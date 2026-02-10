REKLAMA

Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Ci pracownicy mają te 2 dodatkowe dni wolnego w 2026 r.: oficjalny komunikat z 9 lutego 2026 r.

Ci pracownicy mają te 2 dodatkowe dni wolnego w 2026 r.: oficjalny komunikat z 9 lutego 2026 r.

10 lutego 2026, 14:06
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Ci pracownicy mają te 2 dodatkowe dni wolnego w 2026 r.: oficjalny komunikat z 9 lutego 2026 r.
Ci pracownicy mają te 2 dodatkowe dni wolnego w 2026 r.: oficjalny komunikat z 9 lutego 2026 r.
Ci pracownicy mają te 2 dodatkowe dni wolnego w 2026 r., bo wydano właśnie oficjalny komunikat. Dokument jest z 9 lutego 2026 r. i został publicznie ogłoszony - kto zyska?

Ci pracownicy mają te 2 dodatkowe dni wolnego w 2026 r.: oficjalny komunikat z 9 lutego 2026 r.

Planujesz wizytę w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2026 roku? Zanim wyruszysz z domu, koniecznie zapoznaj się z najnowszym dokumentem, który właśnie ujrzał światło dzienne. Prezes KRUS wydał oficjalny komunikat o dodatkowych dniach wolnych od pracy dla całej instytucji. Sprawdź dokładnie, w jakich datach pracownicy urzędu nie będą wykonywać swoich obowiązków! A może jesteś pracownikiem KRUS i Ciebie bezpośrednio dotyczą te dni wolne? Szczegóły poniżej.

Zobacz również:

Święta w sobotę "zmieniają kalendarz dni wolnych" na 2026 i dają 2 dodatkowe dni wolnego

Zgodnie z Kodeksem pracy święto przypadające w sobotę obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Z tego powodu, 9 lutego 2026 roku, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Tomasz Ślusarczyk, podpisał "Komunikat nr 1". Dokument ten oficjalnie wyznacza pracownikom KRUS dodatkowe dni wolne w zamian za tegoroczne sobotnie święta.

Zanotuj te dwie daty!

Zarządzenie prezesa jasno wskazuje, w jakich dniach pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będą odpoczywać. Ustalono dwa konkretne terminy na 2026 rok:

  • 14 sierpnia 2026 r. – dzień wolny przyznany w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia.
  • 28 grudnia 2026 r. – dzień wolny przyznany w zamian za drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli sobotę 26 grudnia.

Jak zaznaczono w dokumencie, komunikat prezesa Tomasza Ślusarczyka zaczął obowiązywać dokładnie w dniu jego ogłoszenia, czyli w poniedziałek, 9 lutego 2026 r. Aby informacja dotarła do wszystkich zainteresowanych, została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Kasy. Dodatkowo fizyczne kopie komunikatu wywieszono na tablicach ogłoszeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych KRUS.

DOKŁADNA TREŚĆ: KOMUNIKAT NR 1 PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2026 r.

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2025 r. poz. 1770) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej „Kasą”, wyznacza się dodatkowe dni wolne od pracy w 2026 r. w zamian za święta przypadające w sobotę, obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, jak następuje:

  1. 14 sierpnia 2026 r. w zamian za 15 sierpnia 2026 r.;
  2. 28 grudnia 2026 r. w zamian za 26 grudnia 2026 r.

§ 2. Komunikat podaje się do wiadomości pracownikom Kasy oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w jednostkach organizacyjnych Kasy oraz na stronie internetowej Kasy.

§ 3. Komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tomasz Ślusarczyk DZIENNIK URZĘDOWY KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, Warszawa, dnia poniedziałek, 9 lutego 2026 r., Poz. 5

W 2026 roku pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego otrzymają dwa dodatkowe dni wolne od pracy: 14 sierpnia oraz 28 grudnia. Jest to bezpośrednia rekompensata za święta (15 sierpnia i 26 grudnia), które w tym roku kalendarzowym wypadają w soboty. Decyzja, podpisana przez prezesa KRUS Tomasza Ślusarczyka 9 lutego 2026 r., obowiązuje od momentu ogłoszenia, a szczegóły można znaleźć na tablicach w placówkach oraz na stronie internetowej urzędu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2025 r. poz. 1770)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25)

KOMUNIKAT NR 1 PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2026 r.

Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami tylko do 31 marca 2026 r. trwa program: CZYSTY DOM
Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami tylko do 31 marca 2026 r. trwa program: CZYSTY DOM
Darmowy asystent dla seniora i OzN: 7 dni w tygodniu, w godz. 7-22 i aż 25 godzin w kwartale, tj. 100h w 2026 r.
Darmowy asystent dla seniora i OzN: 7 dni w tygodniu, w godz. 7-22 i aż 25 godzin w kwartale, tj. 100h w 2026 r.
W lutym 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają 69 punktów i mniej nie mogą dostać świadczenia wspierającego. Nowe warunki na 2026
W lutym 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają 69 punktów i mniej nie mogą dostać świadczenia wspierającego. Nowe warunki na 2026
Kadry
Wyższa emerytura dla matek 4. dzieci w 2026 r. Ile wynosi po marcowej waloryzacji?
10 lut 2026

Emerytura dla matek 4. dzieci będzie wyższa od 1 marca 2026 r. Ile rodzicielskie świadczenie uzupełniające wynosi po marcowej waloryzacji? Znamy już wysokość wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.
Ci pracownicy mają te 2 dodatkowe dni wolnego w 2026 r.: oficjalny komunikat z 9 lutego 2026 r.
10 lut 2026

Ci pracownicy mają te 2 dodatkowe dni wolnego w 2026 r., bo wydano właśnie oficjalny komunikat. Dokument jest z 9 lutego 2026 r. i został publicznie ogłoszony - kto zyska?
Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS
10 lut 2026

Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS. Uszczegóławiając chodzi o automatyczną aktywację i dezaktywację aplikacji ePłatnik. Jakie konsekwencje to powoduje?
Przeciętne wynagrodzenie w 2025 r. w Polsce [GUS]
10 lut 2026

Wiemy już, ile przeciętnie zarabiają Polacy. GUS podał dane za grudzień, czwarty kwartał zeszłego roku, ale i za cały 2025 r. Ile wynoszą średnie zarobki w Polsce?

Co powstrzymuje Polaków przed zmianą pracy? Poszukujący zatrudnienia wymieniają główne przyczyny
10 lut 2026

W lutym pojawiły się kolejne sygnały o ochłodzeniu na rynku pracy. Bezrobocie rośnie, a liczba ofert pracy jest na niskim poziomie. Wpływa to bezpośrednio na szukających zatrudnienia. Z comiesięcznego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, na jakie bariery narzekają Polacy poszukujący pracy.
Renta wdowia po waloryzacji 2026 - o ile wzrasta?
10 lut 2026

Znamy wysokość waloryzacji marcowej 2026 r. po ostatnich komunikatach Prezesa GUS z 9 lutego 2026 r. Wdowia renta jest jednym z tych świadczeń z ZUS, które podlegają marcowej waloryzacji. Ile wyniesie renta wdowia po waloryzacji 2026?
Umowa handlowa z Indiami. Czy pracownicy z Indii „zaleją” polski rynek pracy?
10 lut 2026

Podpisane niedawno porozumienie o wolnym handlu (FTA) między Unią Europejską a Indiami tworzy jedną z największych stref wolnego handlu na świecie, znacznie ułatwiając transfer towarów i usług pomiędzy dwiema gospodarkami. Skala porozumienia sprawia, że w debacie publicznej pojawiają się także pytania o jego konsekwencje dla europejskiego rynku pracy – także w Polsce.
Pracownik w areszcie - czy pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę?
09 lut 2026

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę trafił do aresztu. Czy pracodawca może rozwiązać umowę z powodu tymczasowego aresztowania? Jakie są przepisy Kodeksu pracy w tym przedmiocie?

Coraz wyższe obowiązkowe wpłaty na PFRON. Wkrótce kolejna podwyżka
10 lut 2026

W czwartym kwartale 2025 r. wzrosło przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Konsekwencją wzrostu są wyższe wpłaty na PFRON dla firm zatrudniających powyżej 25 osób. Jaki będzie wzrost comiesięcznych wpłat w okresie od marca do maja 2025 roku?
Tyle wyniesie trzynastka w 2026 roku po waloryzacji - oficjalne dane GUS, jest nieco lepiej niż szacowano
10 lut 2026

Koniec dywagacji, domysłów i szacunkowego obliczania. GUS ogłosił 9 lutego ostatni wskaźnik istotny dla obliczenia waloryzacji emerytur w 2026 r. To oznacza, że już wprost wiadomo, ile wyniesie trzynasta emerytura w 2026 r. Wiemy też, ile będzie wynosić czternastka oraz emerytura minimalna.
