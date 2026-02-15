REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Czas pracy » Długi weekend w 2026 r. wypada 6 razy [Kalendarz]

Długi weekend w 2026 r. wypada 6 razy [Kalendarz]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 lutego 2026, 16:21
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
długie weekendy 2026 kalendarz
Długie weekendy 2026: kalendarz, kiedy wziąć wolne, urlop
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy w 2026 r. wypadają długie weekendy? Na jakie dni najlepiej wziąć urlop wypoczynkowy, by cieszyć się przedłużonym odpoczynkiem? Oto kalendarz długich weekendów 2026. Jest ich 6, ale wcale nie są takie długie.

rozwiń >

Długi weekend 2026

Kiedy w przyszłym roku wypadają długie weekendy? Już teraz warto sprawdzić kalendarz i zaplanować wypoczynek. Oto lista:

REKLAMA

REKLAMA

  1. 1-6 stycznia 2026 (6 dni - w tym 2 dni urlopu)
  2. 4-6 kwietnia 2026 (3 dni)
  3. 1-3 maja 2026 (3 dni)
  4. 4-7 czerwca 2026 (4 dni - w tym 1 dzień urlopu)
  5. 7-11 listopada 2026 (5 dni - w tym 2 dni urlopu) lub 11-15 listopada 2026 (5 dni - w tym 2 dni urlopu) lub 7-15 listopada 2026 (9 dni - w tym 4 dni urlopu)
  6. 24-27 grudnia 2026 (4 dni)

W 2026 r. w sierpniu nie ma długiego weekendu, ponieważ Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) wypada w sobotę. Pracodawca za takie święto musi wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny od pracy. Niewykluczone, że będzie to piątek lub poniedziałek tego miesiąca i wówczas wystąpi 3-dniowy weekend. Kolejną taką sytuacją jest 26 grudnia czyli drugi dzień Bożego Narodzenia - również wypada w sobotę i pracodawca wyznacza dodatkowy dzień wolny.

Zobacz również:

Kalendarz długich weekendów 2026

Długie weekendy najlepiej przedstawić w formie kalendarza:

długie weekendy 2026 kalendarz

Długie weekendy 2026 - kalendarz

Shutterstock

Polecamy: Kalendarz 2026

REKLAMA

Długi weekend 2026: styczeń

Najlepsza okazja na prawdziwie długi weekend będzie już w styczniu 2026 r. Zaczynając wolne w czwartek 1 stycznia (Nowy Rok), można wrócić do pracy dopiero w środę 7 stycznia po Święcie Trzech Króli (6 stycznia 2026 r.). Wystarczy wziąć w tym celu urlop wypoczynkowy na piątek 2 stycznia i poniedziałek 5 stycznia. W sumie 2 dni urlopu daje prawo do 6-dniowego wypoczynku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

długi weekend styczeń 2026

Długi weekend 2026 - styczeń

Shutterstock

Długi weekend 2026: kwiecień

Kolejny długi weekend wypada w Święta Wielkanocne. W 2026 r. wypadają w dniach 5-6 kwietnia. Z uwagi na to, że Wielkanoc zawsze wypada w niedzielę tylko Poniedziałek Wielkanocny przedłuża weekend wielkanocny o jeden dzień. W kwietniu można liczyć na 3-dniowy długi weekend.

długi weekend kwiecień 2026

Długi weekend 2026 - kwiecień

Shutterstock

Długi weekend 2026: maj

Następnie wypoczywać będziemy w majówkę, która w 2026 r. jest krótka, bo 3-dniowa. 1 maja czyli Święto Pracy wypada w piątek, a Święto Konstytucji 3 maja w niedzielę.

długi weekend maj 2026

Długi weekend 2026 - maj

Shutterstock

Długi weekend 2026: czerwiec

Boże Ciało zawsze wypada w czwartek, więc tutaj nie ma zaskoczenia, że czerwcówka wynosi 4 dni. W 2026 r. jest to 4 czerwca. Należy wziąć urlop wypoczynkowy na piątek 5 czerwca i można cieszyć się wolnym od czwartku do niedzieli.

długi weekend czerwiec 2026

Długi weekend 2026 - czerwiec

Shutterstock

Długi weekend 2026: listopad

W tym roku Święto Wszystkich Świętych (1 listopada) wypada w niedzielę, więc nie wpływa na długość weekendu. Natomiast Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) będziemy obchodzić w środę. W związku z tym można pomyśleć nad przedłużeniem sobie wolnego na 3 sposoby:

  1. długi weekend od 7 do 11 listopada 2026 r. (5 dni wolnych - w tym 2 dni urlopu)
  2. długi weekend od 11 do 15 listopada 2026 r. (5 dni wolnych - w tym 2 dni urlopu)
  3. długi weekend od 7 do 15 listopada 2026 r. (9 dni wolnych - w tym 4 dni urlopu)

długi weekend listopad 2026

Długi weekend 2026 - listopad

Shutterstock

Długi weekend 2026: grudzień

Ostatni w 2026 r. długi weekend to oczywiście okres Bożego Narodzenia. W tym roku Wigilia, która jest już ustawowo wolna od pracy, wypada w czwartek, pierwszy dzień Bożego Narodzenia w piątek, a drugi dzień Bożego Narodzenia w sobotę. Długi weekend obejmuje więc dni od czwartku do niedzieli 24-27 grudnia 2026 r. (4 dni). Weekend ten może zostać przedłużony za sprawą święta wypadającego w sobotę 26 grudnia. Za taki dzień pracodawca "oddaje" pracownikom inny dzień wolny od pracy. Może to być np. środa 23 grudnia albo poniedziałek 28 grudnia. Jeśli zatrudniający wybierze te dni, weekend wydłuży się do 5 dni wolnych od pracy.

długi weekend grudzień 2026

Długi weekend 2026 - grudzień

Shutterstock

Zobacz również:
Powiązane
Weekendy Polaków. Majówka pokazała wyraźną zmianę trendu: zamiast zwiedzać miasta, zaciszny wypoczynek na łonie natury to nowa preferencja polskich rodzin
Weekendy Polaków. Majówka pokazała wyraźną zmianę trendu: zamiast zwiedzać miasta, zaciszny wypoczynek na łonie natury to nowa preferencja polskich rodzin
Długi weekend w listopadzie. Rząd podjął decyzję, która obejmuje wielu Polaków
Długi weekend w listopadzie. Rząd podjął decyzję, która obejmuje wielu Polaków
Długie weekendy 2025 [KALENDARZ]
Długie weekendy 2025 [KALENDARZ]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
ZUS daje pieniądze za utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej [KONKURS]
15 lut 2026

Można dostać nie małe pieniądze od ZUSu. Dlaczego? Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, które będą realizowane w 2027 roku. Sprawa bezpośrednio dotyczy więc zatrudnionych i zatrudniających. Sprawdź warunki konkursu.
Najniższa emerytura 2026 BRUTTO NETTO. Komu należy się gwarantowana minimalna emerytura?
13 lut 2026

Ile wynosi najniższa emerytura w 2026 roku? Tylko do końca lutego jest to kwota 1780,96 zł brutto i 1623,28 zł netto. Ile emeryci otrzymają na rękę po waloryzacji dnia 1 marca 2025 roku? Komu należy się gwarantowana przez ZUS minimalna emerytura?
AI zmienia rynek pracy. Jakie kompetencje zdecydują o stabilnym zatrudnieniu?
14 lut 2026

Polski rynek pracy wchodzi w fazę strukturalnej zmiany. Choć bezrobocie nadal pozostaje niskie, dane Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazują trend wzrostowy. Eksperci Personnel Service podkreślają, że to efekt głębokiej transformacji, w której kluczową rolę odgrywa sztuczna inteligencja.
Pracodawcy są skupieni na pokoleniu Z, tymczasem to pokolenie X stanowi 36,5% wszystkich pracujących w Polsce
13 lut 2026

Aktualnie pracodawcy skupiają się na pokoleniu Z, tymczasem to pokolenie X stanowi 36,5% wszystkich osób pracujących w Polsce. Pracownicy między 45. a 59. rokiem życia skupiają kluczową wiedzę ekspercką, doświadczenie i umiejętności. Co oznacza dla firmy ich odejście?

REKLAMA

Ile wynoszą emerytury, renty i dodatki po marcowej waloryzacji?
13 lut 2026

Seniorzy i w zasadzie nie tylko: warto wiedzieć, że ZUS wysyła decyzje w zakresie waloryzacji. Dobra czy zła informacja w liście? To zależy, czy dla danej osoby kwota podwyżki jest wystarczająca czy nie. Tak czy inaczej, od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS zostaną z automatu zwaloryzowane. Podwyżka będzie przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. O ile dokładnie świadczenia wzrosną? Mamy oficjalne wyliczenia z ZUS!
Wyższe nie tylko emerytury, ale i dodatki i świadczenia przedemerytalne od 1 marca 2026 r. Czy potrzebny jest wniosek, aby otrzymać podwyżkę?
13 lut 2026

Od 1 marca 2026 r. wyższe będą nie tylko emerytury i renty, ale i dodatki i świadczenia przedemerytalne. Ich nowa wysokość będzie powiększona o wskaźnik waloryzacji 5,3%. Nowe świadczenie przedemerytalne wyniesie 1993,76 zł brutto. Sprawdź kwoty dodatków do emerytur. Czy potrzebny jest wniosek, aby otrzymać podwyżkę?
Ogłoszono termin naboru wniosków do konkursu ZUS w 2026 r.: poprawa warunków BHP w zakładach pracy. Ile dofinansowania można otrzymać w 2027 r.? [Prewencja ZUS]
13 lut 2026

Ogłoszono termin naboru wniosków do konkursu ZUS w 2026 r. Chodzi o poprawę warunków BHP w zakładach pracy. To konkurs nr 2026.01 na realizację w 2027 r. projektów ukierunkowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Ile dofinansowania można otrzymać w 2027 r.? Wnioski do konkursu składa się za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl.
12 kwietnia nowym świętem państwowym. Prezydent RP podpisał ustawę 12 lutego 2026
13 lut 2026

To już pewne: 12 kwietnia jest nowym świętem państwowym. Prezydent RP podpisał ustawę w dniu 12 lutego 2026 r. Po ponad stu latach od pamiętnego wydarzenia w 1919 roku, Polska oficjalnie uhonoruje bohaterów, którzy poświęcili swoje zdrowie dla Ojczyzny. Prezydent RP podpisał właśnie ustawę, która zmieni kalendarz świąt państwowych. Wielu już zastanawia się czy w zw. z tym dzień 12 kwietnia będzie dniem wolnym od pracy?

REKLAMA

Reforma PIP 2026 to rewolucja dla B2B. Co nowy projekt ustawy oznacza dla osób pracujących na B2B?
12 lut 2026

Reforma PIP to rewolucja dla B2B - dnia 26 stycznia 2026 r. MRPiPS opublikowało nowy projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Co to oznacza dla osób pracujących na B2B? Jakie są kluczowe zmiany względem wersji projektu ustawy z października 2025 r.?
Nie tylko pracownicy po 50. roku życia są dyskryminowani ze względu na wiek. Jakie jest jedno z największych wyzwań HR?
12 lut 2026

Nie tylko pracownicy po 50. roku życia są dyskryminowani w pracy ze względu na wiek. Okazuje się, że nie trzeba być seniorem, by w pracy doświadczać nierównego traktowania z powodu swojego wieku. Trzydziestolatkowie też doświadczają dyskryminacji. Jakie jest w związku z tym jedno z największych wyzwań HR?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA