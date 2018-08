Bon szkoleniowy, stażowy i zasiedleniowy – zmiany w 2019 r.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już od 1 stycznia 2019 r. dotychczasową ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zastąpi nowa ustawa o rynku pracy. Projekt nowych regulacji kładzie nacisk m.in. na zwiększenie efektywności działania urzędów pracy czy też aktywizację długotrwale bezrobotnych. Ponadto, zmianom ulegną także zasady korzystania z form pomocy dla bezrobotnych, takich jaki:

bon szkoleniowy,

bon stażowy,

bon na zasiedlenie.

Brak ograniczenia wiekowego

Najważniejszą różnicą między poprzednim a nowym uregulowaniem kwestii dostępu do wspomnianych wcześniej form pomocy jest brak jakiegokolwiek ograniczenia wiekowego. Dotychczas wsparcie w postaci bonu szkoleniowego, stażowego czy bonu na zasiedlenie przysługiwało tylko bezrobotnym do 30 roku życia. Już od 1 stycznia 2019 r. wniosek o skorzystanie z takiej formy pomocy będzie mógł złożyć każdy bezrobotny. Rozwiązanie takie ma zmobilizować wszystkich niepracujących do większej aktywności.

Bon szkoleniowy – zmiana szczegółów finansowania

Nowe przepisy mają rozszerzyć zakres zastosowania bonu i szkoleniowego. Zgodnie z projektem nowej ustawy w ramach tego bonu powiatowy urząd pracy finansuje bezrobotnemu:

należność dla instytucji szkoleniowej za realizację jednego lub kilku szkoleń – w formie wpłaty na rachunek bankowy instytucji szkoleniowej;

koszty potwierdzenia nabycia wiedzy i umiejętności lub koszty uzyskania dokumentów potwierdzających nabycie wiedzy i umiejętności – w formie wpłaty na konto instytucji świadczącej te usługi – jest to kategoria dotychczas niewyszczególniona.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przewiduje też liczne modyfikacje w zakresie tego co i w jakim wymiarze pokrywa bon szkoleniowy.

Po pierwsze, od tej pory koszty przejazdu i zakwaterowania, a także koszty badań lekarskich i psychologicznych nie będą ujmowane w bonie, tylko będą finansowane na zasadach uregulowanych wspólnie dla różnych form pomocy udzielanej przez urzędy pracy. Ponadto, w celu ujednolicenia zasad wsparcia, wprowadzono limity na działania finansowane w ramach bonu. W związku z tym realizacja szkoleń będzie opłacana do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, z kolei koszty potwierdzenia nabycia wiedzy i umiejętności lub uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie wiedzy i umiejętności będą finansowane do wysokości przeciętnego wynagrodzenia. W tej chwili szkolenia finansowane są do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia i obejmują koszty wszelkich badań, limit został więc znaczenie zwiększony.