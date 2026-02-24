REKLAMA

Strona główna » Kadry » HRM » Zarządzanie » Ponad 100 największych firm na GPW musi dostosować skład władz do dyrektywy Women on Boards. Ile jest kobiet w zarządach? Liczby rosną zbyt wolno

Ponad 100 największych firm na GPW musi dostosować skład władz do dyrektywy Women on Boards. Ile jest kobiet w zarządach? Liczby rosną zbyt wolno

24 lutego 2026, 10:33
kobiety w zarządach dyrektywa woman on board
Ponad 100 największych firm na GPW musi dostosować skład władz do dyrektywy Women on Boards. Ile jest kobiet w zarządach? Liczby rosną zbyt wolno
Shutterstock

Ponad 100 największych firm na GPW musi dostosować skład władz do dyrektywy Women on Boards. Ile jest kobiet w zarządach i radach nadzorczych? Okazuje się, że tylko 13,6% wszystkich spółek GPW miało kobiety w zarządzie, a 18,7% w radzie nadzorczej. Liczby te rosną, ale zbyt wolno.

Dyrektywa Women on Boards

W najnowszym badaniu „Kobiety we władzach spółek giełdowych w Polsce. Gdzie jesteśmy po 10 latach?” Fundacja Liderek Biznesu przeanalizowała udział kobiet we władzach wszystkich spółek notowanych na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w latach 2022-2024. Przyjęta w 2022 r. unijna dyrektywa w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków (nazywana dyrektywą „Women on Boards”) zakłada, że udział niedoreprezentowanej płci dotyczy spółek, których siedziba mieści się w państwie członkowskim i których akcje są notowane na giełdzie przynajmniej jednego z krajów unijnych. Ponadto spółki muszą zatrudniać powyżej 250 pracowników, osiągać roczny obrót przekraczający 50 mln EUR lub mieć roczny bilans wyższy niż 43 mln EUR.

Ponad 100 największych spółek GPW musi dostosować skład władz do dyrektywy Women on Boards

W ramach największych indeksów GPW (WIG140) aż 107 spółek podlega wymogom dyrektywy. Są to wszystkie firmy znajdujące się w indeksie WIG20, 34 z indeksu mWIG40 i 53 z sWIG80. Tylko dwie spółki z indeksu WIG20 spełniają założenia polskiego projektu ustawy wdrażającej rozwiązania dyrektywy Women on Boards, ponieważ mają minimum 33% udziału niedoreprezentowanej płci, czyli kobiet, które są członkiniami zarówno zarządów, jak i rad nadzorczych: KRUK S.A. oraz Orange Polska S.A. W przypadku mWIG40 takich spółek jest 10, a w pierwszej piątce znalazły się: Bank Handlowy w Warszawie S.A., ING Bank Śląski S.A., Text S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Żadna firma wchodząca w skład sWIG80 nie spełnia założeń dyrektywy.

Europa i Polska stoją dziś przed wyzwaniami, które wymagają odważnych decyzji i realnych działań. Dyrektywa Women on Boards to kamień milowy na drodze do lepszego wykorzystania wszystkich dostępnych talentów. Celem jest zwiększenie udziału kobiet w organach spółek giełdowych. Dzięki temu organizacje będą osiągały lepsze wyniki finansowe i poprawią swoją pozycję konkurencyjną – komentowała Iwona Kozera, założycielka Fundacji Liderek Biznesu.

Liczba kobiet w zarządach i radach nadzorczych rośnie

Fundacja Liderek Biznesu od ponad 10 lat monitoruje sytuację kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek notowanych na GPW. Pierwsze badanie przeprowadzono w 2014 r. i wtedy kobiety zasiadały jedynie w zarządach 11,5% spółek publicznych i w 13% rad nadzorczych. Dziesięć lat później kobiety były członkiniami zarządów zaledwie 13,6% organizacji i 18,7% rad nadzorczych. W 2024 r. aż 61,1% spółek GPW nie miało żadnej kobiety w zarządzie, a 32,1% w radzie nadzorczej. Tym samym udział kobiet w zarządach wzrósł o 2,3 punkty procentowe (p.p.) w porównaniu z 2022 rokiem i tylko 2,5 p.p. więcej niż w 2017 r.

Udział kobiet w zarządach spółek notowanych na GPW w latach 2010, 2014 oraz 2017-2024

Źródło: opracowanie własne, Fundacja Liderek Biznesu, 2025

Źródło zewnętrzne

W przypadku rad nadzorczych udział kobiet wyniósł 18,7%, czyli 1,1 p.p. więcej niż w 2022 r. i 3,6 p.p. więcej niż w 2017 r.

Udział kobiet w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW w latach 2010, 2014 oraz 2017-2024

Źródło: opracowanie własne, Fundacja Liderek Biznesu, 2025

Źródło zewnętrzne

Po raz kolejny Fundacja Liderek Biznesu przeanalizowała trzy największe indeksy GPW: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. W 2022 r. 55% firm należących do WIG20 miało przynajmniej jedną kobietę w zarządzie, w 2024 r. było to aż 75% spółek. Liderem okazał się mWIG40, który w ciągu 7 lat zwiększył udział kobiet we władzach o 10,2 p.p.

Udział kobiet we władzach spółek notowanych na GPW wg indeksów giełdowych

Źródło: opracowanie własne, Fundacja Liderek Biznesu, 2025

Źródło zewnętrzne

Wśród sektorów gospodarki mających najwięcej kobiet w zarządzie w 2024 r. na pierwszym miejscu znalazły się dobra konsumpcyjne – 19,9% spółek. Na drugim miejscu były finanse (16,9%), a na trzecim handel i usługi (15,2%). Ochrona zdrowia była liderem, jeśli chodzi o udział kobiet w radach nadzorczych – stanowiły 28,8% wszystkich członków rad w tym sektorze.

Liczba kobiet we władzach firm rośnie zbyt wolno

W celu dokładniejszego zbadania wpływu kobiet na funkcjonowanie spółek, Fundacja Liderek Biznesu stworzyła w 2023 r. Indeks FLB, który pozwala precyzyjnie analizować różnorodność kierownictw firm. Optymalna wartość Indeksu FLB to 100 (równy udział płci), a maksymalna – 200 (pełna reprezentacja kobiet). W 2017 r. Indeks FLB wynosił 26, w 2022 r. było to 28 punktów, a w 2024 już 33 punkty. – Tegoroczny Indeks FLB pokazuje, że chociaż coraz więcej kobiet zajmuje najwyższe stanowiska w firmach, to ich udział wciąż jest niewystarczający. Indeks FLB to nie tylko liczba – to barometr zmiany. Pokazuje też, jak daleko zaszliśmy w budowaniu równowagi płci w organach spółek giełdowych i jak wiele jeszcze przed nami – mówiła prezeska Fundacji Liderek Biznesu Anna Sirocka.

Przygotowując listę liderów i maruderów różnorodności Fundacja Liderek Biznesu obliczyła Indeks FLB dla WIG20 i mWIG40. Po raz drugi na pierwszym miejscu znalazł się Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Indeks FLB w spółkach WIG20 i mWIG40 – Liderzy (2024)

Nazwa spółki

Sektor GPW

Indeks FLB

Indeks WIG

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

finanse

126

mWIG40

Orange Polska S.A.

technologia

110

WIG20

ING Bank Śląski S.A.

finanse

107

mWIG40

BNP Paribas Bank Polska S.A.

finanse

100

mWIG40

Comarch S.A.

technologia

92

mWIG40

Źródło: opracowanie własne, Fundacja Liderek Biznesu, 2025

Wśród maruderów różnorodności, których Indeks FLB wyniósł zero punktów znalazły się firmy z branży motoryzacyjnej, technologicznej, paliwowej i energetycznej, ale także niektóre z branży finansowej. – Najnowszy raport Fundacji Liderek Biznesu to kolejny krok w stronę przyszłości, w której różnorodność staje się fundamentem sukcesu. Warto jednak pamiętać, że równość to nie tylko liczby. To kultura, która daje każdemu szansę na wpływ i rozwój – niezależnie od płci czy wieku. Różnorodność jest podstawą sukcesu organizacji, a współpraca kobiet i mężczyzn siłą napędową przyszłości – dodał Mateusz Pociask, Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Liderek Biznesu.

O badaniu: Raport Fundacji Liderek Biznesu został opracowany na podstawie danych pochodzących bezpośrednio z rejestru zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Jedynie w przypadku braku danych (np. dla spółek zagranicznych oraz przy identyfikacji przewodniczących rad nadzorczych) wykorzystano informacje pochodzące z innych, publicznych źródeł.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Źródło: EY

oprac. Emilia Panufnik
