Długotrwałe L4 w Policji często kończy się zwolnieniem ze służby. Nie inaczej było w niżej opisanej sprawie, gdzie funkcjonariuszka przez 4 lata przebywała na zwolnieniu lekarskim aż 970 dni. Została zwolniona ze służby. Dlaczego? Bo istnieje "ważny interes służby" - można powiedzieć, że ważniejsze jest dobro i interes Policji niż Policjanta. Sprawa trafiła do sądu, jakie było ostateczne rozstrzygnięcie?

Długotrwałe L4 w Policji często kończy się zwolnieniem ze służby. Dlaczego? Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 636, 718, dalej jako: ustawa) reguluje szczegółowo sytuacje kiedy policjanta można zwolnić ze służby. O ile większość sytuacji jest jasna, to szczególne wątpliwości budzi jedna możliwość. Chodzi o: "ważny interes służby" i o art. 41 w ust. 2 ustawy. W tym przepisie użyto sformułowania: "można zwolnić" co oznacza fakultatywność i swobodną decyzję przełożonych w zakresie zwolnienia policjanta ze służby. Co istotne omawiana ustawa nie definiuje pojęcia "ważny interes służby". Jednak przyjmuje się, że przy interpretacji tego pojęcia należy w każdej sprawie kierować się przede wszystkim regulacjami odnoszącymi się do celów i zadań Policji oraz szczególnego statusu funkcjonariuszy tej formacji.

Ważne Użycie w cyt. przepisie zwrotu "można zwolnić ze służby" oznacza, że rozwiązanie stosunku służbowego na tej podstawie ma charakter fakultatywny, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w ramach uznania administracyjnego przyznanego właściwym organom Policji.

Kiedy zwalnia się policjanta ze służby?

Uszczegóławiając, przepis art. 41 w ust. 1 ustawy, określa sytuacje kiedy policjanta obligatoryjnie zwalnia się ze służby, ma to miejsce w przypadku (w przepisie użyte jest sformułowanie: "Policjanta zwalnia się ze służby w przypadkach"):

orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską;

nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej lub służby kontraktowej;

wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby;

skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego;

wymierzenia przez sąd prawomocnym orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu policjanta;

zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

upływu okresu służby określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego kontraktu lub mianowanie na stałe;

upływu okresu próbnego służby kontraktowej, jeżeli policjant lub przełożony skorzystał z uprawnienia określonego w art. 28a ust. 14.

Kiedy można zwolnić policjanta ze służby?

Policjanta można zwolnić ze służby (fakultatywnie, nie obowiązkowo) w przypadkach:

niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej, stwierdzonego w 2 kolejnych opiniach, między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy;

skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe inne niż określone w ust. 1 pkt 4;

powołania do innej służby państwowej, a także objęcia funkcji z wyboru w organach samorządu terytorialnego lub stowarzyszeniach;

gdy wymaga tego ważny interes służby;

likwidacji jednostki Policji lub jej reorganizacji połączonej ze zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli przeniesienie policjanta do innej jednostki lub na niższe stanowisko służbowe nie jest możliwe;

upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby;

dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się na badania, o których mowa w art. 40a ust. 1, lub niepoddania się im, albo w przypadku dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się na obserwację w podmiocie leczniczym, w przypadku wyrażenia zgody przez funkcjonariusza, chyba że skierowanie do komisji lekarskiej nastąpiło na wniosek funkcjonariusza;

popełnienia czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego pozostanie w służbie;

upływu 12 miesięcy zawieszenia w czynnościach służbowych, jeżeli nie ustały przyczyny będące podstawą zawieszenia;

usunięcia ze szkolenia zawodowego podstawowego, w przypadkach wskazanych w art. 34f ust. 1 pkt 1, 3 i 5-8.

Ważne Przez pojęcie "ważnego interesu służby" uzasadniającego zwolnienie policjanta na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy należy rozumieć sytuację, w której pierwszeństwo ochrony przysługuje Policji, nawet gdy następuje to kosztem zwalnianego policjanta. Ocena czy doszło do naruszenia ważnego interesu służby dotyczy wyłącznie zdarzeń, które miały miejsce i jaki wpływ te zdarzenia miały na organizację i sposób funkcjonowania macierzystej jednostki funkcjonariusza, czy specyfikę zadań, jakie realizuje Policja. Podsumowując, długotrwały brak gotowości policjanta do świadczenia służby, niezależnie od przyczyn takiego stanu rzeczy, oznacza brak dyspozycyjności niezbędnej do pełnienia służby w takiej formacji jak Policja, co z kolei czyni koniecznym rozwiązanie stosunku służbowego z takim funkcjonariuszem. Taki stan rzeczy bezspornie sprzeczny jest z interesem Policji i godzi w "ważny interes służby". Granicę trwałości stosunku służbowego wytycza zatem "ważny interes służby", który zobowiązuje do kształtowania kadr tej formacji w taki sposób, aby można było sprawnie i właściwie realizować jej zadania (zob. Wyrok NSA z 30.1.2026 r., III OSK 1912/250)

970 dni na L4 przez okres 4 lat skończyło się dla Policjantki zwolnieniem ze służby ze względu na przesłankę : "ważnego interesu służby"

Odnosząc się do przedmiotowego stanu faktycznego i prawnego miała miejsce sytuacja zwolnienia policjantki ze służby ze względu na długotrwałe przebywanie na zwolnieniach lekarskich. Trwało to aż 970 dni, w okresie 4 lat. Czy to długo? Komendant zdecydował, że tak i wydał rozkaz. Policjantka odwołała się, sprawa trafiła do sądu, ale ostatecznie w dniu 30 stycznia 2026 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał rozstrzygnięcie dotyczące zasadności zwolnienia funkcjonariuszki ze służby w Policji z powodu długotrwałej absencji chorobowej. Sąd stwierdził, że skala nieobecności była na tyle poważna, że naruszała ważny interes służby, utrudniając prawidłowe działanie jednostki i realizację zadań.

Przykład Policja uzasadniła zwolnienie faktem, że przez ostatnie cztery lata (2020–2023) Skarżąca nie wykonywała swoich obowiązków praktycznie cały czas. Łączny okres zwolnień lekarskich wyniósł aż 970 dni (odpowiednio: 126 dni w 2020 r., 260 w 2021 r., 342 w 2022 r. oraz 242 w 2023 r.). Zdaniem organu, sytuacja, w której funkcjonariusz jest niezdolny do służby mimo deklarowanej zdolności z ograniczeniem, jest sprzeczna z interesem jednostki, gdyż zmusza przełożonych do szukania zastępstw i obciąża współpracujących policjantów dodatkowymi zadaniami.

Podsumowując, NSA zaznaczył, że specyfika pracy w Policji wymaga stabilnej liczby funkcjonariuszy, a obecność chorującego w służbie, która de facto nie pracuje przez bardzo długi czas, zakłóca organizację pracy. Policja, aby realizować swoje zadania, wymaga odpowiedniej liczby funkcjonariuszy. Długotrwała absencja jednego z nich w naturalny sposób paraliżuje pracę pozostałych - policjanci muszą zastępować osoby przebywające na L4, mają dodatkowe obowiązki, są obłożeni pracą, cierpi na tym jakość prowadzonych postępowań - a zatem Policja i my społeczeństwo. Zatem zarzuty podniesione w skardze kasacyjnej nie znalazły poparcia, co doprowadziło do ich oddalenia na podstawie art. 184 Postępowania Administracyjnego, a Policjantka ostatecznie przegrała sprawę.

