Rekordowo szybka rekrutacja pracowników fizycznych! Zatrudnienie w 2 dni

Rekordowa rekrutacja dotyczy pracowników fizycznych! Do zatrudnienia dochodzi nawet w 2 dni. Pracownicy z fachem w ręku są wciąż na wagę złota. Pracodawcy borykają się z ich ciągłym brakiem. Jak wygląda rekrutacja pracowników fizycznych? Różni się znacznie od poszukiwania pracowników biurowych.

Pracownicy fizyczni na wagę złota

W wielu sektorach rynku pracy mamy obecnie do czynienia z nadmiarem kandydatów nad dostępnymi wakatami. Sytuacja wygląda jednak inaczej w sektorze pracy fizycznej – tu ofert pracy nie brakuje, a pracodawcy często zmagają się z trudnościami w pozyskaniu wystarczającej liczby pracowników.

Zatrudnienie w 2 dni

Zapotrzebowanie na wykwalifikowane ręce do pracy pozostaje wysokie, a rekrutacje trwają niemal nieprzerwanie. W żadnym innym sektorze nie są one tak dynamiczne – tu od zgłoszenia kandydata do zatrudnienia mijają czasami zaledwie dwa dni. Jak firmy mogą zadbać o to, by prowadzone procesy były skuteczne? Co czwarty pracownik fizyczny w badaniu eRecruiter twierdzi, że gdyby miał wskazać jedną rzecz, którą warto poprawić w rekrutacji, byłoby to: szczere i rzetelne przedstawienie warunków pracy w firmie i na danym stanowisku.

Na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, rekrutacja pracowników fizycznych to często duże wyzwanie dla pracodawców. W sektorze tym, wbrew ogólnym tendencjom, zdarza się, że podaż kandydatów nie nadąża za popytem. W efekcie, firmy zmagają się z problemem ciągłego braku rąk do pracy.

Nieustanna rekrutacja pracowników fizycznych

Stanowiska blue collars charakteryzują się dużą rotacją, co wymusza na przedsiębiorcach niemal nieustanne prowadzenie rekrutacji. Pracownicy produkcji często są potrzebni „na już”, zwłaszcza w sezonach, kiedy zapotrzebowanie na nich gwałtownie wzrasta. Wówczas firmy stają przed trudnością zatrudnienia odpowiedniej liczby osób w krótkim czasie. Pracodawcy muszą działać błyskawicznie – zdarza się, że od otrzymania CV, przez rozmowę kwalifikacyjną, aż po decyzję o zatrudnieniu mijają zaledwie dwa dni. W obliczu tych wyzwań, w rekrutacji zastosowanie ma często połączenie działań cyfrowych z tymi w świecie rzeczywistym.

Jak rekrutować pracowników fizycznych?

-Rekrutacja pracowników fizycznych różni się od tej, którą prowadzi się celem pozyskania pracowników biurowych i inne metody są w tym przypadku skuteczne. Przykładowo programy poleceń pracowniczych, które są skutecznym źródłem pozyskiwania kandydatów, powinny zakładać połączenie rozwiązań cyfrowych i fizycznych. Firmy produkcyjne korzystające z Modułu Poleceń Pracowniczych, który jest dostępny w eRecruiter, mają świadomość, że część z ich pracowników nie korzysta z poczty email na co dzień. Dlatego promując programy poleceń, chętnie wspierają się plakatami i ulotkami, które są dystrybuowane w pomieszczeniach socjalnych czy przy wejściu na hale produkcyjne. Takie połączenie rozwiązań stanowi skuteczne narzędzie w procesie poszukiwania odpowiednich kandydatów, którzy często odbierają chętniej komunikaty analogowe, niż cyfrowe – komentuje Radosław Prachnio, ekspert eRecruiter.

Coraz więcej firm dostrzega ogromną wartość, jaką dają ustrukturyzowane polecenia pracownicze. Z jednej strony ułatwiają one pozyskanie najlepiej dopasowanych do stanowiska kandydatów. Z drugiej są formą zaangażowania pracowników w rozwój firmy i ich docenienia.

Pracownicy fizyczni wybierają rekrutacje stacjonarne

Wiedząc, że zrekrutowanie odpowiedniej liczby pracowników fizycznych może być wyzwaniem, pracodawcy powinni zadbać o to, by procesy rekrutacyjne były prowadzone w sposób odpowiadający oczekiwaniom kandydatów.

Z badania eRecruiter wynika, że pracownicy fizyczni zdecydowanie częściej niż pracownicy biurowi, stawiają na szybki i bezpośredni kontakt. 40% pracowników fizycznych preferuje rekrutacje prowadzone w pełni stacjonarnie (w porównaniu do 26% specjalistów, którzy stawiają na ten model).

Co czwarty pracownik fizyczny uważa, że gdyby miał wskazać jedną rzecz, którą warto poprawić w odniesieniu do procesu rekrutacji, to byłoby to: szczere i rzetelne przedstawienie warunków pracy w firmie i na danym stanowisku. Jednocześnie 59% pracowników fizycznych uważa, że pracodawcy dbają o relacje z kandydatami.

Rekordowo szybkie rekrutacje pracowników fizycznych

-Rekrutacje do pracy fizycznej są zupełnie odmienne, niż w jakimkolwiek innym sektorze. Tu często mamy do czynienia z sytuacją, że rekruter dzwoni do kandydata od razu po otrzymaniu CV i często umawia pierwsze spotkanie na ten sam lub kolejny dzień. Wszystko odbywa się szybko i to samo dotyczy ogłoszeń o pracę – nie powinny one być zbyt obszerne i rozbudowane. W takiej ofercie pracodawca powinien zadbać o przekazanie kluczowych wymagań względem kandydata i informacji, co dana organizacja oferuje potencjalnym pracownikom. Następnym szybkim krokiem jest pierwszy kontakt, podczas którego należy bardzo szczegółowo poinformować kandydata o ofercie, żeby taka osoba mogła zdecydować, czy na pewno chce podjąć zatrudnienie w danej organizacji. Wówczas decyzja zapada szybko i żadna ze stron nie traci cennego czasu – dodaje Radosław Prachnio.

Dużym usprawnieniem pierwszego kontaktu z kandydatem są voiceboty, które są w stanie zweryfikować kluczowe, a jednocześnie najbardziej podstawowe informacje np. związane z dyspozycyjnością, czy możliwością spotkania. Dzięki nim można znacząco skrócić czas oczekiwania na pierwszy kontakt ze strony pracodawcy oraz listę osób, z którymi musi skontaktować się rekruter.

Platformy do zarządzania rekrutacjami

Rekrutacja pracowników fizycznych w obecnych czasach to sztuka balansowania między szybkim działaniem a skutecznością. Automatyzacja występuje tutaj w roli sprzymierzeńca obydwu stron – pracodawców i kandydatów.

Wykorzystanie systemów ATS, czyli platform do zarządzania rekrutacjami, pozwala na zauważalne przyspieszenie selekcji CV, komunikacji z aplikującymi i sprawne przesuwanie kandydatur z etapu na etap. Przy okazji technologia pozostawia (i zapewnia) sporo miejsca na bezpośredni kontakt i bardziej tradycyjne metody rekrutacji tam, gdzie sytuacja tego wymaga.

Pracodawcy, którzy potrafią szybko reagować na zmieniające się potrzeby rynku oraz efektywnie korzystać z nowoczesnych narzędzi mają największe szanse na przyciągnięcie i zatrzymanie wartościowych pracowników.