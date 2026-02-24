REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Uprawnienia rodzicielskie » Pełny etat można obniżyć do 4, a nawet 3,5 godz. pracy dziennie. Trzeba mieć dziecko do 6. roku życia, a pracodawca nie może odmówić

Pełny etat można obniżyć do 4, a nawet 3,5 godz. pracy dziennie. Trzeba mieć dziecko do 6. roku życia, a pracodawca nie może odmówić

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 lutego 2026, 19:08
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
obniżony wymiar czasu pracy karmienie dziecka piersią przerwy na karmienie skrócenie czasu pracy
obniżony wymiar czasu pracy karmienie dziecka piersią przerwy na karmienie skrócenie czasu pracy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pełny etat można obniżyć do 4, a nawet 3,5 godz. pracy dziennie. To uprawnienie rodzicielskie z Kodeksu pracy, które przysługuje rodzicom dzieci do 6. roku życia. Trzeba być uprawnionym do urlopu wychowawczego. Przy małych dzieciach można dodać przerwy na karmienie. Pracodawca nie może odmówić obniżenia wymiaru czasu pracy.

Obniżony wymiar czasu pracy i przerwy na karmienie

Zgodnie z art. 186⁷ Kodeksu pracy pracownik powracający z urlopu związanego z rodzicielstwem może złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, a także połączyć wykonywanie pracy z przerwą na karmienie dziecka. Pracownik musi być uprawniony do urlopu wychowawczego, a więc konieczne jest posiadanie co najmniej 6-miesięcznego stażu pracy. Nie ma przy tym znaczenia, czy został on nabyty u obecnego, czy u poprzedniego pracodawcy. Na korzyść dla pracowników wpływają tu nowe przepisy dotyczące stażu pracy, które weszły w życie w styczniu 2026 r. Dzięki zaliczeniu do stażu pracy wykonywania pracy zarobkowej np. na działalności gospodarczej czy umowach zlecenia osoby z za krótkim stażem pracy na umowie o pracę będą mogły skorzystać z tego uprawnienia.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Można maksymalnie obniżyć wymiar czasu pracy do 1/2 etatu. Dodatkowo można zawnioskować o przerwy w pracy na karmienie. Zgodnie z art. 187 Kodeksu pracy: pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. Zatem w sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy do 4 godzin dziennie przy urodzeniu jednego dziecka przysługuje jedna pół godzinna przerwa na karmienie. W sumie pracownica będzie pracować 3,5 godziny na dobę. Za czas przerw na karmienie normalnie pracownicy przysługuje wynagrodzenie. by skorzystać z dwóch przerw, nie można obniżyć wymiaru czasu pracy do 6 godzin na dobę lub mniejszej liczby. Na przykład wniosek o 7/8 etatu zachowa prawo do dwóch półgodzinnych przerw na karmienie. Ostatecznie pracownica przepracuje 6 godzin zamiast 7, a wynagrodzenie otrzyma jak za 7 godzin pracy.

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Kiedy można obniżyć czas pracy?

Prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy przysługuje najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. Pracownik korzystający z tego uprawnienia podlega ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę i rozwiązaniem umowy przez okres 12 miesięcy. Warto mieć to na uwadze. Okres ochronny nie pokrywa się z okresem obniżonego wymiaru czasu pracy. Maksymalnie trwa rok. Liczy się go od dnia złożenia przez pracownika wniosku, ale nie wcześniej niż 21 dni przed obniżeniem wymiaru czasu pracy. Wcześniejsze złożenie wniosku nie leży więc w interesie pracownika.

REKLAMA

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy
Autopromocja

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy

Sprawdź

Jedynymi sposobami na rozwiązanie umowy z pracownikiem korzystającym z obniżonego wymiaru czasu pracy jest ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy oraz dyscyplinarka (zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak długo można mieć obniżony czas pracy?

Tak długo jak długo można korzystać z urlopu wychowawczego, a więc 36 miesięcy. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, które łącznie trwają praktycznie rok, można bezpośrednio przejść na urlop wychowawczy. Urlop ten jest jednak niepłatny, dlatego osoby, które potrzebują środków do życia, często decydują się właśnie na obniżenie wymiaru czasu pracy. W ten sposób łatwiej im łączyć opiekę nad małym jeszcze dzieckiem z pracą zarobkową.

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

Warunkiem skorzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy jest złożenie stosownego wniosku w formie papierowej lub elektronicznej do pracodawcy. Należy złożyć wniosek nie później niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pracy w zmniejszonym wymiarze. Pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku o obniżony wymiar czasu pracy złożonego przez osobę do niego uprawnioną. Natomiast gdy dojdzie do uchybienia terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Powiązane
Uprawnienia rodzicielskie: Przerwy na karmienie dziecka piersią - jak długo pracownica może korzystać z przerw na karmienie, wzór wniosku o przerwę
Uprawnienia rodzicielskie: Przerwy na karmienie dziecka piersią - jak długo pracownica może korzystać z przerw na karmienie, wzór wniosku o przerwę
Urlop wychowawczy na dziecko z niepełnosprawnością 2025-2026
Urlop wychowawczy na dziecko z niepełnosprawnością 2025-2026
Obniżenie wymiaru czasu pracy. Jak skutecznie napisać wniosek
Obniżenie wymiaru czasu pracy. Jak skutecznie napisać wniosek
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Pełny etat można obniżyć do 4, a nawet 3,5 godz. pracy dziennie. Trzeba mieć dziecko do 6. roku życia, a pracodawca nie może odmówić
24 lut 2026

Pełny etat można obniżyć do 4, a nawet 3,5 godz. pracy dziennie. To uprawnienie rodzicielskie z Kodeksu pracy, które przysługuje rodzicom dzieci do 6. roku życia. Trzeba być uprawnionym do urlopu wychowawczego. Przy małych dzieciach można dodać przerwy na karmienie. Pracodawca nie może odmówić obniżenia wymiaru czasu pracy.
Czy zysk z PPK trzeba wykazać w rocznym zeznaniu PIT? Uwaga na wypłaty. Osoba po 60. roku życia nie zapłaci podatku przy spełnieniu warunków [Przykłady]
24 lut 2026

Dochody z tytułu uczestnictwa w PPK są co do zasady wolne od podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku istnieje tylko w niektórych przypadkach skorzystania przez uczestnika PPK z tych środków. Trzeba uważać na obowiązek rozliczenia podatku przy wypłatach z PPK. Kiedy osoba po 60. roku życia nie zapłaci podatku? Oto przykłady.
Sąd otworzył furtkę do danych, które miały nie być jawne. Sprawdź, czy Ciebie też to dotyczy
24 lut 2026

Publiczna instytucja odmówiła ujawnienia dokumentów, powołując się na ochronę prywatności. Sąd miał inne zdanie - i wydał wyrok, który może zmienić zasady dla tysięcy osób współpracujących z państwem i jego instytucjami. Czy Twoje dane też są zagrożone ujawnieniem?
Wpisywać benefity w ofertach pracy? Sprawdź, w których branżach ma to znaczenie, a w których nie wpływa to na liczbę aplikacji
24 lut 2026

Czy wpisywać benefity pozapłacowe w ofertach pracy? Sprawdź, w których branżach ma to znaczenie i aplikacje rosną nawet o 56%, a w których nie wpływa to na zgłoszenia kandydatów do pracy. To ważna informacja dla pracodawców i działów HR.

REKLAMA

Ponad 100 największych firm na GPW musi dostosować skład władz do dyrektywy Women on Boards. Ile jest kobiet w zarządach? Liczby rosną zbyt wolno
24 lut 2026

Ponad 100 największych firm na GPW musi dostosować skład władz do dyrektywy Women on Boards. Ile jest kobiet w zarządach i radach nadzorczych? Okazuje się, że tylko 13,6% wszystkich spółek GPW miało kobiety w zarządzie, a 18,7% w radzie nadzorczej. Liczby te rosną, ale zbyt wolno.

Co szósty dorosły Polak jest w strachu przed zwolnieniem z pracy [BADANIE]
24 lut 2026

16,5% Polaków boi się, że w tym roku straci pracę. 71,6 nie ma takich obaw. Natomiast 11,9% nie jest pewnych, czy doświadcza tego typu lęków. Tak wynika z najnowszego badania rynkowego. Autorzy raportu podkreślają, że wyniki wskazują na podwyższony, choć nie skrajny, poziom stresu społecznego. Ich zdaniem, większe obawy mogą mieć pracownicy wykonujący zadania rutynowe, administracyjne i powtarzalne, które zaczynają przejmować narzędzia oparte na AI. Większy niepokój może występować w regionach o mniejszej dywersyfikacji rynku pracy.
Dynamiczny odpływ pracowników i nadmiar pracownic na polskim rynku pracy - skutek wojny w Ukrainie
24 lut 2026

Dynamiczny odpływ pracowników był szczególnie zauważalny w budownictwie. Z drugiej strony mieliśmy nadmiar pracownic na polskim rynku pracy. To jedne z najbardziej zauważalnych skutków wojny w Ukrainie. Co działo się w logistyce i budownictwie?
Rozliczenie PIT przez freelancera w 2026 r. krok po kroku. Jak można obniżyć podatek? [zlecenie, działalność nierejestrowana, działalność gospodarcza]
23 lut 2026

Jak krok po kroku freelancer może rozliczyć PIT w 2026 r. (zlecenie, działalność nierejestrowana, działalność gospodarcza)? Jak można obniżyć podatek? Do kiedy należy rozliczyć PIT?

REKLAMA

Wakacje innych najbardziej bolą milenialsów
23 lut 2026

To nie najmłodsi użytkownicy social mediów najczęściej porównują swoje życie do internetowych kadrów z wakacji influencerów. Najbardziej podatni na urlopową zazdrość okazują się młodzi milenialsi. Z badania agencji turystycznej My Luxoria wynika, że 53 proc. Polaków w wieku 25–34 lata przyznaje, iż odczuwa ukłucie zazdrości, oglądając wakacyjne relacje influencerów. To właśnie ta grupa jest też najaktywniejsza na Instagramie.
Dla osób z ograniczeniami ruchowymi: od 18 480 zł do 28 875 z PFRON 2026
23 lut 2026

Coraz więcej osób w Polsce żyje z niepełnosprawnością albo mierzy się z ograniczeniami ruchowymi wynikającymi z wieku, choroby czy urazu. To nie jest wyłącznie kwestia komfortu, ale codziennej logistyki: jak dojechać do pracy, na rehabilitację, do sklepu, do urzędu albo po prostu wyjść z domu bez proszenia kogokolwiek o pomoc. Właśnie dlatego tak ważne są programy, które realnie wspierają samodzielność i codzienne funkcjonowanie. Wnioski w ramach wsparcia ruszają już 1 marca 2026 r.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA