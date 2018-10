Jak wypowiedzieć umowę na okres próbny w 2019 r. - wzór

Umowa o pracę na okres próbny może poprzedzać zawarcie zarówno umowy o pracę na czas określony jak i nieokreślony. Podstawowym celem zawierania umów na okres próbny jest sprawdzenie kwalifikacji i umiejętności pracownika przed nawiązaniem z nim właściwego zatrudnienia. Zawierana jest na określony czas. Maksymalny czas trwania tej umowy wynosi 3 miesiące.

Rozwiązanie umowy

Co do zasady umowa na okres próbny rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta. Oznacza to, że jeżeli umowa na okres próbny została podpisana na miesiąc, rozwiązuje się z upływem miesiąca.

Umowę na okres próbny można również rozwiązać za porozumieniem stron.

Ponadto przepisy dopuszczają rozwiązanie umowy na okres próbny za wypowiedzeniem zarówno przez pracodawcę jak i pracownika poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli oraz bez wypowiedzenia z winy pracownika albo z winy pracodawcy.

Okresy wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny zależy od czasu, na jaki została umowa i wynosi:

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia określony w dniach rozpoczyna się od dnia następującego bezpośrednio po dniu, w którym wypowiedzenie zostało wręczone. Zatem obliczając okres wypowiedzenia nie bierzemy pod uwagę dnia otrzymania lub dnia złożenia wypowiedzenia.

W dniu 2 października (wtorek) pracownik otrzymuje 3-dniowe wypowiedzenie. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się następnego dnia, czyli 3 października. Umowa rozwiąże się z dniem 5 października.

W dniu 3 października (środa) pracownik otrzymuje 3-dniowe wypowiedzenie. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się 4 października, a kończy 6 października w sobotę, o ile sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Otrzymane wypowiedzenie w czwartek rozpoczyna bieg w piątek a kończy bieg w poniedziałek.

W przypadku tygodniowego i dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, musi zakończyć się w sobotę (art. 30 par 21 Kp). Oznacza to, że umowa o pracę rozwiąże się w sobotę po upływie pełnego tygodnia lub pełnych 2 tygodni.

Pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę w dniu 2 października (wtorek), to umowa o pracę rozwiąże się 13 października (sobota), przy założeniu, że obowiązuje go tygodniowy okres wypowiedzenia.

Pracodawca wręczył wypowiedzenie 12 września (środa), to umowa rozwiąże się 29 września (sobota), przy założeniu że okres wypowiedzenia trwa 2 tygodnie.