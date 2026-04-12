Polacy muszą czekać 33 dni na zatrudnienie. Procesy rekrutacyjne skróciły się w stosunku do poprzedniego roku o 2 dni. Najpewniej jest to wynik włączenia do procesu selekcji kandydatów sztucznej inteligencji. Okazuje się jednak, że mimo przyspieszenia procedury, pracownicy są mniej zadowoleni. Jakie można wyciągnąć wnioski?

Szybsza rekrutacja w 2026

W drugim półroczu 2025 roku zadowolenie kandydatów z procesów rekrutacyjnych w Polsce spadło do najniższego poziomu w historii pomiarów. Dzieje się to w momencie, gdy pracodawcy rekrutują sprawniej niż rok wcześniej, co sugeruje, że sama szybkość działania nie wystarcza do zbudowania satysfakcjonującego kontaktu z kandydatem. Najnowszy raport eRecruiter „Rekrutacyjne KPI H2 2025” pokazuje, że osiąganie lepszych wskaźników w działaniach HR zderzyło się z drastycznym obniżeniem jakości doświadczeń aplikujących.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Najważniejsze informacje

Wskaźnik NPS (Net Promoter Score) wyniósł zaledwie 37 punktów.

Średni czas od aplikacji do zatrudnienia (Time to Hire) skrócił się o 2 dni w porównaniu do pierwszej połowy 2025 roku i wynosi obecnie 33 dni.

Czas potrzebny na złożenie oferty (Time to Offer) spadł do 20 dni.

Średni czas od wysłania CV do jego wyświetlenia przez rekrutera (Time to View) to 9 dni.

Najkrócej na ofertę czekają pracownicy fizyczni (17 dni).

Efektywność procesów – pracodawcy przyspieszają

Polacy czekają na zatrudnienie 33 dni

Z danych eRecruiter wynika, że procesy HR w ogólnym ujęciu stały się sprawniejsze. Średni czas od aplikacji do zatrudnienia (Time to Hire) skrócił się o 2 dni w porównaniu do pierwszej połowy 2025 roku i wynosi obecnie 33 dni. Z kolei czas potrzebny na złożenie oferty (Time to Offer) spadł do 20 dni. - Firmy najwyraźniej zoptymalizowały wewnętrzne procedury, co widać szczególnie na przykładzie agencji doradztwa personalnego, które są liderem w szybkości zatrudniania (28 dni). Z punktu widzenia biznesowego jest to jednoznacznie korzystne – im szybszy proces i decyzje, tym większe prawdopodobieństwo zatrudnienia najlepszego dostępnego kandydata. Ceną jednak nie powinna być jakość kontaktu z aplikującymi. Potrzebny jest odpowiedni balans. – ocenia Paweł Brzozowski, ekspert w eRecruiter.

Zadowolenie z rekrutacji spada

Mimo dużo wyższej sprawności procesów rekrutacyjnych, w drugim półroczu 2025 roku zadowolenie kandydatów spadło do najniższego poziomu w historii pomiarów. Wskaźnik NPS (Net Promoter Score - wskaźnik mierzący lojalność klientów (a w tym przypadku mierzący zadowolenie kandydatów) i ich skłonność do polecania firmy, produktu lub usługi (tutaj - procesu rekrutacyjnego) wyniósł zaledwie 37 punktów. Dane, po raz pierwszy oparte na klasyfikacji GUS, pokazują drastyczne różnice w podejściu do kandydata w zależności od specyfiki branży. Najwyższe wskaźniki NPS odnotowano w usługach administracyjnych oraz produkcji (powyżej 70 pkt). Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w innych obszarach – najniższą ocenę wystawiono administracji publicznej, gdzie NPS osiągnął wartość ujemną (-7 pkt), co oznacza znaczącą przewagę krytyków nad zadowolonymi (promoterami) z procesów w tym sektorze.

REKLAMA

CV - po jakim czasie reakcja?

Szczegółowa analiza wczesnych etapów rekrutacji ujawnia kolejne różnice. Średni czas od wysłania CV do jego wyświetlenia przez rekrutera (Time to View) to 9 dni. W tym obszarze widać wyraźne kontrasty rynkowe na poziomie poszczególnych specjalizacji. Najszybciej na aplikacje reagują firmy z branży zakwaterowania i gastronomii oraz administracja publiczna (6 dni). Znacznie gorsze doświadczenia stają się udziałem innych grup zawodowych, ponieważ kandydaci aplikujący do sektora mediów i reklamy oraz organizacji członkowskich czekają na otwarcie aplikacji średnio 10 dni.

Kogo zatrudnia się njaszybciej?

Wyniki raportu dowodzą również, że struktura organizacyjna i specyfika stanowiska w sposób jednoznaczny przekładają się na dynamikę całego procesu. Istnieje wyraźna zależność między stopniem stanowiska a czasem trwania rekrutacji. Najkrócej na ofertę czekają pracownicy fizyczni (17 dni). Poszukiwanie i weryfikacja kompetencji kadr wyższego szczebla wymaga więcej pracy – proces rekrutacji menedżerów jest najbardziej czasochłonny i trwa średnio 36 dni (Time to Offer). Z kolei w przypadku elastyczności zatrudnienia, najszybciej procesy finalizowane są w przypadku umów zlecenie (Time to Hire – 19 dni) w porównaniu do pełnego etatu (37 dni).

Wnioski

- Wielu pracodawców mogło ulec złudzeniu, że skrócenie czasu poszczególnych etapów selekcji automatycznie wygeneruje entuzjazm po stronie aplikujących. Tymczasem bezprecedensowy spadek wskaźnika NPS sygnalizuje, że budowanie relacji z kandydatem to o wiele więcej niż tylko sprawne odhaczanie kolejnych etapów w procesie rekrutacyjnym. Aby powstrzymać ten niekorzystny trend, firmy muszą zadbać o odpowiednią równowagę. Za wysoką sprawnością musi natychmiast pójść transparentny dialog, regularny i merytoryczny feedback oraz empatia, ważna na każdym z etapów procesu. – komentuje Paweł Brzozowski.

Powyższe statystyki składają się na spójny, lecz wymagający poprawy obraz polskiego rynku pracy. Mimo, że pracodawcy rekrutują sprawniej niż rok wcześniej, to kandydaci są niezadowoleni najbardziej w historii pomiarów. Chodzi zatem o coś więcej niż czas reakcji. Automatyzacja i przyspieszenie wewnętrznych mechanizmów bez dbałości o jakość komunikacji na każdym etapie prowadzą do drastycznego spadku wizerunku marek pracodawców.

O badaniu

Raport „Rekrutacyjne KPI H2 2025” bazuje na próbie ponad 10,5 mln aplikacji oraz 127 tys. projektów rekrutacyjnych. Wnioski sformułowano w oparciu o dane z ponad 2500 firm oraz opinie 6250 kandydatów.

Źródło: eRecruiter