REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » HRM » Rekrutacja » O czym Polacy kłamią w CV? Rekruter może to zweryfikować

O czym Polacy kłamią w CV? Rekruter może to zweryfikować

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 lipca 2026, 19:38
oprac. Emilia Panufnik
kłamstwa w CV rekrutacja rekruter poziom języka obcego
O czym Polacy kłamią w CV? Rekruter może to zweryfikować
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

CV często kłamie. Kandydaci do pracy chcąc podnieść swoje szanse w otrzymaniu zatrudnienia, ubarwiają informacje na swój temat. Czego najczęściej dotyczą kłamstwa? Jak rekruter może je zweryfikować?

rozwiń >

„Ubarwione” CV? Jak rekruter może je zweryfikować

Kandydaci często mijają się z prawdą w CV, a nawet podczas rozmów. Najczęściej zawyżają poziom znajomości języków obcych czy kompetencji technicznych. Choć nie zawsze jest to działanie z premedytacją, warto wiedzieć, jak wyłapywać takie nieścisłości. Ekspertka HR, Katarzyna Smołka z Fluentbe, radzi, jak skutecznie odróżniać deklaracje od rzeczywistości.

REKLAMA

REKLAMA

Choć problem „upiększania” aplikacji nie jest nowy, w ostatnich latach przybrał na sile. W Polsce 24 proc. kandydatów przyznaje się do kłamstwa podczas rozmowy rekrutacyjnej, a co dziesiąty deklaruje podkoloryzowanie swojego CV, wynika z badań Grafton Recruitment (2025) oraz Babbel (2021). Najczęściej dotyczy to znajomości języków obcych (49 proc.), umiejętności technicznych (35 proc.) i doświadczenia zawodowego (11 proc). Globalnie problem wydaje się jeszcze poważniejszy. W zależności od badań, od 30 do nawet 70 proc. pracowników przyznało, że kiedykolwiek skłamało w CV, ewentualnie rozważało takie posunięcie. Oznacza to, że zjawisko jest uniwersalne i wymaga systemowych rozwiązań w procesach HR.

O czym kłamie się w CV?

Jak zauważa Katarzyna Smołka, Head of International Recruitment w internetowej szkole językowej Fluentbe, podobne mechanizmy pojawiają się w niemal każdej dziedzinie, gdzie kluczowe są kompetencje praktyczne. – W branży edukacyjnej, w której działa Fluentbe, nagminnie spotykamy się z przypadkami fałszywych deklaracji – zwłaszcza w zakresie poziomu języka i kwalifikacji dydaktycznych – mówi ekspertka. – O tym, jak poważny jest to problem, niech świadczy fakt, że do grona naszych lektorów zostaje przyjętych tylko 3 na 100 aplikujących.

Najczęściej spotykanym przypadkiem jest zawyżony poziom języka. Kandydat deklaruje biegłość na poziomie C1/C2, a podczas rozmowy okazuje się, że realnie posługuje się językiem na poziomie B1/B2. Brakuje płynności, słownictwa i naturalności w wypowiedzi. – Zdarza się też, że kandydat twierdzi, że angielski to jego język ojczysty, ale już w pierwszej rozmowie wychodzi na jaw specyficzny akcent, brak idiomatyczności i typowe błędy osób, które nauczyły się danego języka jako drugiego – zauważa Katarzyna Smołka z Fluentbe.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

Podobne zjawiska widać w innych branżach: „advanced Excel” często oznacza znajomość podstawowych formuł, ale już nie stworzenia tabeli przestawnej, a „zaawansowany Python” – zdolność do modyfikowania gotowych skryptów, nie pisania kodu od podstaw.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prestiżowy kurs czy weekendowe szkolenie?

Drugim obszarem, w którym najczęściej pojawiają się nieścisłości, są kwalifikacje zawodowe i certyfikaty. Kandydaci chętnie przywołują posiadanie dyplomów o profesjonalnie brzmiących nazwach, które po weryfikacji okazują się krótkimi kursami online bez żadnej akredytacji. – Dzieje się tak choćby w wypadku deklaracji posiadania certyfikatu CELTA, bardzo istotnego w naszej branży – opowiada ekspertka szkoły językowej Fluentbe. – Niestety, po weryfikacji okazuje się, że kurs, w którym uczestniczył kandydat nie miał nic wspólnego z prestiżowymi kursami akredytowanymi przez Cambridge – dodaje Katarzyna Smołka.

Sytuacje takie zdarzają się też w świecie biznesu. Kandydaci wpisują do CV lub na profilu LinkedIn tytuły, które na pierwszy rzut oka wyglądają imponująco – „Scrum Master”, „Agile Coach” czy „Project Manager Professional”. Jednak kiedy sprawdzimy, kto wystawił potwierdzenie ukończenia danego kursu, nie znajdziemy tam uznanych instytucji, takich jak PMI czy Scrum.org.

Podobnie wygląda kwestia dyplomów MBA – część z nich pochodzi z uczelni, które nie figurują w żadnych międzynarodowych rankingach lub prowadzą kursy w pełni zdalne, bez wymogu zaliczenia projektów biznesowych. Na papierze brzmi to dobrze, ale w praktyce nie daje wiedzy ani kompetencji porównywalnych z programami akredytowanymi.

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców
Autopromocja

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców

Sprawdź

Jak rekruter może skutecznie weryfikować CV?

Aby skutecznie oddzielać fakty od deklaracji, najlepiej wykorzystywać praktyczne metody weryfikacji. Tam, gdzie kluczowa jest znajomość języków obcych rozmowy powinny być prowadzone w całości w języku docelowym. Analogiczne metody wykorzystać można w każdym sektorze: coding challenge w IT, case study w marketingu, analiza danych w analityce czy szybki plan projektu w zarządzaniu.

Ważne są procedury rekrutacji, m.in. możliwie ustrukturyzowany wywiad, podczas którego każdy kandydat przechodzi przez ten sam schemat rozmowy. Dzięki temu możemy porównywać odpowiedzi obiektywnie i transparentnie. Po każdym spotkaniu dzielimy się feedbackiem, który jest autentyczny i spersonalizowany – podkreśla Katarzyna Smołka.

Wywiad behawioralny STAR

Jednym z najbardziej użytecznych narzędzi okazuje się wywiad behawioralny STAR (Situation, Task, Action, Result). To metoda, która pomaga zejść z poziomu deklaracji na poziom faktów. Zamiast pytać, czy kandydat potrafi zarządzać projektem albo radzi sobie z trudnym klientem, prosimy go o opisanie konkretnej sytuacji z przeszłości.

  • S (Situation) – kandydat opisuje kontekst i tło wydarzenia, np. problem w zespole czy wyzwanie w projekcie.
  • T (Task) – wskazuje, jaki cel miał zrealizować, jakie zadanie mu powierzono.
  • A (Action) – tłumaczy, jakie działania sam podjął, jakie decyzje i dlaczego właśnie takie.
  • R (Result) – przedstawia efekt, wnioski i konsekwencje podjętych działań.

Dzięki tej strukturze rekruter otrzymuje szczegółowy, chronologiczny opis sytuacji, który trudno wymyślić na poczekaniu. Osoby z prawdziwym doświadczeniem opowiadają płynnie, przywołują liczby, nazwy narzędzi, reakcje zespołu. Kandydaci, którzy koloryzują swoje CV, szybko gubią się w szczegółach albo uciekają w nadmiernie teoretyczne odpowiedzi.

Metoda STAR ma też dodatkową zaletę – pozwala ocenić nie tylko faktyczne doświadczenie, ale też refleksyjność, umiejętność analizy i gotowość do uczenia się na błędach. – Tego typu pytania pozwalają zweryfikować zdolność do krytycznej analizy własnej pracy, umiejętność adaptacji oraz gotowość do rozwoju. Kandydaci, którzy potrafią przyznać się do trudności i opowiedzieć o zmianach, jakie wdrożyli, często są bardziej świadomymi, zaangażowanymi pracownikami – uważa Katarzyna Smołka.

Kłamstwa w CV nie zawsze są celowe

Należy pamiętać, że nie każde „podkoloryzowanie” wynika ze złej woli. Kandydaci mogą źle ocenić swój poziom lub pochodzić z organizacji dotkniętych tzw. inflacją tytułów – gdzie stanowiska brzmią bardziej prestiżowo, niż wynika to z rzeczywistego zakresu obowiązków. Rozróżnienie możliwe jest w trakcie rozmowy. Osoby nieświadome szczerze odpowiadają na pytania i przyznają się do braków, podczas gdy osoby świadomie kłamiące unikają szczegółów i stają się defensywne.

Czasem ktoś naprawdę ma dobre intencje, ale nieświadomie „przefajnował” z CV. Choć są też kandydaci, którzy niestety robią to celowo. Bez względu na to, o której sytuacji mówimy, w interesie prowadzących rekrutację jest zweryfikowanie wszystkich nieścisłości – podsumowuje Katarzyna Smołka z Fluentbe.

Źródło: Fluentbe

Zobacz również:
Powiązane
Znajomość języka angielskiego w ofercie pracy: jakiego poziomu wymagają pracodawcy?
Znajomość języka angielskiego w ofercie pracy: jakiego poziomu wymagają pracodawcy?
Autyzm lub ADHD przemilczany w rekrutacji. Dlaczego kandydaci o tym nie mówią
Autyzm lub ADHD przemilczany w rekrutacji. Dlaczego kandydaci o tym nie mówią
Lista najważniejszych umiejętności w CV 2025 [Badanie]
Lista najważniejszych umiejętności w CV 2025 [Badanie]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Nie więcej pracowników, lecz lepsze dopasowanie pracy. Jak AI zmienia planowanie zasobów w organizacjach?
27 lip 2026

Jednym z najważniejszych trendów HR pierwszej połowy 2026 roku stało się przejście od prostego zarządzania liczbą pracowników do świadomej troski o zdolność organizacji do realizacji pracy. Firmy coraz rzadziej mogą pozwolić sobie na budowanie dużych rezerw kadrowych. Jednocześnie muszą reagować na zmienne obciążenie, absencje, niedobory kompetencji oraz rosnące wymagania dotyczące kosztów, jakości i terminowości.
Praca hybrydowa: czy to najlepsze rozwiązanie na czas wakacji i sezon urlopowy
26 lip 2026

Praca zdalna, hybrydowy model pracy a nawet workation - w okresie letnich urlopów coraz więcej firm stara się stworzyć własny elastyczny model czasu pracy. Wpisuje się to w politykę webellingu i work-life balance, które coraz więcej pracodawców traktuje nie jako naczelne hasło dobrego PT firmy, ale rzeczywistą potrzebę.

Teraz już nie wymusisz podwyżki płacy grożąc odejściem z firmy. Pracodawcy są znów górą na rynku pracy
26 lip 2026

Dane z rynku są bezlitosne: ostatni raz wyższa niż obecnie dynamika wzrostu płac była cztery lata temu. To oznacza, że wzrosło ryzyko strategii - albo dacie podwyżkę, albo idę do konkurencji. To już nie tylko nie zadziała, ale może oznaczać nawet utratę obecnej płacy lub pracy.
Nie możliwości pracy zdalnej, ale elastycznego czasu pracy oczekują teraz kandydaci do zatrudnienia
27 lip 2026

Jeszcze kilka lat temu możliwość pracy zdalnej kilka dni w tygodniu należała do najważniejszych oczekiwań pracowników. Dziś priorytety się zmieniają. Kandydaci do pracy za najbardziej przyjazny uważają model elastycznego czasu pracy. To takie rozwiązanie gdzie sami mogą decydować o miejscu i czasie pracy.

REKLAMA

Wcześniejsza wypłata z PPK – ile naprawdę tracisz? Ekspert wylicza
26 lip 2026

Coraz więcej Polaków odkłada na emeryturę w Pracowniczych Planach Kapitałowych, a rosnące salda rachunków rodzą pokusę, by po te środki sięgnąć jeszcze przed 60. rokiem życia. O tym, ile realnie kosztuje wcześniejsza wypłata i dlaczego w długoterminowym oszczędzaniu wygrywają cierpliwi, rozmawiamy z Tomaszem Orlikiem, członkiem zarządu ds. operacyjnych PFR TFI. Poniżej publikujemy jego odpowiedzi na najważniejsze pytania o PPK.
Gdzie zatrudniają i planowany jest dalszy wzrost zatrudnienia? Praca w ciągu najbliższych miesięcy
24 lip 2026

Gdzie w Polsce zatrudniają i planowany jest dalszy wzrost zatrudnienia? Nowa praca w ciągu najbliższych miesięcy możliwa jest dla wielu pracowników z różnych branż w centrach danych. Pracodawcy poszukują nie tylko programistów.
Zmiany w zaświadczeniach medycyny pacy od 18 lipca 2026 r. Zdolny do pracy nie znaczy zdrowy
24 lip 2026

Zmiany w zaświadczeniach medycyny pacy od 18 lipca 2026 r. - lekarz może wystawić zalecenia elektronicznie, a od 18 października tego roku obowiązkowa digitalizacja obejmie również same orzeczenia. Problem w tym, że zdolny do pracy nie znaczy zdrowy.
Czy protokół z kontroli PIP może zostać objęty tajemnicą?
27 lip 2026

Jawność działań Państwowej Inspekcji Pracy nie oznacza, że wszystkie informacje zawarte w protokole pokontrolnym mogą zostać ujawnione. Ustawa o PIP pozwala pracodawcy objąć ochroną te fragmenty dokumentacji, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa.

REKLAMA

Jakie są kluczowe obowiązki pracodawcy kontrolowanego przez PIP?
24 lip 2026

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek aktywnego współdziałania z inspektorem podczas kontroli. Obejmuje on zarówno udostępnienie dokumentów i informacji, jak i zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych oraz technicznych do prowadzenia czynności kontrolnych.
Jawność wynagrodzeń i wartościowanie stanowisk pracy - czy uwzględniać benefity?
27 lip 2026

Jawność wynagrodzeń może mocno uderzyć w firmy, które budują płace z licznych dodatków, premii i benefitów. W nowych raportach o luce płacowej liczyć się będzie nie tylko sama pensja, ale też benefity: auto służbowe, karta paliwowa, pakiet medyczny czy nagrody. Pracodawcy muszą je wycenić i uwzględnić w wartościowaniu stanowisk. Bez tego raportowanie będzie obarczone błędami - PIP to wychwyci.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA