Strona główna » Kadry » HRM » Informatyzacja » Tylko 5% pracowników maksymalnie wykorzystuje AI w pracy, by zwiększyć produktywność

Tylko 5% pracowników maksymalnie wykorzystuje AI w pracy, by zwiększyć produktywność

08 kwietnia 2026, 15:23
Zespoły czują rosnącą presję na wyniki. Jak zyskać więcej czasu i być bardziej efektywnym? Okazuje się, że tylko 5% pracowników maksymalnie wykorzystuje AI w pracy, by zwiększyć produktywność. Firmy tracą przez to aż 40% potencjalnych korzyści.

Firmy tracą nawet 40% korzyści płynących ze wzrostu produktywności AI z powodu luk w strategii zarządzania talentami. Niemal 9 na 10 (88%) pracowników korzysta ze sztucznej inteligencji w pracy, ale ogranicza jej zastosowanie do podstawowych czynności. Jak pokazuje badanie EY - Work Reimagined 2025 - jedynie 5% osób maksymalizuje wykorzystanie sztucznej inteligencji, aby znacząco uprościć wykonywane zadania i zwiększyć produktywność. Badanie EY - Work Reimagined 2025 - w którym wzięło udział 15 000 pracowników i 1500 pracodawców z 29 krajów, pokazuje rozdźwięk między wdrażaniem sztucznej inteligencji, a gotowością ludzi do jej wykorzystywania.

Chociaż prawie dziewięciu na dziesięciu (88%) pracowników wspiera się narzędziami opartymi o AI w codziennej pracy, ich wykorzystanie ogranicza się głównie do podstawowych zadań, takich jak wyszukiwanie informacji (54%) lub podsumowywanie dokumentów (38%). Tylko niewielka liczba (5%) ankietowanych korzysta z niej w sposób zaawansowany tj. używają różnych narzędzi do rozwiązywania zawodowych wyzwań.

Większa presja na wyniki - więcej pracy

Badanie ujawniło równocześnie, że prawie dwie trzecie (64%) pracowników dostrzega wzrost obciążenia pracą z powodu presji na wyniki. Jednak tylko 12% otrzymuje wystarczające szkolenia z zakresu AI, aby w pełni wykorzystać korzyści płynące z zaawansowanego wykorzystania różnych rozwiązań technologicznych. Jednocześnie 37% respondentów obawia się, że nadmierne poleganie na sztucznej inteligencji może obniżyć ich umiejętności i wiedzę specjalistyczną.

Shadow AI

Jednocześnie w firmach - mimo prób pracodawców, aby zaoferować narzędzia wewnętrzne - stosowana jest tzw. "ukryta AI" (shadow AI). Pracownicy używają narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak publiczne chatboty, generatory treści, czy zaawansowane narzędzia do analizy danych, bez oficjalnej zgody, wiedzy lub kontroli ze strony działu IT lub kierownictwa firmy. Wśród firm objętych badaniem, robi tak od 23% do 58% pracowników. Wśród nich są też takie osoby, które z własnej kieszeni płacą za subskrypcje niezatwierdzonych przez organizację narzędzi, których używają do pracy.

- Kluczowe okazuje się zapewnienie pracownikom odpowiedniego zestawu narzędzi i stworzenie właściwych zabezpieczeń dla korzystania z rozwiązań opartych o AI. W ten sposób można odblokować potencjał: zarówno ludzki, jak i technologiczny. Same inwestycje w sztuczną inteligencję jednak nie wystarczą. Kiedy nowe technologie trafiają na kruche fundamenty organizacyjne w zakresie zarządzania ludźmi – słabą kulturę, niewystarczające programy doszkalające, niedopasowane wynagrodzenia – korzyści z produktywności znaczącą spadają, co długofalowo osłabia również pozycję rynkową danej firmy - mówi Katarzyna Ellis, Partnerka, Liderka Zespołu People Consulting w EY Polska.

Szkolenie z AI a oszczędność czasu pracownika

Badanie ujawnia również, że inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji pracowników napędza transformację, ale jednocześnie stwarza wyzwania związane z retencją. Pracownicy, którzy szkolą się w zakresie sztucznej inteligencji przez co najmniej 81 godzin rocznie, oszczędzają w pracy nawet 14 godzin tygodniowo. Dla porównania: ci, którzy byli szkoleni mniej niż 4 godziny, oszczędzają co najwyżej 3 godziny tygodniowo. Z badania wynika jednak, że szkolenia przekraczające 81 godzin rocznie przeszło jedynie 12 proc. zatrudnionych osób.

Jednocześnie wysoko wykwalifikowani pracownicy są o 55% bardziej skłonni do odejścia z pracy. Osoby mające wysokie kompetencje z zakresu wykorzystywania narzędzi sztucznej inteligencji są bardzo poszukiwane, a możliwości zewnętrzne przeważają nad wewnętrznymi cyklami awansów. Odsetek osób gotowych do zmiany pracy spada wraz z nakładami na szkolenia. Wśród tych, którzy poświęcili na naukę AI mniej niż 4 godziny, wynosi 21% i wzrasta do 45% w przypadku tych, którzy poświęcili na nią minimum 81 godzin.

- Istnieje silna korelacja między formalnymi celami i zachętami dotyczącymi AI a rzeczywistymi, pozytywnymi rezultatami biznesowymi, takimi jak oszczędność czasu i zwiększona efektywność. Jak sprawić, by technologia „kleiła się ludziom do rąk?”, by widzieli w niej wartość osobistą i biznesową? Organizując programy rozwoju kompetencji i umiejętności, które muszą iść w parze z inwestycjami w kulturę organizacyjną, przywództwo i zaangażowanie. Kiedy liderzy i pracownicy postrzegają wdrożenie AI jako integralną część oczekiwań dotyczących wyników i kultury organizacyjnej, ich zaangażowanie w korzystanie z tych narzędzi staje się głębsze i bardziej strategiczne. Adopcja AI to również projekt kulturowy i rozwojowy, gdzie odpowiednie wsparcie, szkolenia, angażująca komunikacja, tworzenie sieci ambasadorów AI i wskaźniki sukcesu są równie ważne dla powodzenia transformacji, co sama technologia - zauważa Wioletta Marciniak-Mierzwa, Dyrektorka w Zespole People Consulting, EY Polska.

O badaniu

W sierpniu 2025 roku EY przeprowadziło szóstą odsłonę badania Work Reimagined Survey. Globalną ankietą objęto 15 000 pracowników i 1500 pracodawców. Respondenci pochodzili z różnych sektorów publicznego i prywatnego. W badaniu uwzględniono respondentów z organizacji zatrudniających przynajmniej 1000 pracowników. Około połowa ankietowanych firm odnotowała roczne przychody w wysokości 1 miliarda dolarów lub więcej. Respondenci reprezentowali 19 sektorów i 29 krajów, obejmujących Amerykę (~50%), Azję i Pacyfik (~20%) oraz region EMEIA (Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka; ~30%).

Źródło: EY

Zobacz również:
Powiązane
Jak HR powinien rozmawiać z IT – czyli jak spowodować, by transformacja cyfrowa nie bolała
Jak HR powinien rozmawiać z IT – czyli jak spowodować, by transformacja cyfrowa nie bolała
Mechanizmy oporu. Psychologiczne aspekty wdrażania systemów HR
Mechanizmy oporu. Psychologiczne aspekty wdrażania systemów HR
Zasady korzystania z narzędzi AI przez pracodawców i pracowników - AI Act [WYWIAD]
Zasady korzystania z narzędzi AI przez pracodawców i pracowników - AI Act [WYWIAD]
Źródło: INFOR
Kadry
Tylko 5% pracowników maksymalnie wykorzystuje AI w pracy, by zwiększyć produktywność
08 kwi 2026

Zespoły czują rosnącą presję na wyniki. Jak zyskać więcej czasu i być bardziej efektywnym? Okazuje się, że tylko 5% pracowników maksymalnie wykorzystuje AI w pracy, by zwiększyć produktywność. Firmy tracą przez to aż 40% potencjalnych korzyści.
Nowe uprawnienia PIP. Jak zawierać umowy zlecenia? [KAWA Z INFORLEX]
08 kwi 2026

2 kwietnia 2026 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe przepisy pozwalają inspektorom przekształcać fikcyjne kontrakty B2B i zlecenia w umowy o pracę oraz umożliwiają pracodawcom uzyskanie indywidualnych interpretacji potwierdzających prawidłowość stosowanej formy zatrudnienia. Ustawa została jednocześnie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. O szczegółach nowelizacji porozmawiamy 14 kwietnia 2026 podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu "Kawa z INFORLEX".
Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Najnowsze informacje w 2026 r.
08 kwi 2026

Dwa projekty dotyczące emerytur stażowych leżą w Sejmie od dwóch lat. NSZZ Solidarność nie odpuści tego tematu. Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Oto najnowsze informacje w 2026 r.
Czy pracodawca musi dać wolne na rehabilitację?
08 kwi 2026

„Mam orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Lekarz przepisał mi zabiegi, które będą trwały kilka dni w godzinach pracy. Czy mogę liczyć na jakieś wolne?” – pyta Czytelniczka.

REKLAMA

Dodatkowe okresy zatrudnienia w stażu pracy. MRPiPS wyjaśnia, jak wpływa to na prawo pracownika do nagrody jubileuszowej
08 kwi 2026

Wliczanie do stażu pracy niektórych okresów zatrudnienia na podstawie innej niż umowa o pracę ma poważny wpływ na uprawnienia do nagrody jubileuszowej. Prawo do tego świadczenia pracownik nabywa w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających takie nagrody. Jak wygląda sytuacja w razie zbiegu prawa do kilku nagród jubileuszowych?
Co wybierasz: wynagrodzenie wyższe o 10% czy bliską relację w pracy?
07 kwi 2026

Dobre relacje między współpracownikami to większa stabilność zatrudnienia w firmie. Co wybierasz: wynagrodzenie wyższe od średniej rynkowej o 10%, ale bez bliskiej relacji w pracy czy wynagrodzenie niższe o 10%, ale z bliską relacją? Sprawdź, jak odpowiedzieli ankietowani.
Między wojną a pokojem [WYWIAD]
07 kwi 2026

Rozmowa z Piotrem Koziną, dyrektorem zarządu w Grupie PSB Handel, o przywództwie opartym na decyzjach, jasno wyznaczonym kierunku i budowaniu organizacji zdolnej działać szybciej niż konkurencja.
Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy
07 kwi 2026

Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy - czym jest? Na jakiej podstawie można z tego skorzystać? Jakie są korzyści dla pracownika i pracodawcy, a jakie wyzwania?

REKLAMA

Nowe święto w niedzielę 12.04.2026 - czy należy się dodatkowy dzień wolny od pracy
08 kwi 2026

Nowe święto państwowe stało się faktem, bo prezydent podpisał ustawę, która je wprowadza. 12 kwietnia od 2026 roku będzie Dniem Inwalidy Wojennego. A skoro święto państwowe, to czy kolejny i dodatkowy dzień wolny od pracy. W przyszłości, bo w tym roku 12 kwietnia to niedziela.
Praca w Wielkanoc 2026. Jakie dodatki i co z pracą osób różnych wyznań?
02 kwi 2026

Podpowiadamy jakie są zasady otrzymywania dodatków, rekompensat czy udzielania dni wolnych za pracę w Wielkanoc 2026. Rozważamy też jak wygląda sytuacja zawodowa osób, z różnych wyznań, które nie świętują Świąt Wielkanocnych - czy muszą iść do pracy, a może mają wolne?
