Kiedy wypada Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny 2026? Kiedy jest Wielkanoc prawosławna? Kalendarium świąt

Kiedy wypada Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny 2026? Kiedy jest Wielkanoc prawosławna? Kalendarium świąt

25 marca 2026, 18:39
Emilia Panufnik
Kiedy wypada Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny 2026? Kiedy jest Wielkanoc prawosławna? Kalendarium świąt
Kiedy wypada Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny 2026? Jaka jest data świąt katolickich, a jaka prawosławnych? Kiedy zaczął się Wielki Post, a więc była Środa Popielcowa? Kiedy będzie Wielki Tydzień? Przed świętami będzie niedziela handlowa. Oto kalendarium świąt wielkanocnych w 2026 r.

Kiedy wypada Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny 2026?

Wielkanoc w 2026 roku wypada na początku kwietnia. Pierwszy dzień Wielkanocy to zawsze niedziela. Tym razem będzie to 5 kwietnia. Drugi dzień Wielkanocy to zawsze poniedziałek. W 2026 r. będzie to 6 kwietnia.

Ważne

W tym roku Wielkanoc wypada w dniach 5-6 kwietnia 2026 r. (niedziela-poniedziałek).

Dlaczego data Wielkanocy jest każdego roku inna?

O dacie Wielkanocy postanowiono już w Cesarstwie Rzymskim, a dokładnie podczas soboru nicejskiego w 325 roku naszej ery. To zawsze pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Przedział dat świąt wielkanocnych sięga więc od 22 marca do 25 kwietnia.

Kiedy jest Wielki Tydzień? Kalendarium świąt wielkanocnych 2026

To zdecydowanie najważniejsze święto religii chrześcijańskiej. Poprzedza je Triduum Paschalne rozpoczynające się w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej 2 kwietnia 2026 r., następnie obchodzi się Wielki Piątek jako Dzień Męki Pańskiej 3 kwietnia 2026 r. i kończy się na Wielkiej Sobocie Liturgii Wigilii Paschalnej 4 kwietnia 2026 r. Wielki Post w 2026 roku rozpoczyna się Środą Popielcową wypadającą 18 lutego, a wielki tydzień zaczyna się w poniedziałek 30 marca 2026 r.

Środa Popielcowa

18 lutego 2026

Wielki Czwartek

2 kwietnia 2026

Wielki Piątek

3 kwietnia 2026

Wielka Sobota

4 kwietnia 2026

Wielkanoc – pierwszy dzień

5 kwietnia 2026 (niedziela)

Wielkanoc – drugi dzień

6 kwietnia 2026 (poniedziałek)

Wielkanoc – kalendarz 2026

Zgodnie z kalendarzem  najbliższe Święta Wielkanocne przypadają na 5 i 6 kwietnia 2026 roku.

Wielkanoc 2026 - kalendarz

Wielkanoc 2026 – dni wolne od pracy

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy o dniach wolnych od pracy zarówno  pierwszy dzień Wielkiej Nocy, jak i drugi dzień Wielkiej Nocy to dni wolne od pracy.  Oto lista wszystkich 14. świąt ustawowo wolnych od pracy w Polsce:

  • 1 stycznia – Nowy Rok,
  • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
  • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 maja – Święto Państwowe,
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
  • dzień Bożego Ciała,
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
  • 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia,
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Jeśli dzień ustawowo wolny od pracy wypada w niedzielę (tak jak pierwszy dzień Wielkanocy), nie obniża wymiaru czasu pracy o 8 godzin. To znaczy, że pracodawca nie musi oddawać pracownikom innego dnia wolnego od pracy za ten dzień świąteczny. Kodeks pracy stanowi, że tylko święto wypadające w innym dniu niż niedziela obniża czas pracy (art. 130 § 2 KP). Poniedziałek Wielkanocny obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jest to oczywiście dzień wolny od pracy. W związku z tym  w kwietniu jest 21 dni roboczych, a w przeliczeniu na godziny to 168 godzin pracy.

Niedziela handlowa przed Wielkanocą 2026

Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i inne dni niedziela występująca bezpośrednio przed Wielkanocą to niedziela handlowa. W tym roku niedziela handlowa przed Wielkanocą wypada 29 marca 2026 r. Kolejne niedziela handlowa będzie na koniec kwietnia – 26 kwietnia 2026 r.

Wielkanoc prawosławna w 2026 roku

Kiedy jest Wielkanoc prawosławna w 2026 roku? Prawosławne święta wielkanocne obchodzone są zazwyczaj później niż katolickie. Różnica w datach wynika z tego, że katolicy korzystają z kalendarza gregoriańskiego, a prawosławni z juliańskiego. Zdarza się, iż data Wielkanocy katolickiej i Wielkanocy prawosławnej pokrywają się ze sobą. Tak było w 2025 roku - Wielkanoc prawosławna wypadała tego samego dnia co katolicka czyli 20 kwietnia 2025 r. W 2026 r. Wielkanoc prawosławna wypada 12 kwietnia.

Ważne

Wielkanoc prawosławna 2026 wypada tydzień po katolickiej - 12 kwietnia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)

Źródło: INFOR


Kadry
Nowe przepisy o stażu pracy w szpitalach od 1 stycznia czy 1 maja 2026 r.? Wyjaśnia Główny Inspektor Pracy
25 mar 2026

Czytelnik: sektor finansów publicznych ma obowiązek uznania stażu od 1 stycznia 2026 r., a jednak szpitale działające jako spółka z o.o. nie poczuwają się do tego obowiązku, mimo, że w wielu regulacjach szczególnych są uwzględniane jako sektor publiczny i sektor finansów publicznych. Czy nowe przepisy o stażu pracy obowiązują w szpitalach od 1 stycznia czy 1 maja 2026 r.? O wyjaśnienie tego zagadnienia poprosiliśmy Głównego Inspektora Pracy.
Rynek pracy na przestrzeni 20 lat. Jak zmieniły się oczekiwania od pracodawców? [WYWIAD]
25 mar 2026

Polski rynek pracy na przestrzeni 20 lat przeszedł dużą metamorfozę. Relacje pracownik-pracodawca są bardziej partnerskie, ale nie wszędzie. Przepisy prawa pracy nie nadążają za dynamiką zmian na rynku. Większe zmiany przyniosło ze sobą m.in. pokolenie Z - młodzi mają inne podejście do pracy. Jak zmieniły się oczekiwania od pracodawców? Na pytania odpowiada Łukasz Koszczoł, prezes Job Impuls.
Ile wynosi minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na rękę? 8 niedziel handlowych w 2026 r.
25 mar 2026

4806 zł i 31,40 zł brutto - a ile wynosi minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na rękę? Nadal obowiązuje zakaz handlu w niedziele i święta. Mamy obecnie 8 niedziel handlowych w roku kalendarzowym.
Przeliczenie stażu pracy: Czy prawo do nagrody jubileuszowej ulega przedawnieniu?
25 mar 2026

Okres przedawnienia wypłaty nagrody jubileuszowej wynosi trzy lata. Po udokumentowaniu dodatkowego stażu pracy bieg przedawnienia liczony jest od 1 stycznia 2026 roku.

Zmiana pracy po 50. roku życia w zdecydowanej większości wiąże się ze strachem
25 mar 2026

Zmiana pracy po 50. roku życia w zdecydowanej większości wiąże się ze strachem. Aż 60% pracowników w wieku od 50 lat wzwyż nie zamierza zmieniać pracodawcy. Co hamuje przed podjęciem takiej decyzji?
Nowe przepisy dot. pobytu i pracy obywateli Ukrainy od 5 marca 2026 r.
25 mar 2026

Nowe przepisy dotyczące pobytu i pracy obywateli Ukrainy weszły w życie w dniu 5 marca 2026 r. Na jakich zasadach przysługuje czasowa ochrona? Do kiedy przedłużono legalny pobyt osób z Ukrainy w Polsce? Wszystkie najważniejsze informacje znajdują się w artykule.
73 proc. sprzętu nigdy nie wypożyczono. Co dalej z wypożyczalnią technologii wspomagających osoby niepełnosprawne?
25 mar 2026

Do końca 2026 rogu zostanie wygaszony program „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”. Wypożyczalnia miała umożliwić bezpłatne korzystanie z urządzeń, które wspomagają osoby niepełnosprawne.
Rośnie bezrobocie w Polsce. Liczba bezrobotnych zbliża się do 1 mln osób
25 mar 2026

GUS podał dane o bezrobociu w Polsce w lutym. Nie jest dobrze – liczba bezrobotnych rośnie i jest bliska przekroczenia psychologicznej granicy 1 mln osób bez zatrudnienia. MRPiPS pociesza, że rośnie liczba ofert pracy.

Uzupełniający urlop macierzyński funkcjonuje już ponad rok. Sprawdź, komu należy się dodatkowe 15 tygodni
24 mar 2026

Komu przysługuje dodatkowe 15 tygodni urlopu macierzyńskiego? Uzupełniający urlop macierzyński funkcjonuje w Kodeksie pracy już ponad rok. Jak wyglądają statystyki? Czy rodzice korzystają z nowego urlopu? Ile zasiłku można otrzymać za ten czas?
Płacisz składki ZUS? Sprawdź swoje konto, bo możesz stracić tysiące złotych. Wystarczy przegapić jeden termin
25 mar 2026

Tysiące Polaków nie wiedzą, że na ich kontach w ZUS leżą nadpłacone składki. Odzyskanie tych pieniędzy wymaga złożenia jednego wniosku – ale jest na to ściśle określony czas. Po jego upływie nadpłata przepada bezpowrotnie, a ZUS przeznacza ją na wypłatę bieżących świadczeń. Sprawdź, ile masz czasu i co musisz zrobić.
