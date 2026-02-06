14 sierpnia i 28 grudnia 2026 to dni wolne od pracy. Premier Tusk zdecydował, zarządzenie jest w mocy. Kto zyska?
14 sierpnia i 28 grudnia 2026 to dni wolne od pracy. Premier Tusk zdecydował, zarządzenie jest w mocy. Konkretnie chodzi o taki dokument: Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy - ale dla kogo? Wyjaśniamy poniżej. A w razie potrzeby informacje można znaleźć w: MONITORZE POLSKIM, DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, poz. 36.
- Jakie dni wolne zyskają urzędnicy w 2026 roku?
- Uruchomiono mechanizm z KP i jest wolne od pracy: 14 sierpnia i 28 grudnia 2026. To pewne. Jest decyzja premiera a zarządzenie w mocy
- Dlaczego święto w sobotę daje dodatkowy dzień wolny?
- A co z resztą pracowników w Polsce?
- Kiedy zarządzenie wchodzi w życie?
To dobra wiadomość dla ponad 120 tysięcy pracowników służby cywilnej w Polsce. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenie, które wyznacza dwa dodatkowe dni wolne od pracy w 2026 roku. Kiedy urzędnicy nie przyjdą do pracy i co to oznacza dla petentów? Oto szczegóły.
Jakie dni wolne zyskają urzędnicy w 2026 roku?
Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 roku, opublikowane w Monitorze Polskim 9 stycznia, wprowadza dwa dodatkowe dni wolne od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Chodzi o tak zwane dni wolne z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy – mechanizm, który uruchamia się wtedy, gdy święto ustawowe wypada w sobotę.
Uruchomiono mechanizm z KP i jest wolne od pracy: 14 sierpnia i 28 grudnia 2026. To pewne. Jest decyzja premiera a zarządzenie w mocy
Konkretnie wyznaczono:
- 14 sierpnia 2026 r. (piątek) – jako dzień wolny z tytułu święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które w 2026 roku przypada w sobotę 15 sierpnia,
- 28 grudnia 2026 r. (poniedziałek) – jako dzień wolny z tytułu drugiego dnia Bożego Narodzenia, przypadającego w sobotę 26 grudnia.
Dla wielu urzędników to oznacza wyjątkowo atrakcyjne długie weekendy – w sierpniu będzie to aż cztery dni wolne z rzędu (od czwartku 13 sierpnia, jeśli ktoś weźmie urlop, lub przynajmniej od piątku do niedzieli), a w grudniu – trzy dni wolne na koniec roku.
Dlaczego święto w sobotę daje dodatkowy dzień wolny?
Mechanizm ten wynika wprost z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, który stanowi, że każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Innymi słowy – jeśli święto wypada w sobotę, pracownik „traci" dzień wolny, który i tak by miał. Przepisy nakazują więc oddanie tego dnia w innym terminie.
W przypadku służby cywilnej to premier w drodze zarządzenia wskazuje konkretne daty, w których urzędnicy zyskują rekompensatę. Warto podkreślić, że dotyczy to wyłącznie pracowników administracji rządowej – urzędów ministerialnych, wojewódzkich, skarbowych i wielu innych instytucji podlegających ustawie o służbie cywilnej.
14 sierpnia i 28 grudnia 2026 to dni wolne od pracy. Premier Tusk zdecydował, zarządzenie jest w mocy. Kto zyska? Kogo dokładnie obejmuje zarządzenie?
Zarządzenie dotyczy wszystkich członków korpusu służby cywilnej, czyli: pracowników służby cywilnej – zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, urzędników służby cywilnej – zatrudnionych na podstawie mianowania, osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej.
To w praktyce pracownicy ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji skarbowej, inspekcji i wielu innych instytucji rządowych. Łącznie w Polsce w korpusie służby cywilnej zatrudnionych jest ponad 120 tysięcy osób.
Co ważne – zarządzenie nie obejmuje pracowników samorządowych (urzędów gmin, miast, starostw), którzy podlegają odrębnym regulacjom. Nie dotyczy też sektora prywatnego, choć tam obowiązuje ten sam mechanizm z Kodeksu pracy – pracodawca sam ustala termin dnia wolnego.
14 sierpnia i 28 grudnia 2026 to dni wolne od pracy. Premier Tusk zdecydował, zarządzenie jest w mocy. Co to oznacza dla petentów?
Dwa dodatkowe dni zamknięcia urzędów rządowych oznaczają, że w te dni nie załatwimy spraw w większości instytucji państwowych. Warto o tym pamiętać, planując wizyty w urzędach – szczególnie pod koniec roku, gdy wiele osób finalizuje sprawy administracyjne.
A co z resztą pracowników w Polsce?
Pracownicy sektora prywatnego również mają prawo do dodatkowego dnia wolnego, gdy święto wypada w sobotę – wynika to z tego samego przepisu Kodeksu pracy. Różnica polega na tym, że w firmach prywatnych to pracodawca decyduje, kiedy oddać wolne. Nie musi to być dzień bezpośrednio sąsiadujący ze świętem – może to być dowolny termin w danym okresie rozliczeniowym.
W praktyce wiele firm podejmuje decyzję dopiero w trakcie roku. Pracownicy, którzy chcą mieć pewność co do dodatkowych dni wolnych, powinni śledzić komunikaty swoich pracodawców.
Kiedy zarządzenie wchodzi w życie?
Zarządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli od 23 stycznia 2026 roku. To standardowa procedura legislacyjna – vacatio legis pozwala instytucjom przygotować się do zmian organizacyjnych.
Premier Donald Tusk podpisał zarządzenie wyznaczające dwa dodatkowe dni wolne dla członków korpusu służby cywilnej w 2026 roku: 14 sierpnia (piątek) i 28 grudnia (poniedziałek). Oba wynikają z faktu, że święta 15 sierpnia i 26 grudnia wypadają w soboty, a przepisy Kodeksu pracy gwarantują rekompensatę za takie „stracone" dni wolne. Jeśli planujesz załatwić sprawę w urzędzie rządowym – zanotuj te daty już teraz. W te dni urzędy będą zamknięte, a kolejki w dniach poprzedzających mogą być dłuższe niż zwykle. Z kolei pracownicy sektora prywatnego powinni ustalić ze swoimi pracodawcami, kiedy otrzymają analogiczne dni wolne – bo prawo do nich mają wszyscy.
ZARZĄDZENIE NR 2 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 stycznia 2026 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, wydane na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409 oraz z 2025 r. poz. 620 i 1661)
