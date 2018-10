3 nowe rozporządzenia dotyczące ustawy o rehabilitacji

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o rehabilitacji, dokonanej ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1076), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”, w dniu 1 października br. weszły w życie trzy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1) rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1857).

reklama reklama

Rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu są w większości tożsame z rozwiązaniami zawartymi w poprzednio obowiązującym rozporządzeniu. W § 1 rozporządzenia określono wzory miesięcznych i rocznych informacji odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przez pracodawców zwolnionych z wpłat na Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji.

Polecamy: Dokumentacja kadrowa. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania.

W porównaniu z dotychczasowym wzorem informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia w bloku C.3 dodano objaśnienie do części dotyczącej wykonawców pracy nakładczej, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji oraz doprecyzowano objaśnienie nr 15 i 16 w związku ze zmianą art. 22 ust. 9 ustawy o rehabilitacji. W związku ze zmianą art. 22 ustawy o rehabilitacji (nowy art. 22 ust. 10a) we wzorze informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – informacji ewidencyjnej, o symbolu INF-Z, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, w bloku D Typ pracodawcy o szczególnym statusie dodano nowe pole 44 – Struktura pracodawcy. Ponadto doprecyzowano objaśnienie nr 24, przez dodanie kodu odpowiadającego typowi pracodawcy, tj. B14 – regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna, B15 – interwencyjny ośrodek preadopcyjny, B16 – klub dziecięcy, B17 – publiczne przedszkole, B18 – niepubliczne przedszkole, B19 – publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, B20 – niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego. Pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący.