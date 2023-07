W firmach wzmożone zainteresowanie zielonymi miejscami pracy [RAPORT]

Pracodawcy nie planujący rekrutacji na zielone miejsca pracy, wskazali, że głównym powodem jest brak pewności co do tego, jak definiować takie role i niezbędne umiejętności, mają zbyt małą strukturę, by aktywnie rekrutować na tego typu miejsca pracy, a także nie jest to zgodne z wyznaczonymi wcześniej priorytetami biznesowymi.