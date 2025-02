Co daje I stopień niepełnosprawności w 2025 r.?

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ustalone zostały trzy stopnie niepełnosprawności. Kiedyś obowiązywał podział na trzy grupy inwalidzkie. Obecnie jest znaczny stopień niepełnosprawności (I grupa inwalidzka), umiarkowany stopień niepełnosprawności (II grupa inwalidzka) oraz lekki stopień niepełnosprawności (III grupa inwalidzka).

Na wstępie warto wspomnieć, że orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi podstawę do przyznania różnych ulg i uprawnień. A sama niepełnosprawność definiowana jest jako trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszania sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy. Stopień niepełnosprawności orzekany jest na czas określony lub na stałe.

Stopnie niepełnosprawności

Do znacznego stopnia niepełnosprawności (kiedyś I grupy inwalidzkiej) zaliczane są osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej. Osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności w celu pełnienia ról społecznych wymagają stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zaliczane są osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Nie trzeba spełniać obu przesłanek, by uzyskać umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zaliczane są osoby o naruszonej sprawności organizmu powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną. Osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności mogą także mieć naruszoną sprawność organizmu, która stwarza ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. Nie trzeba spełniać obu przesłanek, by uzyskać umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Należy także pamiętać, że osoby poniżej 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, w przypadku gdy mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Tak samo jest w przypadku, gdy lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Co daje I stopień niepełnosprawności

Osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności mogą liczyć na najszerszy wachlarz ulg i uprawnień. Są to m.in. zniżki na przejazdy, różne dofinansowania, w tym dofinansowania do samochodów, czy sprzętu elektrycznego. Mogą pobierać także różnego rodzaju dodatki oraz zasiłki.

Program "Aktywny samorząd"

Na wstępie warto zapoznać się z programem „Aktywny samorząd” na 2025 r. PFRON przeznaczył na 2025 r. 275,8 mln zł dofinansowania. W programie wyróżniono następujące formy wsparcia:

likwidację bariery transportowej,

likwidację barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym,

likwidację barier w poruszaniu się,

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej,

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W ramach tego programu, można starać się o:

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu

pomoc jest adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, a także do do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

pomoc jest adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Do 10 500 zł z PFRON na zakup laptopa w 2025 r.

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

Pomoc jest adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Pomoc jest adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

pomoc jest adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

pomoc w zakupie i w utrzymaniu sprawności technicznej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

pomoc adresowana jest do osób ze stopniem niepełnosprawności,

pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

pomoc adresowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Prawie 350 zł na dziecko z PFRON od 1 marca 2025 r.

pomoc adresowana jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej,

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski będzie można składać od 1 marca 2025 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowania w module I obszary: A-D ustalono na 31 sierpnia 2025 r. W przypadku wystąpienia o pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej, termin przyjmowania wniosków mija 31 grudnia 2025 r. Osoby zainteresowane pomocą w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą mogły składać wnioski od 1 marca 2025 r. do 31 marca 2025 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025), a w przypadku wniosków dotyczących roku akademickiego 2025/2026, do 10 października 2025 roku.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w PUP

Należy także mieć na uwadze to, że osoby niepełnosprawne rejestrujące się w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy mają prawo korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji:

szkoleń; stażu; prac interwencyjnych; przygotowania zawodowego dorosłych; badań lekarskich lub psychologicznych finansowania kosztów związanych ze zwrotem kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania; studiów podyplomowych; szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową; bonu na zasiedlenie; bonu szkoleniowego; bonu stażowego; robót publicznych.

Ponadto, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą wystąpić o zasiłek pielęgnacyjny lub dodatek pielęgnacyjny. Należy pamiętać, że nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą także liczyć zarówno na zniżki i ulgi w komunikacji miejskiej, pociągach, czy w PKP/PKS. Informacje dotyczące zniżek w transporcie można znaleźć na stronach poszczególnych przewoźników.

Karta parkingowa

Warto także pamiętać, że osoby niepełnosprawne mogą także wystąpić o kartę parkingową. Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, kartę parkingową wydaje się:

osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Opłata abonamentowa

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. osoby niepełnosprawne zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności (I grupa inwalidzka) mogą zostać zwolnione z opłat abonamentowych. Należy jednak pamiętać, że to nie jedyna grupa uprawniona do zwolnienia z opłat abonamentowych.

By uzyskać zwolnienie z opłaty abonamentowej, osoby niepełnosprawne, powinny przedstawić orzeczenie właściwego organu orzekającego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego. Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, powinny przedstawić orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry. Zaś osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc., powinny przedstawić legitymację Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry.

Rabat na usługi telekomunikacyjne

Warto także pamiętać, że jeden z operatorów ma w swojej ofercie zniżkę dla osób niepełnosprawnych. klient (osoba fizyczna o określonym stopniu niepełnosprawności lub jej opiekun) może uzyskać 50 proc. zniżkę w opłacie aktywacyjnej oraz 50 proc. zniżkę w opłacie abonamentowej. Ulga aktywacyjna i abonamentowa może zostać przyznana osobie niepełnosprawnej z uszkodzeniem narządu słuchu lub mowy oraz wzroku zakwalifikowanym do I grupy inwalidzkiej (znaczny stopień niepełnosprawności). O ulgę może także wystąpić jej prawny opiekun. Więcej informacji na ten temat można przeczytać w poniższym artykule:

Należy pamiętać, że to nie jedyne ulgi i zniżki przysługujące osobom niepełnosprawnym. PFRON dofinansowuje także zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny. Cały wykaz wyrobów medycznych został ujęty w katalogu (załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 maja 2017 r. z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.