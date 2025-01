Dni wolne w Wielkiej Brytanii, Szkocji i Irlandii Północnej 2025

Poniżej wykaz dni wolnych od pracy i świąt w Wielkiej Brytanii, Szkocji i Irlandii Północnej w 2025 roku, czyli tzw. Bank Holiday. Dodatkowo opisujemy jak wyglądają w 2025 roku zasady pracy i pobytu na wyspach.

Jakie dni wolne od pracy i święta w Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej i Szkocji w 2025 roku?

Dni wolne od pracy i święta w 2025 r., szczególnie w Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej i Szkocji mogą mieć wpływ na nasze osobiste plany jak i te zawodowe. Warto więc znać pewne daty, ponieważ nie zawsze pokrywają się one z dniami wolnymi w Polsce. Może to mieć wpływ na urlop, który planujemy w danym kraju, czy powrót do Polski z Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej czy Szkocji. Mogą być wtedy zamknięte urzędy, sklepy, miejsca kultury. Ze względu na zróżnicowane dni wolne i święta przepływ handlowy pomiędzy Polską a ogólnie rzecz ujmując Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) może być utrudniony. Oczywiście na te kraje wyspiarskie składa się z Anglia, Walia, Szkocja oraz Irlandia Północnej. Warto wspomnieć, że terytoriami zależnymi Wielkiej Brytanii są m. in.: Anguilla, Bermudy, Brytyjskie Terytorium Antarktyczne, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Falklandy oraz Gibraltar.

Kiedy będzie Bank Holiday w 2025? Dni wolne od pracy w 2025

W Wielkiej Brytanii w 2025 r. są następujące dni wolne od pracy. Wykaz obejmuje też Szkocję i Irlandię Północną.

1 stycznia 2025 - Nowy Rok, New Year's Day

2 stycznia 2025 - Hagmany (Szkocja)

17 marca 2025 - Dzień Świętego Patryka (Irlandia Północna)

18 kwietnia 2025 - Wielki Piątek

21 kwietnia 2025 - Poniedziałek Wielkanocny (cały kraj poza Szkocją)

5 maja 2025 – Dzień Majowy (Święto Bankowe), Bank Holiday

26 maja 2025 – Wiosenny Bank Holiday, Wiosenne/ Majowe Święto Państwowe

12 lipca 2025 - Bitwa pod Boyne (Irlandia Północna)

4 sierpnia 2025 – Dzień Sierpniowy, Letni Bank Holiday (Szkocja)

(Szkocja) 25 sierpnia 2025 - Dzień Sierpniowy, Letni Bank Holiday (cały kraj poza Szkocją)

Dzień Sierpniowy, Letni (cały kraj poza Szkocją) 30 listopada 2025 - Dzień Świętego Andrzeja (Szkocja)

25 grudnia 2025 – Boże Narodzenie, Pierwszy Dzień Świąt

26 grudnia 2025 – Drugi Dzień Świąt, Dzień Św. Szczepana.

Praca w Wielkiej Brytanii

Oczywiście należy wiedzieć, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE), tzw. brexit, zmieniły się zasady w zakresie pobytu i prawa do pracy w Wielkiej Brytanii. Jeżeli Polacy nie mają uprawnień, żeby uzyskać status osiedleńczy w Wielkiej Brytanii lub pozwolenie na osiedlenie się jako najbliższy członek rodziny obywatela UE/UK, obowiązują pewne zasady sytemu migracyjnego, który wymaga posiadania wizy przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii w celu innym niż turystyczny czy odwiedziny. Złożenie aplikacji może odbyć się wyłącznie poza granicami Wielkiej Brytanii. Nie jest możliwy przyjazd do UK w ramach ruchu bezwizowego (do 6 miesięcy) i aplikowanie o wizę na miejscu. Więcej informacji znajduje się na stronie: Work in the UK - GOV.UK (www.gov.uk) .

Co trzeba zrobić, aby pracować w Anglii?

Jak czytamy na polskiej stronie rządowej, aby podjąć pracę w Wielkiej Brytanii, przed przyjazdem należy:

znaleźć pracodawcę, który zaoferuje pracę

wystawi certyfikat, na podstawie którego będzie można się starać o odpowiednią wizę. Pracodawca musi być zarejestrowany w Home Office (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) jako pracodawca mogący oferować zatrudnienie cudzoziemcom i wystawiać certyfikaty.

Polski rząd zastrzega jednak, że nie jest upoważniony do interpretowania przepisów brytyjskich i wydawania rekomendacji w tym zakresie. Poleca więc odwiedzić polskie placówki dyplomatyczno-konsularne czy bezpośredni kontakt z wybranym doradcą imigracyjnym ( www.gov.uk/find-an-immigration-adviser ).

Ważne Jak wyjechać do pracy do Anglii w 2025? W celu otrzymania wizy dany kandydat musi uzbierać min. 70 punktów. Co najmniej 50 punktów będzie musiało pochodzić z trzech obowiązkowych wymagań, tj. oferta pracy od zatwierdzonego pracodawcy, poziom umiejętności na poziomie RQF3 oraz znajomość języka angielskiego. Pozostałe 20 punktów należy uzbierać łącznie w pozostałych kategoriach (tj. poziom wynagrodzenia oraz inne kwalifikacje), a punkty w ramach tych dwóch kategorii mogą być wymienialne. Dla szczególnie cenionych przez Brytyjczyków zawodów istnieją specjalne ścieżki wizowe. Cała procedura przeprowadzana jest online, a więcej informacji znaleźć można na stronach: www.gov.uk/apply-to-come-to-the-uk , www.gov.uk/government/publications/uk-points-based-immigration-system-further-details-statement .

Czy można pracować w Anglii bez wizy?