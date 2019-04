Prawo pracy chroni określone grupy pracowników przed zwolnieniem. Sprawdź, kiedy pracodawca nie może rozwiązać umowy!

Nieobecność w pracy

Zgodnie z przepisami prawa pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, na przykład z powodu choroby.

Rodzicielstwo ochroną przed zwolnieniem

Kobiety w ciąży, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, podlegają ochronie przed zwolnieniem. W przypadku, gdy umowa zawarta jest na czas określony dłuższy niż miesiąc i rozwiązałaby się po upływie trzeciego miesiąca ciąży, pracodawca zobowiązany jest przedłużyć umowę do dnia porodu, co zapewni przyszłej mamie prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Ochronie przed zwolnieniem podlegają również pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym. W przypadku osób uprawnionych do urlopu wychowawczego, które postanowiły skorzystać z obniżenia wymiaru czasu pracy, ochrona przed zwolnieniem obowiązuje przez 12 miesięcy.

Ochrona przed utratą zatrudnienia a wiek

Ochronie przed zwolnieniem podlegają pracownicy, którzy są w tzw. wieku przedemerytalnym. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeśli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Obecnie wiek emerytalny dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Należy pamiętać, że sam wiek nie wystarczy, staż pracy powinien również uprawniać do emerytury.

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

