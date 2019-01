Urlop wychowawczy dla obojga rodziców 2019

Komu przysługuje?

Urlop wychowawczy przysługuje tylko wówczas, gdy pracownik ma co najmniej sześciomiesięczny staż pracy i wychowuje dziecko w wieku do 6 lat.

Do 6 wymaganych 6 miesięcy zatrudnienia wlicza się również poprzednie okresy pracy u danego pracodawcy.

Z urlopu wychowawczego mogą skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka (lub opiekunowie dziecka), pod warunkiem, że oboje są pracownikami.

Wymiar urlopu

Wymiar urlopu to maksymalnie 36 miesięcy, przy czym 1 miesiąc przeznaczony jest wyłącznie dla drugiego rodzica, np. mama przebywa na urlopie 35 miesięcy, a tata 1 miesiąc lub odwrotnie.

Urlop dla obojga

Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice. Jedynym warunkiem jest, że łączny wymiar urlopu wychowawczego nie przekroczy 36 miesięcy. Urlop można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 6. roku życia (w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 18. roku życia).

Pamiętać należy, że każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca z łącznej puli 36 miesięcy urlopu. Od tej zasady przewidziano wyjątki.

Rodzic może wykorzystać pełne 36 miesięcy urlopu wychowawczego jeżeli:

- drugi rodzic dziecka nie żyje,

- drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,

- drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

Wniosek o urlop

Urlop wychowawczy przysługuje wyłącznie na pisemny wniosek pracownika. Należy mieć na uwadze, że wniosek o urlop składa się najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza korzystać z urlopu. Jeżeli wniosek został złożony po terminie, pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż w dniu upływu 21 dni od daty złożenia wniosku.

Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika.

Wniosek o urlop wychowawczy powinien zawierać:

- datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu,

- okres urlopu, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko,

- liczbę części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie drugiego rodzica-opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu we wnioskowanym okresie, a w innym przypadku, pisemne oświadczenie o okresie, w którym zamierza on jednocześnie korzystać z tego urlopu.

W przypadku spełnienia przez pracownika wymaganych prawem warunków do nabycia urlopu wychowawczego, odmowa udzielenia pracownikowi takiego urlopu jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za co grozi kara grzywny.

Szczególna ochrona

Rodzice lub opiekunowie korzystający wspólnie z urlopu wychowawczego podlegają ochronie przed wypowiedzeniem, czyli pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z nimi umowy o pracę w okresie urlopu wychowawczego. Wyjątkiem jest ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Podstawa prawna:

- Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.