REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Mobbing » Nowe prawo przeciw mobbingowi trafia do Sejmu. Będzie model racjonalnej ofiary. Definicja ma być prostsza, a rekompensaty wyższe

Nowe prawo przeciw mobbingowi trafia do Sejmu. Będzie model racjonalnej ofiary. Definicja ma być prostsza, a rekompensaty wyższe

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 marca 2026, 11:37
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
mobbing, pracownik, pracodawca
Model racjonalnej ofiary mobbingu: wyższe rekompensaty dla pracowników i podstawowe prawo po nowemu. Ustawa już w Sejmie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Po ponad 20 latach obowiązywania obecnych przepisów o mobbingu pojawił się projekt, który ma realnie wzmocnić ochronę pracowników. Do Sejmu skierowano nowelizację (UD183, w Sejmie nr 2280) zmieniającą Kodeks pracy i Kodeks postępowania cywilnego. Nowe propozycje regulacji porządkują definicje, podnoszą minimalne zadośćuczynienia i nakładają na pracodawców obowiązek jasnych procedur antymobbingowych. Czy nowy model racjonalnej ofiary mobbingu i dyskryminacji będzie lepszy od dotychczasowego?

rozwiń >

Nowe prawo przeciw mobbingowi trafia do Sejmu. Definicja ma być prostsza, a rekompensaty wyższe

Po ponad dwóch dekadach od wpisania do Kodeksu pracy definicji mobbingu ustawodawca chce ją przebudować. Do Sejmu trafił projekt ustawy (UD183, druk w Sejmie: 2280), który ma zapewnić pracownikom mocniejszą ochronę przed niepożądanymi zachowaniami w pracy – także w realiach pracy zdalnej i komunikacji cyfrowej. Projekt zakłada wprowadzenie nowej, prostszej definicji mobbingu i wyraźne wyłączenie z niej zachowań jednorazowych.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego . Wpłynął do Sejmu 24 lutego 2026 (druk nr: 2289)

Projekt odnosi się do skuteczniejszej ochrony pracowników przed mobbingiem, dyskryminacją i innymi formami przemocy w miejscu pracy. Nowe przepisy wprowadzają prostszą i jaśniejszą definicję mobbingu, ujednolicają formy nękania, wprowadzają tzw. "model racjonalnej ofiary", zgodnie z którym ocena zachowania będzie dokonywana nie tylko z perspektywy subiektywnych odczuć pracownika, lecz także przy uwzględnieniu obiektywnych okoliczności sprawy. Podwyższeniu ulegnie minimalne zadośćuczynienie za mobbing i wprowadzona zostanie lepsza ochrona przed działaniami odwetowymi.

Czym jest aktualnie mobbing?

Mobbing jest uregulowany w przepisie art. 94 zn. 3 § 2 Kodeksu Pracy. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. W legalnej definicji mobbingu ustawodawca zawarł kilka elementów i, co istotne, wszystkie te elementy muszą wystąpić łącznie, aby dane zjawisko, zachowania, sytuacja mogły zostać uznane za mobbing. W praktyce jest to bardzo trudne! Trzeba mieć naprawdę"twarde dowody". Definicja zawarta w art. 94 zn. 3 § 2 KP nie wskazuje na konkretne działania lub zachowania, jakie należy traktować jako mobbing, a jedynie określa ogólne cechy tego zjawiska. W tej definicji zawarte są zatem następujące elementy:

  • występują działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi;
  • oddziaływania te polegają na nękaniu i zastraszaniu;
  • są one systematyczne i długotrwałe;
  • celem oddziaływania jest poniżenie lub ośmieszenie pracownika, odizolowanie go od współpracowników lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników;
  • w efekcie u pracownika występuje zaniżona ocena przydatności zawodowej, poczucie poniżenia lub ośmieszenia albo nastąpiło odizolowanie go od współpracowników lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
Ważne

Dla uznania, że nastąpił mobbing, jest konieczne wystąpienie określonych skutków działań. Do uznania danego działania za długotrwałe kluczowe znaczenie ma ocena, czy okres poddania pracownika niepożądanym zachowaniom był na tyle długi, że mógł spowodować u pracownika skutki, o których mowa w art. 94 zn. 3 § 2 KP, tj. zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poczucie poniżenia lub ośmieszenia, izolacji lub wyeliminowania go z zespołu współpracowników (wyr. SN z 17.1.2007 r., I PK 176/06, Legalis).

Nowa definicja mobbingu 2026

Mając na uwadze powyższe trudności interpretacyjne i prawne, ustawodawca postanowił uprościć pewne elementy definicji mobbingu. Kluczowa ma być uporczywość, rozumiana jako nękanie nieincydentalne – nawracające lub stałe. Nowa (procedowana) ustawa podkreśla też, że mobbing może mieć formę fizyczną, werbalną i pozawerbalną, a jego źródłem może być nie tylko przełożony, lecz także współpracownicy albo podwładni – jedna osoba lub grupa. Jednocześnie projekt wskazuje, że ocena zachowań ma być niezależna od tego, czy sprawca działał celowo, oraz od tego, czy da się wykazać konkretny skutek.

REKLAMA

Według projektu proponuje się takie uregulowanie mobbingu:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • "§ 2. Mobbing oznacza zachowania polegające na uporczywym nękaniu pracownika.
  • § 3. Uporczywość nękania polega na tym, że jest ono powtarzalne, nawracające lub stałe. Mobbingiem nie są zachowania incydentalne, choćby stanowiły naruszenie dóbr osobistych pracownika.
  • § 4. Przejawami mobbingu są – występujące samodzielnie lub łącznie – w szczególności: 1) upokarzanie lub uwłaczanie, 2) zastraszanie, 3) zaniżanie oceny przydatności zawodowej pracownika, 4) nieuzasadniona krytyka, poniżanie lub ośmieszanie pracownika, 5) utrudnianie funkcjonowania w środowisku pracy w zakresie możliwości osiągania efektów pracy, wykonywania zadań służbowych, wykorzystania posiadanych kompetencji, komunikacji ze współpracownikami lub dostępu do koniecznych informacji, 6) izolowanie pracownika lub eliminowanie go z zespołu – gdy przyjmują postać uporczywego nękania.
  • § 5. Na zachowania, o których mowa w § 2 i 4, mogą składać się fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.
  • § 6. Za mobbing uważa się także nakazanie podejmowania wobec pracownika zachowań, o których mowa w § 2 i 4, lub zachęcanie do nich.
  • § 7. Za mobbing uważa się także zachowania wobec pracownika, o których mowa w § 2, 4 i 6, choćby ich celem nie było uporczywe nękanie.
  • § 8. Za mobbing uważa się zachowania wymienione w § 2, 4, 6 i 7, które pochodzą w szczególności od pracodawcy, przełożonego, osoby zajmującej równorzędne stanowisko, podwładnego, innego pracownika oraz osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy – zarówno od pojedynczej osoby, jak i grupy osób.
  • § 9. Za mobbing nie mogą być uznane uzasadnione i wyrażone we właściwej formie zachowania wobec pracownika, w szczególności rozliczanie z powierzonej pracy lub jej krytyka.
  • § 10. Ocena, czy doszło do mobbingu, ma charakter zindywidualizowany i uwzględnia okoliczności konkretnego przypadku zarówno co do rodzaju zachowań wobec pracownika, jak i jego sytuacji."

Dyskryminacja, mobbing, molestowanie a PIP

Jak wynika z uzasadnienia do projektu: zagadnienia obejmujące dyskryminację w zatrudnieniu, molestowanie i mobbing były przedmiotem ponad 2,4 tys. skarg skierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy, zwanej dalej „PIP”, z czego tylko 6 % wszystkich skarg dotyczących tej problematyki było zasadnych. W 2023 r. przeprowadzono 1066 kontroli ukierunkowanych na zbadanie skarg, w których poruszono problem mobbingu . W 2022 r. i 2021 r. liczba tych skarg wynosiła odpowiednio 3012 i 2796.

Minimalne zadośćuczynienie za mobbing ma wynosić co najmniej sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia

Projekt rozdziela pojęcia: odszkodowania i zadośćuczynienia za mobbing.

  • Odszkodowanie ma dotyczyć strat majątkowych.
  • Zadośćuczynienie ma dotyczyć krzywdy niemajątkowej. Minimalne zadośćuczynienie za mobbing ma wynosić co najmniej sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia

Nowa definicja dyskryminacji 2026

Nowelizacja ma też zmienić podejście do dyskryminacji. Projekt uzupełnia definicję o dyskryminację „przez skojarzenie” i „przez założenie”, czyli obejmuje ochroną także przypadki gorszego traktowania ze względu na cechę osoby powiązanej z pracownikiem albo cechę błędnie mu przypisaną. Utrzymano przy tym zasadę odwróconego ciężaru dowodu: pracownik ma jedynie uprawdopodobnić naruszenie, a pracodawca ma wykazać, że do dyskryminacji nie doszło.

Mobbing i dyskryminacja a właściwość i skład sądu

Zmiany obejmą również procedurę przed sądem. Sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych związanych ze stosunkiem pracy mają być rozpoznawane w składach trzyosobowych, a sprawy o mobbing, dyskryminację i naruszenie równego traktowania mają trafić do wyłącznej właściwości sądów rejonowych. To ma sprzyjać bardziej jednolitemu orzecznictwu i kierowaniu takich sporów do wyspecjalizowanych wydziałów pracy.

Projektodawca podkreśla, że celem jest uporządkowanie ochrony przed przemocą w miejscu pracy oraz przeniesienie do przepisów wniosków wynikających z wieloletniej praktyki i orzecznictwa. Oczywiście istotne są też spostrzeżenia Państwowej Inspekcji Pracy. Rozróżnienie między zachowaniami bezprawnymi a dopuszczalnym nadzorem ma ograniczyć nadużycia i nieuzasadnione roszczenia. Jeśli projekt zostanie przyjęty w tej formie, ma to być jedna z najważniejszych zmian w ochronie dóbr osobistych pracownika od czasu wprowadzenia przepisów o mobbingu do Kodeksu pracy. Także wydaje się, że 2026 r. będzie przełomowym rokiem dla zmian w Kodeksie Pracy!

Źródło: Druk nr 2289, rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

POLECAMY: KODEKS PRACY 2026

Powiązane
Mobbingiem będą również jednorazowe incydenty przemocy? Toczą się prace nad zmianą przepisów, a nowe postulaty wciąż się pojawiają
Mobbingiem będą również jednorazowe incydenty przemocy? Toczą się prace nad zmianą przepisów, a nowe postulaty wciąż się pojawiają
Co najmniej 28 836 zł zadośćuczynienia dla pracownika za mobbing. Nowelizacja kodeksu pracy przyjęta przez Radę Ministrów
Co najmniej 28 836 zł zadośćuczynienia dla pracownika za mobbing. Nowelizacja kodeksu pracy przyjęta przez Radę Ministrów
Rząd przyjął projekt o ochronie przed mobbingiem. Zadośćuczynienie nie mniej niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia
Rząd przyjął projekt o ochronie przed mobbingiem. Zadośćuczynienie nie mniej niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
[ZUS informuje] AI w praktyce ZUS. Plany ZUS wobec AI
02 mar 2026

Zapytaliśmy jakie ZUS ma plany wobec wykorzystywania w orzecznictwie AI? Czy AI będzie mogło kiedykolwiek samodzielnie kwalifikować niezdolność do pracy czy niesamodzielność?
57 672 zł dla każdego pracownika w tym roku - o tym pracodawcy nie mogą zapomnieć w 2026
02 mar 2026

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na pełnym etacie przysługuje w 2026 roku ta kwota: 57 672 zł. Pracodawca nie może zapomnieć, że 2025 rok to już przeszłość. Musi dostosować dokumenty płacowe i faktyczne wypłaty do nowej stawki obowiązującej w 2026 roku - nie ma wyjątków, dla pracowników etatowych to przymus.
[ZUS informuje] Pielęgniarki a orzeczenia w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji
02 mar 2026

Zapytaliśmy, czy rozwiązaniem problemów ZUS z liczbą lekarzy – orzeczników jest zwiększenie uprawnień orzeczniczych np. pielęgniarkom?
Nieobecność w pracy z powodu odwołanego lotu. Pracownik utknął za granicą. Co teraz? PIP odpowiada
02 mar 2026

Pracownik utknął za granicą w związku z wojną w Iranie. Zamknięto przestrzeń powietrzną i co teraz? Jakie pracownik ma obowiązki względem pracodawcy? PIP podpowiada, co należy zrobić w razie odwołanych lotów czy innych sytuacji losowych.

REKLAMA

[ZUS informuje] Deficyt lekarzy orzekających w ZUS. Ilu ich jest? Jakie są szanse na zmiany?
02 mar 2026

Zapytaliśmy ZUS o problem deficytu lekarzy w Polsce. Pytaliśmy o to, ilu lekarzy brakuje w ZUS, aby komfortowo mogli pracować. Jaki ZUS ma pomysł na uzdrowienie tej sytuacji?
Nowe prawo przeciw mobbingowi trafia do Sejmu. Będzie model racjonalnej ofiary. Definicja ma być prostsza, a rekompensaty wyższe
02 mar 2026

Po ponad 20 latach obowiązywania obecnych przepisów o mobbingu pojawił się projekt, który ma realnie wzmocnić ochronę pracowników. Do Sejmu skierowano nowelizację (UD183, w Sejmie nr 2280) zmieniającą Kodeks pracy i Kodeks postępowania cywilnego. Nowe propozycje regulacji porządkują definicje, podnoszą minimalne zadośćuczynienia i nakładają na pracodawców obowiązek jasnych procedur antymobbingowych. Czy nowy model racjonalnej ofiary mobbingu i dyskryminacji będzie lepszy od dotychczasowego?
Terminy wypłaty wyższych emerytur i rent w marcu 2026 r. Kiedy ZUS wypłaca wyższe zasiłki i świadczenia przedemerytalne?
02 mar 2026

Kiedy do emerytów i rencistów trafią wypłaty wyższych emerytur i rent w marcu 2026 r.? Które wypłaty przyjdą szybciej, a co ZUS wypłaca dopiero w kwietniu? Oto konkretne terminy podane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Jest dodatkowy długi weekend w 2026 roku. Premier podjął decyzję
01 mar 2026

Sierpień 2026 przyniesie Polakom dodatkowy długi weekend. Jedno z ustawowych świąt wypada w sobotę, a to oznacza dodatkowy dzień wolny do odbioru. Premier Donald Tusk podjął już decyzję, a wskazany dzień stworzy nowy długi weekend w sierpniu 2026.

REKLAMA

Czego najbardziej boją się pracownicy działu kadr i płac? Ponoszą za to kary raz lub dwa razy w roku
28 lut 2026

Kadry i płace: jaki jest najbardziej wymagający, wywołujący najwięcej wątpliwości i obaw obszar zarządzania listą płac? Czego najbardziej boją się pracownicy kadrowi? Ponoszą za to kary raz lub dwa razy w roku.
Rekrutacje 2026: kto w tym roku dostanie najciekawsze oferty pracy, na jakie kompetencje teraz warto stawiać
28 lut 2026

Pracodawcy – choć wciąż ostrożni w swoich politykach płacowych – są gotowi inwestować w takich profesjonalistów, którzy swoimi umiejętnościami realnie przyczynią się do realizacji celów biznesowych organizacji. Jakie są te pożądane kompetencje i umiejętności?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA