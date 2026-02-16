REKLAMA

Pracownicy po 30. roku życia najbardziej dyskryminowani ze względu na wiek? Nie tylko pracownicy 50+ doświadczają ageizmu

Pracownicy po 30. roku życia najbardziej dyskryminowani ze względu na wiek? Nie tylko pracownicy 50+ doświadczają ageizmu

16 lutego 2026, 11:05
dyskryminacja wiek praca seniorzy hr współpraca międzypokoleniowa
Pracownicy po 30. roku życia najbardziej dyskryminowani ze względu na wiek? Nie tylko pracownicy 50+ doświadczają ageizmu
Shutterstock

Okazuje się, że nie trzeba być seniorem, by w pracy doświadczać nierównego traktowania z powodu swojego wieku. Pracownicy po 30. roku życia też doświadczają dyskryminacji. Nie tylko pracownicy 50+ doświadczają dziś ageizmu. Jakie jest w związku z tym jedno z największych wyzwań HR?

Polacy pracują coraz dłużej

Z najnowszego badania SD Worx wynika, że niemal co czwarty pracownik w Polsce (24,6 proc.) zetknął się z dyskryminacją ze względu na wiek, podczas gdy tylko 51,2 proc. firm aktywnie wspierało współpracę między pokoleniami. Najnowsze analizy Głównego Urzędu Statystycznego informują, że liczba ludności Polski na koniec 2025 r. spadła o 157 tys. (w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r.). Jest nas więc obecnie jedynie 37,332 mln. Z kolei ostatnie dane opublikowane przez Eurostat z 2024 roku pokazują, że Europejczycy żyją dłużej, niż w poprzednich latach. W Polsce średnia ta wyniosła 78,7 lat.

Mieszkańcy Polski nie tylko dożywają coraz sędziwszego wieku, lecz także dłużej pozostają aktywni zawodowo. Z ostatnich statystyk ZUS na ten temat, wynika że w grudniu 2024 roku liczba pracujących emerytów wyniosła 872,6 tys. To pokazuje, że w ciągu ostatniej dekady wzrosła o 51,7 proc. Powyższe wyniki oznaczają, że niemal co siódmy emeryt w Polsce podejmował pracę zarobkową.

Dyskryminacja w pracy ze względu na wiek - ageizm

Problem ten jest jak najbardziej realny, bo najnowsze dane z rynku pracy alarmują, że już dziś różnice wieku w firmach przyczyniają się do zjawiska ageizmu. Z badania „HR & Payroll Pulse Europe 2025” przeprowadzonego przez SD Worx, wiodącego europejskiego dostawcę rozwiązań HR, wśród 5 625 menedżerów HR i 16 000 zatrudnionych z 16 krajów Europy, wynika, że niemal co czwarty polski pracownik (24,6 proc.) i co piąty Europejczyk (21,5 proc.) deklaruje, że osobiście doświadczył lub był świadkiem dyskryminacji w pracy ze względu na wiek. Co ciekawe przyznaje to niemal dwa razy więcej Polek (17,8 proc.), niż Polaków (9,6 proc.). Najczęściej wskazują to osoby w wieku 25-34 lat (21,7 proc.). Zaraz za tą grupą, sygnalizują tak również osoby w wieku 25 lat i młodsze (15,5 proc.), a kolejno w wieku 35-49 (12,1 proc.), 50-64 (8,7 proc.) i powyżej 65 lat (8,5 proc.).

Choć polskie organizacje mają w tej materii sporo do zrobienia, to jednak w ocenach zatrudnianych przez siebie osób, ich dotychczasowe działania wypadają lepiej niż te podejmowane przez europejskie firmy. Z danych zebranych przez SD Worx wynika, że tylko połowa (51,2 proc.) polskich respondentów (przy średniej europejskiej 39,3 proc.) uważa, że ich organizacja stosuje praktyki mające na celu promowanie współpracy międzypokoleniowej. A 49,8 proc. Polek i Polaków (przy średniej europejskiej 35,3 proc.) uważa, że ich firma stosuje praktyki mające na celu wspieranie starszych pracowników. To pokazuje, że ageizm wciąż jest realnym i niedostatecznie adresowanym wyzwaniem na rynku pracy, dotykającym zarówno starszych, jak i młodszych pracowników.



Dynamika międzypokoleniowa - wyzwanie HR

To, ile pracy nad polityką zatrudniania jeszcze przed polskimi firmami potwierdzają też wyniki badań przeprowadzonych przez SD Worx wśród kadry menedżerskiej. W Polsce zaledwie 8 proc. z tej grupy (wobec 12,2 proc. w Europie) uważa politykę wobec starzenia się społeczeństwa i seniorów (np. zakończenie kariery zawodowej przez osoby starsze) za jedno z pięciu najważniejszych wyzwań HR-owych, a 9,7 proc. polskich i 11,1 proc. europejskich szefów uważa dynamikę międzypokoleniową w miejscu pracy za jedno z pięciu najważniejszych wyzwań HR.

Źródło: SD Worx

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
Kadry
