Zatrudnianie cudzoziemców - 6 propozycji zmian

Zatrudnianie cudzoziemców musi zostać uproszczone. Polski rynek pracy potrzebuje cudzoziemców bardziej niż kiedykolwiek. Jakie 6 zmian proponuje Konfederacja Lewiatan?

Braki pracowników na polskim rynku pracy

Przedsiębiorstwa coraz silniej odczuwają niedobór pracowników, szczególnie w takich branżach jak ICT, handel czy budownictwo. Bez szerszego otwarcia rynku pracy na cudzoziemców trudno będzie utrzymać szybki wzrost gospodarczy.

Konfederacja Lewiatan proponuje zmianę wielu przepisów, które ułatwią firmom zatrudnianie cudzoziemców, m.in. usprawnienie pracy urzędów wojewódzkich w zakresie wydawania pozwoleń na pracę, wydłużenie obowiązywania pozwoleń do 4 -5 lat czy oświadczeń do 18-24 miesięcy.

- W wyniku procesów demograficznych (naturalnych i migracji) kurczą się zasoby pracy. W 2000 roku liczba osób w wieku produkcyjnym wynosiła 25 299 457, podczas gdy 20 lat później było to 23 846 745 osób, czyli prawie o 1,5 mln mniej. Firmy potrzebują pracowników, zarówno na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, jak i do prac prostych. Niedobory rąk do pracy odczuwane są szczególnie w branży ICT, handlu, produkcji czy budownictwie. Bez uzupełnienia tej luki przedsiębiorstwa stracą możliwości realizacji kontraktów terminowych czy wywiązywania się z zawartych umów. Istnieje pilna konieczność szerszego otwarcia się na pracowników z państw trzecich - mówi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zatrudnianie cudzoziemców - 6 proponowanych zmian

Propozycje Lewiatana dotyczące zatrudniania cudzoziemców: