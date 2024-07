5 podstawowych pytań o urlop na poszukiwanie pracy z Kodeksu pracy. To szczególny rodzaj zwolnienia od pracy. Komu, kiedy i ile dni urlopu na poszukiwanie pracy przysługuje?

rozwiń >

Urlop na poszukiwanie pracy - Kodeks pracy

Rozstanie z dotychczasowym pracodawcą wiąże się z koniecznością poszukiwania nowego zatrudnienia. Urlop na poszukiwanie pracy jest ważnym uprawnieniem, które ma na celu wspieranie pracowników w procesie zmiany zatrudnienia. Aby ułatwić ten proces pracownikom, Kodeks pracy umożliwia skorzystanie z urlopu na poszukiwanie pracy. Jest to szczególny rodzaj zwolnienia od pracy, który przysługuje pracownikom w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. W niniejszym artykule omówimy komu i na jakich zasadach przysługuje urlop oraz kiedy pracownicy nie mogą z niego skorzystać.

REKLAMA

Autopromocja

1.Komu przysługuje urlop na poszukiwanie pracy?

Urlop na poszukiwanie pracy to dodatkowe dni płatnego urlopu dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Kluczowym elementem uprawniającym do skorzystania z tego rodzaju urlopu jest fakt, że stroną inicjującą wypowiedzenie umowy o pracę musi być pracodawca. Urlop ten jest płatny i ma na celu umożliwienie pracownikowi aktywne poszukiwanie nowego zatrudnienia. Daje on możliwość umówienie się na rozmowy rekrutacyjne w dogodnym terminie dla obydwu stron, co często jest bardzo problematyczne jeśli w okresie wypowiedzenia pracownik pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy i nie ma możliwości skorzystać z urlopu wypoczynkowego.

2.Ile dni urlopu przysługuje na poszukiwanie pracy?

Długość przysługującego urlopu na poszukiwanie pracy została określona w art. 37 § 2 Kodeksu pracy i jest uzależniona od długości okres wypowiedzenia umowy o pracę:

2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia ,

, 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Ważne Urlop na poszukiwanie pracy przysługuje również gdy zastosowano skrócenie okresu wypowiedzenia w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 361 § 1).

Ważne Kodeks pracy nie przewiduje urlopu na poszukiwanie pracy dla pracowników którym wypowiedziano umowę o pracę zawartą na okres próbny trwający krócej niż 3 miesiące.

3.Kiedy urlop na poszukiwanie pracy nie przysługuje?

Pomimo, że uprawnienia do skorzystania ze urlopu na poszukiwanie pracy zostały uregulowane w art. 37 § 1 Kodeksu pracy nie uprawniają jednak każdego pracownika w okresie wypowiedzenia do skorzystania z tego rodzaju urlopu, oznacza to, że nie przysługuje on w następujących sytuacjach:

Wypowiedzenie umowy przez pracownika - jeśli to pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę,

Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia - w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia, na przykład za porozumieniem stron,

Umowy na czas określony kończące się bez wypowiedzenia - jeśli umowa o pracę została zawarta na czas określony i kończy się z upływem czasu, na który została zawarta,

Wypowiedzenie umowy na okres próbny, która była zawarte na okres którzy niż trzy miesiące.

4.Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na poszukiwanie pracy?

Pracodawca co do zasady nie może odmówić udzielenia urlopu na poszukiwanie pracy pracownikowi, który spełnia wszystkie wymagane warunki określone w Kodeksie pracy. Oznacza to, że jeśli pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę zainicjowanego przez pracodawcę, pracodawca jest zobowiązany do udzielenia przysługującego pracownikowi zwolnienia od pracy. Odmowa w takiej sytuacji stanowi naruszenie przepisów prawa pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik powiadomił pracodawcę o znalezieniu nowej pracy, jednak należy pamiętać, że pracownik nie jest zobowiązany do udzielenia pracodawcy takiej informacji.

5.Jak liczyć wynagrodzenie za urlop na poszukiwanie pracy?

Sposób naliczania wynagrodzenia za czas zwolnienia na poszukiwanie pracy został określa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy, zgodnie z którym stosuje się sposób naliczeń obowiązujący przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop.

Dalszy ciąg materiału pod wideo