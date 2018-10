Niedziela handlowa 2018 - październik, listopad, grudzień

Niedziele handlowe 2018

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 poz. 305) od 1 marca 2018 r. handel w niedziele został istotnie ograniczony. W świetle art. 5 ustawy w niedziele i święta w placówkach handlowych:

1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,

reklama reklama

2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem

– są zakazane.

W 2018 r. w każdym miesiącu poczynając od marca, mamy po dwie handlowe niedziele. Od marca 2018 r. sklepy będą otwarte również w dwie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia oraz jedną przed Wielkanocą. Zgodnie z wytycznymi poniższa grafika przedstawia kalendarz, w którym niedziele handlowe zaznaczone są na czarno, a niedziele niehandlowe na różowo (z handlem ograniczonym do wyjątków ustawowych).

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jak widać na załączonej grafice, co do zasady w każdym miesiącu mamy dwie niedziele handlowe - pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Jedynie w kwietniu pierwsza niedziela miesiąca była niehandlowa. Wiąże się to ze świętem, gdyż 1 kwietnia 2018 r. przypadła właśnie Wielkanoc. Jeśli dany miesiąc ma więcej niedziel niż 4, jak kwiecień, lipiec, wrzesień i grudzień, wówczas mamy aż 3 niedziele niehandlowe. Wyjątkiem (oprócz wspomnianego kwietnia) jest grudzień, gdyż ustawa przed Świętami Bożego Narodzenia przyznaje aż dwie niedziele handlowe. Zgodnie z przepisami ustawy w grudniu 2018 r. mamy 4 niedziele handlowe i tylko jedną niehandlową.

Niedziele handlowe 2019/2020

Zgodnie ze wspomnianą wyżej ustawą w kolejnych latach dojdzie do stopniowego zmniejszania liczby niedziel handlowych. W 2019 r. niedziele z otwartymi sklepami będą rozłożone po jednej na miesiąc, natomiast od 2020 r. handlować będzie można już tylko w 4 niedziele w roku.

Placówki handlowe czynne we wszystkie niedziele i święta

W przypadkach określonych w ustawie handel i wykonywanie pracy w handlu dozwolone są w każdą niedzielę. Jeżeli placówka handlowa znajduje się w wykazie z w art. 6 ust. 1 ustawy, może być czynna we wszystkie niedziele i święta. Poniżej znajduje się wykaz miejsc, które mogą handlować we wszystkie niedziele i święta (np. apteka, punkt apteczny, handel kwiatami czy stacja paliw).

Wyłączenie zakazu z art. 6 omawianej ustawy:

1. Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje: