrot podatku? Terminy 2026
19 lut 2026

ZUS wysłał już wszystkie PITy za 2025 r. Można samemu pobrać i wydrukować deklarację podatkową. Kiedy można spodziewać się zwrotu podatku w 2026 r.? Najważniejsze terminy w 2026 r.
Emerytury 2026 netto: waloryzacja [Tabela]
19 lut 2026

Emerytury 2026 netto: waloryzacja [Tabela]. Emerytury 2026 - o ile procent wzrosną świadczenia w marcu po waloryzacji? Kiedy pierwsze wypłaty wyższych emerytur dotrą do emerytów? Tabela przedstawia podwyżki emerytur od 1 marca 2026 roku brutto i netto. Ile emeryt otrzymuje na rękę po waloryzacji?

REKLAMA

Przeciętne wynagrodzenie w górę. GUS podał dane za styczeń 2026
19 lut 2026

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2026 roku wyniosło 9002,47 zł, co stanowi wzrost o 6,1 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Z kolei zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,8 proc. w porównaniu do stycznia 2025 roku.

Pracownikom przestaje się chcieć - nie tylko w Polsce. Jakie są powody, objawy i skutki spadku zaangażowania?
19 lut 2026

Zaangażowanie pracowników w polskich firmach spadło o 3 pkt proc. w porównaniu z 2024 rokiem, do poziomu 63 proc. – wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez platformę Enpulse na podstawie badania 100 tys. pracowników. Ma na to wpływ m.in. przeciążenie obowiązkami, przebodźcowanie, ale przede wszystkim brak odpowiedniej komunikacji w organizacjach i krytyczna ocena przywództwa. Zdaniem założycielki Enpulse nie jest to jednorazowy spadek, ale negatywny trend, który może wpływać na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Podobny trend obserwowany jest też na całym świecie.
Kontrola zwolnień lekarskich – nowe rozporządzenie wprowadzi nowe dokumenty
19 lut 2026

Kontrola zwolnienia lekarskiego może zostać przeprowadzona przez pracodawcę lub ZUS. Podczas kontroli sprawdza się, czy pracownik nie pracuje lub nie wykorzystuje zwolnienia niezgodnie z jego celem. Resort pracy przygotował nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli.
Co z PFRON w 2026 dla niepełnosprawnych?
19 lut 2026

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia tegoroczną edycję programu „Aktywny samorząd" z budżetem przekraczającym 300 milionów złotych. To ogromnie pieniądze do rozdysponowania na różne formy pomocy (na rzecz konkretnych samorządów, osób z niepełnosprawnościami, przedsiębiorców - pracodawców). Tegoroczna odsłona przynosi kilka istotnych zmian – pojawiły się zupełnie nowe kategorie pomocy, a przy okazji zmodyfikowano zasady finansowania kursów na prawo jazdy (maksymalna kwota dofinansowania do kategorii B wzrosła do 3.200 zł, a pozostałych kategorii - do 4.820 zł.).

REKLAMA

Systemy z elementami AI w ZUS [komunikat z 18 lutego 2026 r.]
18 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce, by sztuczna inteligencja była dla nas szansą na rozwój i pomagała nam w coraz większej liczbie zadań. Budując rozwiązania z elementami sztucznej inteligencji ZUS uwzględni zarządzanie ryzykiem, dba, by modele AI zapewniały bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności, były przejrzyste (wyjaśnialne), odporne na ataki i nadużycia, zgodne z etyką i prawem oraz audytowalne. Kluczowe dla ZUS jest również, by podlegały nadzorowi człowieka i wynikały z rzeczywistych potrzeb Zakładu - rozwiązywały problemy pracowników. Co ważne ZUS podkreśla: wykorzystujemy AI do wspomagania decyzji ludzkich, a nie do automatycznego podejmowania decyzji.
Nowa definicja mobbingu i wyższe zadośćuczynienia. Rząd przyjął projekt zmian w Kodeksie pracy
18 lut 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy przygotowany w Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który upraszcza definicję mobbingu, wzmacnia ochronę pracowników przed działaniami niepożądanymi w miejscu pracy i jednocześnie zabezpiecza przed fałszywymi oskarżeniami. Projekt przewiduje także znacząco wyższe rekompensaty dla ofiar mobbingu i trafi teraz do Sejmu.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA