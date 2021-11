Polityka prorodzinna ważna dla pracodawców

Polityka prorodzinna jest ważna dla pracodawców - takie wnioski płyną z badania Kantar dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jakie korzyści może przynieść pracodawcom?

Polityka prorodzinna w pracy

Czy firmy ułatwiają rodzicom łączenie pracy z opieką nad dziećmi? Ministerstwo Rodziny prezentuje wyniki badań. - Niemal trzy czwarte pracujących rodziców przyznaje, że pracodawca stworzył im odpowiednie warunki do łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, a ponad połowa ocenia, że polityka prorodzinna jest ważna dla ich pracodawcy. To wnioski z badania Kantar dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wzmacnianie rodzin, realizacja skutecznej polityki prorodzinnej nie może być pełna bez udziału pracodawców – komentuje wyniki badania minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprezentowało wyniki badania podczas poniedziałkowej debaty „Pracodawcy pro familia” z udziałem m.in. przedstawicieli spółek Skarbu Państwa.

Łączenie pracy z opieką nad dziećmi - ocena polskich firm

Z badania wynika, że 72 proc. Polaków zgadza się, że ważne jest, żeby firma prowadziła własną politykę prorodzinną. Jest to ważne zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, choć nieco częściej zgadzają się z tą opinią kobiety (74 proc. wobec 72 proc. mężczyzn).

Zdecydowana większość pracujących rodziców przyznaje, że pracodawca stworzył im odpowiednie warunki do łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym – takiej odpowiedzi udzieliło 73 proc. ankietowanych. Z kolei 58 proc. pracujących ocenia, że polityka prorodzinna jest ważna dla ich pracodawcy.

Kobiety na rynku pracy

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśla, że w kontekście działań prorodzinnych i wzrostu dzietności niezmiernie istotna jest sytuacja kobiet na rynku pracy. – A ta poprawiła się na przestrzeni ostatnich lat. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w wieku 15-64 w drugim kwartale br. wyniósł w Polsce ok. 64 proc., co oznacza wzrost o blisko 13 proc. w porównaniu z rokiem 2015 – mówi minister Maląg.

Poprawił się również współczynnik aktywności zawodowej kobiet w wieku 15-64 lata. W drugim kwartale br. wynosił 66 proc. (wzrost o ponad 8 proc. w porównaniu z rokiem 2015). Zmniejszyło się też bezrobocie. W drugim kwartale bieżącego roku wg danych Eurostatu bezrobocie BAEL wśród kobiet w wieku 15-74 wynosiło ponad 3,7 proc. (spadek o ponad 52 proc. w porównaniu z rokiem 2015). To 4,1 p. proc. mniej niż średnia dla Unii Europejskiej.

Prorodzinna polityka pracodawcy przyciąga pracowników

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że przy wyborze miejsca pracy to, czy pracodawca prowadzi własną politykę prorodzinną, jest ważne aż dla 75 proc. badanych (i dotyczy to zarówno osób posiadających dzieci do 17. roku życia – 75 proc., jak i dopiero planujących założenie rodziny – 74 proc.). Odsetek ten wzrasta aż do 93 proc. wśród osób, które mają troje lub więcej dzieci.

- Te dane powinny być sygnałem dla wszystkich firm, że warto inwestować w rozwiązania prorodzinne, ułatwiać rodzinom łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci – mówi szefowa MRiPS i przypomina badania przeprowadzone na potrzeby Strategii Demograficznej 2040, opracowanej przez resort rodziny. Wynika z nich, że dla 41 proc. badanych na podjęcie decyzji o urodzeniu dziecka duży wpływ ma „pewność i stabilność zatrudnienia”. To dwa z trzech – obok mieszkania – najważniejszych czynników sprzyjających posiadaniu dzieci.

– Warto rozmawiać o najlepszych rozwiązaniach prorodzinnych wprowadzanych w firmach. O możliwych sposobach współpracy w tym zakresie. Warto dzielić się dobrymi praktykami. Dlatego ta dzisiejsza debata, na którą zaprosiliśmy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, przedstawicieli pracodawców – prezesów wiodących firm – jest tak ważna, bo otwiera nowy rozdział współpracy w ramach szerokiej Koalicji pro familia, do której zapraszam wszystkich polskich pracodawców – mówi minister Marlena Maląg.

– Podstawą każdego sukcesu w biznesie są ludzie. Pracownik, który czuje wsparcie od pracodawcy i może swobodnie łączyć życie zawodowe z rodzinnym, jest najlepszym kapitałem dla firmy. Spółki Skarbu Państwa osiągają imponujące wyniki finansowe, realizują rozwojowe inwestycje dzięki swoim pracownikom. Państwowe podmioty wyznaczają nowe, lepsze standardy, wdrażając szereg rozwiązań wspierających ich w godzeniu życia zawodowego z byciem rodzicami – podkreśla wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Badanie Kantar na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przeprowadzono technika CATI, w dniach 4-12 listopada br. na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej.