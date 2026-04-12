Strona główna » Kadry » HRM » Rekrutacja » Polacy muszą czekać 33 dni na zatrudnienie

Polacy muszą czekać 33 dni na zatrudnienie

12 kwietnia 2026, 19:50
rekrutacja ile pracownik czeka na zatrudnienie hr
Polacy muszą czekać 33 dni na zatrudnienie
Polacy muszą czekać 33 dni na zatrudnienie. Procesy rekrutacyjne skróciły się w stosunku do poprzedniego roku o 2 dni. Najpewniej jest to wynik włączenia do procesu selekcji kandydatów sztucznej inteligencji. Okazuje się jednak, że mimo przyspieszenia procedury, pracownicy są mniej zadowoleni. Jakie można wyciągnąć wnioski?

Szybsza rekrutacja w 2026

W drugim półroczu 2025 roku zadowolenie kandydatów z procesów rekrutacyjnych w Polsce spadło do najniższego poziomu w historii pomiarów. Dzieje się to w momencie, gdy pracodawcy rekrutują sprawniej niż rok wcześniej, co sugeruje, że sama szybkość działania nie wystarcza do zbudowania satysfakcjonującego kontaktu z kandydatem. Najnowszy raport eRecruiter „Rekrutacyjne KPI H2 2025” pokazuje, że osiąganie lepszych wskaźników w działaniach HR zderzyło się z drastycznym obniżeniem jakości doświadczeń aplikujących.

Najważniejsze informacje

  • Wskaźnik NPS (Net Promoter Score) wyniósł zaledwie 37 punktów.
  • Średni czas od aplikacji do zatrudnienia (Time to Hire) skrócił się o 2 dni w porównaniu do pierwszej połowy 2025 roku i wynosi obecnie 33 dni.
  • Czas potrzebny na złożenie oferty (Time to Offer) spadł do 20 dni.
  • Średni czas od wysłania CV do jego wyświetlenia przez rekrutera (Time to View) to 9 dni.
  • Najkrócej na ofertę czekają pracownicy fizyczni (17 dni).
  • Efektywność procesów – pracodawcy przyspieszają

Polacy czekają na zatrudnienie 33 dni

Z danych eRecruiter wynika, że procesy HR w ogólnym ujęciu stały się sprawniejsze. Średni czas od aplikacji do zatrudnienia (Time to Hire) skrócił się o 2 dni w porównaniu do pierwszej połowy 2025 roku i wynosi obecnie 33 dni. Z kolei czas potrzebny na złożenie oferty (Time to Offer) spadł do 20 dni. - Firmy najwyraźniej zoptymalizowały wewnętrzne procedury, co widać szczególnie na przykładzie agencji doradztwa personalnego, które są liderem w szybkości zatrudniania (28 dni). Z punktu widzenia biznesowego jest to jednoznacznie korzystne – im szybszy proces i decyzje, tym większe prawdopodobieństwo zatrudnienia najlepszego dostępnego kandydata. Ceną jednak nie powinna być jakość kontaktu z aplikującymi. Potrzebny jest odpowiedni balans. – ocenia Paweł Brzozowski, ekspert w eRecruiter.

Zadowolenie z rekrutacji spada

Mimo dużo wyższej sprawności procesów rekrutacyjnych, w drugim półroczu 2025 roku zadowolenie kandydatów spadło do najniższego poziomu w historii pomiarów. Wskaźnik NPS (Net Promoter Score - wskaźnik mierzący lojalność klientów (a w tym przypadku mierzący zadowolenie kandydatów) i ich skłonność do polecania firmy, produktu lub usługi (tutaj - procesu rekrutacyjnego) wyniósł zaledwie 37 punktów. Dane, po raz pierwszy oparte na klasyfikacji GUS, pokazują drastyczne różnice w podejściu do kandydata w zależności od specyfiki branży. Najwyższe wskaźniki NPS odnotowano w usługach administracyjnych oraz produkcji (powyżej 70 pkt). Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w innych obszarach – najniższą ocenę wystawiono administracji publicznej, gdzie NPS osiągnął wartość ujemną (-7 pkt), co oznacza znaczącą przewagę krytyków nad zadowolonymi (promoterami) z procesów w tym sektorze.

CV - po jakim czasie reakcja?

Szczegółowa analiza wczesnych etapów rekrutacji ujawnia kolejne różnice. Średni czas od wysłania CV do jego wyświetlenia przez rekrutera (Time to View) to 9 dni. W tym obszarze widać wyraźne kontrasty rynkowe na poziomie poszczególnych specjalizacji. Najszybciej na aplikacje reagują firmy z branży zakwaterowania i gastronomii oraz administracja publiczna (6 dni). Znacznie gorsze doświadczenia stają się udziałem innych grup zawodowych, ponieważ kandydaci aplikujący do sektora mediów i reklamy oraz organizacji członkowskich czekają na otwarcie aplikacji średnio 10 dni.

Kogo zatrudnia się njaszybciej?

Wyniki raportu dowodzą również, że struktura organizacyjna i specyfika stanowiska w sposób jednoznaczny przekładają się na dynamikę całego procesu. Istnieje wyraźna zależność między stopniem stanowiska a czasem trwania rekrutacji. Najkrócej na ofertę czekają pracownicy fizyczni (17 dni). Poszukiwanie i weryfikacja kompetencji kadr wyższego szczebla wymaga więcej pracy – proces rekrutacji menedżerów jest najbardziej czasochłonny i trwa średnio 36 dni (Time to Offer). Z kolei w przypadku elastyczności zatrudnienia, najszybciej procesy finalizowane są w przypadku umów zlecenie (Time to Hire – 19 dni) w porównaniu do pełnego etatu (37 dni).

Wnioski

- Wielu pracodawców mogło ulec złudzeniu, że skrócenie czasu poszczególnych etapów selekcji automatycznie wygeneruje entuzjazm po stronie aplikujących. Tymczasem bezprecedensowy spadek wskaźnika NPS sygnalizuje, że budowanie relacji z kandydatem to o wiele więcej niż tylko sprawne odhaczanie kolejnych etapów w procesie rekrutacyjnym. Aby powstrzymać ten niekorzystny trend, firmy muszą zadbać o odpowiednią równowagę. Za wysoką sprawnością musi natychmiast pójść transparentny dialog, regularny i merytoryczny feedback oraz empatia, ważna na każdym z etapów procesu. – komentuje Paweł Brzozowski.

Powyższe statystyki składają się na spójny, lecz wymagający poprawy obraz polskiego rynku pracy. Mimo, że pracodawcy rekrutują sprawniej niż rok wcześniej, to kandydaci są niezadowoleni najbardziej w historii pomiarów. Chodzi zatem o coś więcej niż czas reakcji. Automatyzacja i przyspieszenie wewnętrznych mechanizmów bez dbałości o jakość komunikacji na każdym etapie prowadzą do drastycznego spadku wizerunku marek pracodawców.

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców
O badaniu

Raport „Rekrutacyjne KPI H2 2025” bazuje na próbie ponad 10,5 mln aplikacji oraz 127 tys. projektów rekrutacyjnych. Wnioski sformułowano w oparciu o dane z ponad 2500 firm oraz opinie 6250 kandydatów.

Źródło: eRecruiter

6 pouczających rad dla szefów od pracowników. Co jest największym grzechem przełożonych?
12 kwi 2026

Pracownicy bardzo często odchodzą z pracy z powodu zachowania pracodawcy. Co powiedzieliby swoim przełożonym, aby naprawić tę sytuację? Oto 6 pouczających rad dla szefów od pracowników. Co jest największym grzechem liderów?
Polacy muszą czekać 33 dni na zatrudnienie
12 kwi 2026

Polacy muszą czekać 33 dni na zatrudnienie. Procesy rekrutacyjne skróciły się w stosunku do poprzedniego roku o 2 dni. Najpewniej jest to wynik włączenia do procesu selekcji kandydatów sztucznej inteligencji. Okazuje się jednak, że mimo przyspieszenia procedury, pracownicy są mniej zadowoleni. Jakie można wyciągnąć wnioski?
