REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Nadgodziny w zadaniowym czasie pracy? Ważna jest kontrola

Nadgodziny w zadaniowym czasie pracy? Ważna jest kontrola

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 kwietnia 2026, 09:54
Quercus Sp. z o. o.
Quercus Sp. z o. o.
ekspert w zakresie wdrażania i serwisowania systemów SAP, autoryzowany Partner SAP
nadgodziny zadaniowy czas pracy
Nadgodziny w zadaniowym czasie pracy? Ważna jest kontrola
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy nadgodziny może są także w zadaniowym systemie czasu pracy? Ważna jest kontrola pracowników wykonujących pracę całkowicie zdalnie lub hybrydowo. Praca po godzinach może skutkować także przemęczeniem pracowników.

Zadaniowy czas pracy - kiedy się sprawdza?

Zadaniowy system pracy sprawdza się w organizacjach o rozproszonej strukturze, opartych na pracy zdalnej lub modelu hybrydowym. Jakie są jego najważniejsze zalety? Z jakimi wyzwaniami dla pracodawców się wiąże? Zadaniowy czas pracy to rozwiązanie polecane firmom, które zdecydowały się na zdalny lub hybrydowy system pracy, przede wszystkim z uwagi na lepszą wydajność w stosunku do tradycyjnego systemu rozliczania efektów pracy. Delegowanie konkretnych zadań, z jasno określonym terminem ich wykonania, jest dla pracodawcy czy menedżera łatwiejsze do kontrolowania i weryfikacji. Z punktu widzenia pracownika lista zadań do wykonania porządkuje rytm pracy i pozwala elastycznie podchodzić do ich realizacji. Pracownik może dopasować godziny pracy do osobistych preferencji, dotrzymując terminów określonych w harmonogramie. Z tego powodu praca zadaniowa cieszy się dużą popularnością w firmach IT, ale również wszędzie tam, gdzie gros zadań wykonywanych jest indywidualnie.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Korzyści dla pracownika i pracodawcy

Pracownik może w pełni skoncentrować się na swoich zadaniach, ma większą elastyczność pod względem czasu ich wykonania i jest rozliczany z efektów pracy. W większości przypadków przekłada się to na wyższą produktywność, motywację i zaangażowanie powiązane z poczuciem odpowiedzialności za realizację konkretnych zadań. Taka forma współpracy daje pracownikom większą kontrolę nad swoim czasem – mogą pracować w nietypowych godzinach, nie muszą dojeżdżać do pracy. Pracodawca z kolei może zoptymalizować koszty związane z działalnością przedsiębiorstwa, m.in. wynajmu biura, mediów, materiałów biurowych.

Minusy zadaniowego systemu czasu pracy

Jednak mimo wielu korzyści płynących z takiego modelu współpracy, jego wdrożenie wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Jest to system stworzony dla zespołów, w których pracownicy potrafią pracować w takim trybie (nie każdy się w tej formule odnajdzie). Dlatego ważny jest stały monitoring ze strony zarządzającego i reagowanie w sytuacji niedotrzymywania terminów lub narzucania sobie przez pracownika zbyt dużego tempa pracy, czyli pracy po godzinach. Trzeba bowiem pamiętać, że choć system jest zadaniowy, czas pracy osób na pełnym etacie nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 tygodniowo. Przysługuje im także – tak samo jak w klasycznej formule – prawo do nieprzerwanego odpoczynku dobowego (11 godzin) i tygodniowego (35 godzin). W tym przypadku nie ewidencjonujemy jednak godzin pracy, a właśnie realizację zadań i dlatego zawsze, jak już podkreślałem, kluczowe jest określenie czasu, w jakim dana praca powinna zostać wykonana.

Nadgodziny w zadaniowym systemie czasu pracy

Zanim firma zdecyduje się na wprowadzenie zadaniowego systemu pracy, powinna zadbać również o narzędzia umożliwiające skuteczne rozliczanie czasu pracy, w tym naliczanie nadgodzin, które – o czym się często zapomina – również obowiązują w systemie zadaniowym. W tym przypadku sprawdzają się portale pracownicze, np. Diokioki, które automatyzują proces rozliczania czasu pracy: godzin planowanych do przepracowania, godzin przepracowanych, nieobecności, nadgodzin, itd. Portale pracownicze to wygodne, elastyczne wsparcie obsługi procesów pracowniczych, dostępne online i dostosowane również do zarządzania pracą zespołów pracujących w trybie zadaniowym.

REKLAMA

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy
Autopromocja

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy

Sprawdź

Trzeba ponadto pamiętać, że praca w trybie zadaniowym może wiązać się z ryzykiem przemęczenia pracowników, jeśli nie kontrolują oni czasu poświęconego na pracę. To z kolei wymaga wprowadzenia zmian w zakresie komunikacji w zespole, która z uwagi na jego rozproszenie odbywa się najczęściej zdalnie. Dbając o efektywność współpracy, menedżer podczas spotkań online lub rozmów telefonicznych powinien zadbać o przejrzystość komunikacji, precyzyjne delegowanie zadań i regularny feedback. Dzięki temu pracownicy będą mieli poczucie, że ktoś czuwa nad ich pracą, kontroluje postępy i w razie potrzeby może elastycznie reagować na pojawiające się problemy, np. korygując termin wykonania danego zadania lub delegując wykonanie jego części komuś innemu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowoczesne narzędzia, np. komunikator Slack, narzędzia do zarządzania projektami, jak Asana czy Jira, wspierają menedżerów, ułatwiając estymację czasu potrzebnego na realizację zadań oraz efektywne zarządzanie obciążeniem pracą. Pracownik może się rozchorować, więc system powinien być tak zaprojektowany, aby osoba ta po powrocie nie musiała nadrabiać zaległości, a lista zadań do wykonania w danym okresie rozliczeniowym została odpowiednio zredukowana.

Rola menadżera w zadaniowym systemie czasu pracy

Zadaniowy system pracy to bardzo dobre rozwiązanie dla zespołów rozproszonych, jednak pod kilkoma warunkami: pracownicy potrafią pracować w ten sposób; menedżer odpowiednio definiuje i deleguje zadania, a także egzekwuje ich wykonanie i monitoruje postępy; narzędzia do zarządzania pracą zadaniową mają funkcje, które umożliwiają określenie ram czasowych dla poszczególnych prac (z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, czyli: wymiaru czasu pracy, prawa do nieprzerwanego odpoczynku, urlopu czy usprawiedliwionej absencji).

Aby firma mogła w pełni korzystać z zalet wdrożenia systemu zadaniowego, musi on być oparty na przejrzystych zasadach i wydajnych narzędziach do zarządzania projektami. Zalety dobrze wdrożonego zadaniowego czasu pracy to: większa autonomia pracowników, poczucie sprawczości i kontroli nad własnym czasem, większe zaangażowanie. Wszystkie te elementy podnoszą dobrostan pracowników, a więc i ich efektywność.

Webinarium: Rozliczanie czasu pracy w praktyce: podróż służbowa, bankiet, szkolenia
Autopromocja

Webinarium: Rozliczanie czasu pracy w praktyce: podróż służbowa, bankiet, szkolenie

Sprawdź

Autor: Mariusz Czeszejko-Sochacki, Lider Zespołu Programistów Java w Quercus

Elastyczny czas pracy dla rodziców. Kiedy pracodawca musi się zgodzić?
Zadaniowy czas pracy a praca zdalna
Zadaniowy czas pracy – elastyczna forma zatrudnienia. Sprawdź, kiedy i jak można ją stosować
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA