Pożyczenie pracownika innemu pracodawcy - pozbycie się kosztów zatrudnienia

"Pożyczenie pracownika" jako sposób na pozbycie się kosztów zatrudnienia

Długoterminowe trendy demograficzne są dla polskiej gospodarki jednoznaczne. Podaż pracowników będzie rosnącym wyzwaniem. Równocześnie niepewność prowadzenia działalności biznesowej prowadzi do sytuacji, gdzie Polska jest na drugim miejscu z 27%, jeżeli chodzi o pracowników zatrudnianych czasowo (Eurostat 2019). Kwestia efektywności wykorzystania zasobów pracy stała się przedmiotem współpracy Kadrywpigułce i PSML.

Podczas wrześniowego webinarium prowadzonego przez Donatę Hermann-Marciniak, eksperta ds. prawa pracy (Kadry w pigułce) i Mariusza Gerałtowskiego, prezesa PSML, którego patronem medialnym był m.in. Infor.pl została omówiona problematyka elastycznej formy zatrudnienia pod hasłem „Nie zwalniaj, a pozbądź się kosztów zatrudnienia”.





Webinarium miało na celu przybliżenie tematyki „pożyczenia” pracownika przez pracodawcę „leasingodawcę” pracodawcy „leasingobiorcy” na mocy funkcjonujących przepisów prawa pracy stanowiące remedium na niestabilną sytuację biznesową w czasach pandemii. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wskazane pojęcia nie funkcjonują w przepisach prawa pracy; przyjęte zostały na potrzeby wyjaśnienia idei „pożyczenia” pracowniczego.

Urlop bezpłatny na czas pracy u innego pracodawcy

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 174(1) Kodeksu pracy, za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Okres udzielonego w ten sposób urlopu bezpłatnego, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

Pierwszym krokiem koniecznym do realizacji procesu „pożyczenia” pracownika jest zawarcie porozumienia między pracodawcami. Porozumienie opiera się na zróżnicowanych potrzebach właścicieli zakładów pracy. Pracodawca „leasingodawca” komunikuje potrzebę redukcji kosztów zatrudnienia bez zwalniania pracowników, a pracodawca „leasingobiorca” wskazuje zapotrzebowanie na zwiększenie kadry pracowniczej. Porozumienie powinno zawierać uzgodnienie stron co do liczby „pożyczanych” pracowników, ale także warunki zatrudnienia pracownika u pracodawcy „leasingobiorcy”.

W związku z czasowym „pożyczeniem” pracownika, przyjmuje się, że udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego powinno być z góry ustalone w porozumieniu między pracodawcami. Czas trwania urlopu bezpłatnego jest nielimitowany jednak przepisy prawa pracy ograniczają liczbę umów zawieranych z pracownikiem na czas określony. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.