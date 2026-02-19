Nowa wersja portalu dla poszukujących pracy i pracodawców - zielonalinia.gov.pl. Co się zmieniło?

Jest nowa wersja portalu dla poszukujących pracy i pracodawców: zielonalinia.gov.pl. Czy zmienił się zakres świadczonych usług? Jak korzystać ze Strefy Użytkownika?

rozwiń >

Nowa wersja portalu dla poszukujących pracy i pracodawców

Miło nam zakomunikować, że pod koniec stycznia 2026 r. nastąpiły zmiany w serwisie www.zielonalinia.gov.pl. Dotyczą one zarówno wizualnego, jak i funkcjonalnego aspektu działania portalu. Co się zmieniło? Jak obecnie korzystać ze Strefy Użytkownika? Jak wygląda zakres świadczonych przez nas usług? Odpowiadamy.

Wszyscy, którzy odwiedzają portal www.zielonalinia.gov.pl, zauważyli, że od 21 stycznia 2026 r. ma on inny wygląd. Naszym celem było stworzenie nowoczesnego serwisu, który w pełni odpowiada współczesnym standardom i trendom. Mamy nadzieję, że nowa szata graficzna sprawiła, że korzystanie z treści dostępnych na naszej stronie jest bardziej przejrzyste i intuicyjne niż wcześniej. Serwis zyskał nową, w pełni responsywną wersję mobilną, zapewniającą komfortowe korzystanie z zasobów portalu na urządzeniach przenośnych. W zmienionym serwisie na stronie głównej wyróżniliśmy formy kontaktu z konsultantami Zielonej Linii, zachowaliśmy podział artykułów znany z poprzedniej odsłony serwisu oraz umieściliśmy najczęściej poszukiwane treści, a więc wyszukiwarkę ofert pracy i aktualne wskaźniki.

Oferty pracy z portalu e-praca

Gruntowną przebudowę przeszedł system pobierania i prezentacji ofert pracy z portalu e-praca oraz innych komercyjnych portali rekrutacyjnych, co znacząco podnosi efektywność wyszukiwania informacji.

Trzy strefy: bezrobotnego, pracownika i pracodawcy

Nowością w portalu są trzy strefy: „bezrobotnego”, „pracownika” i „pracodawcy”. Wszystko po to, by każdy odwiedzający naszą stronę mógł od razu znaleźć interesujące go materiały.

Wyszukiwarka PKD

Strona zostałam rozbudowana o dodatkowe narzędzia tj. wyszukiwarkę PKD oraz wyszukiwarkę klasyfikacji zawodów i specjalności, które dostępne są w nagłówku strony.

Strefa Użytkownika

Zmianie uległa też Strefa Użytkownika (strefa zamknięta), czyli usługi dostępne po założeniu konta i zalogowaniu do portalu zielonalinia.gov.pl. Jak to obecnie wygląda? Dotychczasowa Strefa Użytkownika, dostępna po zalogowaniu w serwisie www.zielonalinia.gov.pl, została zastąpiona nowym, bardziej funkcjonalnym rozwiązaniem. Naszym głównym celem było stworzenie bezpiecznego narzędzia, zapewniającego najwyższe standardy ochrony danych osobowych. Aby korzystać z naszych usług i funkcjonalności w Strefie Użytkownika, zachęcamy do założenia nowego konta.

Ważne Zakres świadczonych przez nas usług nie uległ zmianie. Usprawniliśmy jedynie system, by praca z nim była wygodniejsza, czyli lepiej dopasowana do potrzeb Użytkowników. Warto dodać, że wszystkie nasze usługi są realizowane bezpłatnie.

Nowa odsłona Strefy Użytkownika to przede wszystkim:

Odświeżony Kreator CV – z nowoczesną szatą graficzną oraz funkcją tworzenia i przechowywania wielu wersji dokumentu. Narzędzie pomaga w 9 krokach stworzyć profesjonalne CV, które można dołączać przy aplikowaniu o pracę.

– z nowoczesną szatą graficzną oraz funkcją tworzenia i przechowywania wielu wersji dokumentu. Narzędzie pomaga w 9 krokach stworzyć profesjonalne CV, które można dołączać przy aplikowaniu o pracę. Usprawniony „Autoposzukiwacz” – szybsze i bardziej intuicyjne wyszukiwanie ofert pracy, szkoleń oraz aktualności z urzędów pracy.

– szybsze i bardziej intuicyjne wyszukiwanie ofert pracy, szkoleń oraz aktualności z urzędów pracy. Intuicyjna obsługa – nowoczesny wygląd i przejrzysta nawigacja ułatwiająca codzienne korzystanie z serwisu.

– nowoczesny wygląd i przejrzysta nawigacja ułatwiająca codzienne korzystanie z serwisu. Pełna dostępność – narzędzie jest teraz w pełni responsywne i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto możliwe jest dodawanie ofert pracy oraz prenumerata newslettera Zielonej Linii.

Rejestracja konta w Strefie Użytkownika

Aby zarejestrować konto w Strefie Użytkownika w serwisie Zielonej Linii, trzeba wejść na stronę internetową www.zielonalinia.gov.pl i wybrać kafelek „zaloguj się” (na górze strony głównej). Konto tworzy się poprzez opcję „zarejestruj się”. Po wyborze typu użytkownika i wypełnieniu krótkiego formularza, akceptuje się wymagane zgody na przetwarzanie danych osobowych i potwierdza link aktywacyjny na swojej poczcie e-mail. Po założeniu konta, logowanie następuje również poprzez klikniecie na stronie głównej kafelka „zaloguj się”.

Konto w Strefie Użytkownika serwisu www.zielonalinia.gov.pl można założyć jako:

osoba poszukująca pracy,

pracodawca (firma).

1. Osoba poszukująca pracy

Rejestrując się jako osoba poszukująca pracy, można stworzyć swoje CV, automatycznie je wygenerować w wielu szablonach i kolorach, a także zaprenumerować newsletter dla osób poszukujących pracy.

Zakładając konto na portalu Zielonej Linii jako osoba poszukująca można korzystać z takich funkcji, jak:

Autoposzukiwacz ogłoszeń o pracy,

Autoposzukiwacz ofert szkoleń,

Autoposzukiwacz aktualności z urzędów pracy,

Kreator CV.

2. Pracodawca (firma lub instytucja)

Zakładając konto w portalu jako pracodawca, otrzymuje się możliwość darmowego publikowania ogłoszeń o pracy oraz ofert szkoleń w bazie portalu. Dodatkowo zgłoszone oferty pracy będą dostępne w bazie naszej infolinii – będziemy informować dzwoniące do nas osoby o ofertach zamieszczanych przez pracodawców. Można także zapisać się na nasz newsletter z informacjami dla pracodawców oraz autoposzukiwacz aktualności z urzędów pracy.

Zachęcamy do wejścia na naszą odświeżoną stronę oraz założenie sobie konta w naszym serwisie.