Ci pracownicy mają te 2 dodatkowe dni wolnego w 2026 r., bo wydano właśnie oficjalny komunikat. Dokument jest z 9 lutego 2026 r. i został publicznie ogłoszony - kto zyska?

Ci pracownicy mają te 2 dodatkowe dni wolnego w 2026 r.: oficjalny komunikat z 9 lutego 2026 r.

Planujesz wizytę w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2026 roku? Zanim wyruszysz z domu, koniecznie zapoznaj się z najnowszym dokumentem, który właśnie ujrzał światło dzienne. Prezes KRUS wydał oficjalny komunikat o dodatkowych dniach wolnych od pracy dla całej instytucji. Sprawdź dokładnie, w jakich datach pracownicy urzędu nie będą wykonywać swoich obowiązków! A może jesteś pracownikiem KRUS i Ciebie bezpośrednio dotyczą te dni wolne? Szczegóły poniżej.

Święta w sobotę "zmieniają kalendarz dni wolnych" na 2026 i dają 2 dodatkowe dni wolnego

Zgodnie z Kodeksem pracy święto przypadające w sobotę obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Z tego powodu, 9 lutego 2026 roku, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Tomasz Ślusarczyk, podpisał "Komunikat nr 1". Dokument ten oficjalnie wyznacza pracownikom KRUS dodatkowe dni wolne w zamian za tegoroczne sobotnie święta.

Zanotuj te dwie daty!

Zarządzenie prezesa jasno wskazuje, w jakich dniach pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będą odpoczywać. Ustalono dwa konkretne terminy na 2026 rok:

14 sierpnia 2026 r. – dzień wolny przyznany w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia.

28 grudnia 2026 r. – dzień wolny przyznany w zamian za drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli sobotę 26 grudnia.

Jak zaznaczono w dokumencie, komunikat prezesa Tomasza Ślusarczyka zaczął obowiązywać dokładnie w dniu jego ogłoszenia, czyli w poniedziałek, 9 lutego 2026 r. Aby informacja dotarła do wszystkich zainteresowanych, została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Kasy. Dodatkowo fizyczne kopie komunikatu wywieszono na tablicach ogłoszeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych KRUS.

DOKŁADNA TREŚĆ: KOMUNIKAT NR 1 PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2026 r.

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2025 r. poz. 1770) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej „Kasą”, wyznacza się dodatkowe dni wolne od pracy w 2026 r. w zamian za święta przypadające w sobotę, obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, jak następuje:

14 sierpnia 2026 r. w zamian za 15 sierpnia 2026 r.; 28 grudnia 2026 r. w zamian za 26 grudnia 2026 r.

§ 2. Komunikat podaje się do wiadomości pracownikom Kasy oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w jednostkach organizacyjnych Kasy oraz na stronie internetowej Kasy.

§ 3. Komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tomasz Ślusarczyk DZIENNIK URZĘDOWY KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, Warszawa, dnia poniedziałek, 9 lutego 2026 r., Poz. 5

