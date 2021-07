Rekrutacja księgowych - wyzwania

Rekrutacja kandydatów z zakresu księgowości to wyzwanie dla rekruterów. Jakie benefity cenią księgowi? Jakie oczekiwania mają pracodawcy?

Pracownicy księgowości w czasie pandemii

Pozyskanie kompetentnych i doświadczonych specjalistów z obszaru księgowości zawsze wiązało się z pewnymi wyzwaniami dla pracodawców. Mogłoby się wydawać, że pandemia COVID-19 wpłynie na korzyść poszukujących, a opublikowane ogłoszenia o pracę spotkają się z niemałym zainteresowaniem ze strony księgowych. Nic bardziej mylnego… Dynamiczne zmiany na rynku pracy, trwające od marca 2020 roku, przyczyniły się do redukcji wielu etatów przede wszystkim w działach HR, marketingu i administracji. Pracownicy wewnętrznych oraz zewnętrznych działów księgowości nie musieli obawiać się o swoją pozycję zawodową.

Rekrutacja księgowych

Konsultanci biznesowi Manpower przyznają, że pomimo lockdown’u stale mieli pod swoją opieką realizację projektów rekrutacyjnych na stanowiska księgowe. Firmy, dla których owe rekrutacje były prowadzone, najczęściej wywodziły się z branży produkcyjnej, konsultingowej, a nawet z branży HoReCa, która odnotowała ogromny spadek przychodów w ubiegłym roku. Pandemia przyczyniła się do automatyzacji wielu procesów księgowo-finansowych, jednak postęp technologiczny nie wpłynął na zmniejszenie liczby wakatów dla finansistów. Tylko w dywizji Manpower – Legal & Finance, HR & Office Support liczba otwartych wakatów na stanowiska finansowe w porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększyła się o 25%. Ofert pracy stale przybywa, natomiast doświadczonych księgowych cały czas jest zbyt mało na rynku pracy. Średni czas rekrutacji pracowników do zewnętrznych i wewnętrznych działów księgowości wynosi 30 dni, przy wykorzystaniu bezpośrednich metod dotarcia do grupy docelowej.

Dlaczego rekrutacja księgowych to wyzwanie?

Dlaczego rekrutacja finansistów nadal wiąże się z tyloma wyzwaniami? Przyczyn jest wiele. Na podstawie obserwacji i licznych rozmów z kandydatami można wnioskować, że specjaliści pracujący w działach finansowych bardzo cenią sobie stabilność zatrudnienia i jasne warunki współpracy, przez co rzadko są otwarci na rozmowy dotyczące nowych ofert pracy. Zmiana pracodawcy zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, na które księgowi coraz rzadziej są otwarci, wybierając tym samym pozostanie w swojej strefie komfortu. Kolejną kwestią, działającą na niekorzyść pracodawcy, jest forma współpracy. Umowa o pracę na czas określony nie jest zachęcająca dla osób, które od dawna pracują na podstawie umowy na czas nieokreślony. Znacznie bardziej przekonującą propozycją dla księgowych jest współpraca na podstawie umowy na czas nieokreślony, poprzedzonej trzymiesięcznym okresem próbnym. Poza stabilnym zatrudnieniem bardzo ważna jest również możliwość rozwoju w strukturze firmy. Księgowi stale uczą się i rozwijają swoje kompetencje poprzez liczne kursy i szkolenia, dlatego pracodawca powinien zapewnić pracownikom z tego obszaru jasną ścieżkę kariery, podczas której będą wykorzystywać nabytą wiedzę.

Jakie benefity dla księgowych?

Warunki zatrudnienia i możliwość rozwoju stanowią bardzo ważną część oferty. Okazuje się jednak, że równie istotne są benefity oferowane przez poszczególnych pracodawców. Zgodnie z obserwacjami specjalistów Manpower w przypadku wewnętrznych działów księgowości atrakcyjnym benefitem nie jest karta sportowa czy też opieka medyczna, ale dofinansowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, zwrot kosztów karty miejskiej lub zagwarantowanie karty paliwowej, a także możliwość pracy w modelu zdalnym również po zakończeniu pandemii. W przypadku ofert firm zajmujących się księgowością zewnętrzną bardzo ceniona jest możliwość skorzystania z dodatkowego dnia wolnego. Uznaniem pracowników cieszą się rozwiązania zapewniające work-life balance, które obejmują między innymi możliwość pracy w trybie home office – oczywiście z uwzględnieniem zapotrzebowania na niezbędny do pracy sprzęt, taki jak komputer, telefon czy drukarka. Pożądane jest również dofinansowanie kursów i szkoleń. Preferencje księgowych w zakresie oferowanych benefitów stale się zmieniają i coraz częściej potrafią zaskoczyć niejednego rekrutera i prezesa firmy.

Praca w księgowości - oczekiwania pracodawcy

W związku z dynamicznie zmieniającym się rynkiem rosną również oczekiwania względem kandydatów. Poza doświadczeniem, znajomością ustawy o rachunkowości oraz obszerną wiedzą z zakresu aktualnych przepisów podatkowych pracodawcy cenią sobie znajomość języków obcych. Szczególnie pożądany jest dla nich język angielski. Niestety, nie wszyscy księgowi mają rozwinięte kompetencje językowe. Braki można zauważyć szczególnie u tych specjalistów, którzy nie wywodzą się z centrum usług wspólnych największych korporacji. Znajomość angielskiego na poziomie B2 w zupełności wystarczy do tego, aby porozumieć się z klientem zewnętrznym, natomiast w przypadku wewnętrznych działów księgowości międzynarodowych organizacje wymagają posługiwania się danym językiem na poziomie C1. Firmy cenią też sobie szereg kompetencji miękkich, takich jak komunikatywność, bardzo dobra organizacja czasu pracy, umiejętność wyznaczania priorytetów, otwartość na naukę, elastyczność, umiejętność dopasowania się do dynamicznie zmieniających się warunków pracy, współpracę w zespole i chęć dzielenia się wiedzą z młodszymi stażem księgowymi. Znalezienie specjalistów spełniających powyższe wymagania wiąże się z długim procesem rekrutacyjnym wykorzystującym nowoczesne metody researchu.

Oferty pracy dla księgowych

Reklama

Rekruterzy poszukują odpowiednich kandydatów za pośrednictwem popularnych serwisów rekrutacyjnych, jednak tylko około 10% nadesłanych aplikacji odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniach. Sytuacja ta nierzadko wpływa na decyzje pracodawców dotyczące nawiązania współpracy z wyspecjalizowaną agencją rekrutacyjną, która rozszerzy działania między innymi o bezpośrednie poszukiwania metodą direct search, na które często wewnętrzne działy HR nie mają czasu. Finansiści coraz częściej decydują się na dołączenie do społeczności LinkedIn, gdzie przedstawiają swoje doświadczenie zawodowe i informują headhunterów o otwartości na nowe oferty pracy. Zauważono jednak, że średni czas oczekiwania na odpowiedź od kandydatów pasywnych na rynku pracy wynosi około 3 tygodnie, co wpływa na wydłużenie całego procesu rekrutacji. Czy publikacja ogłoszeń w odpowiednich serwisach i poszukiwanie specjalistów za pośrednictwem portalu LinkedIn gwarantuje zamknięcie rekrutacji sukcesem? Nie zawsze. W przypadku bardziej wymagających procesów konieczne jest również nawiązanie współpracy z biurami karier, rozpoczęcie zaawansowanych działań marketingowych w social mediach oraz promowanie prowadzonej rekrutacji wśród specjalistów należących do internetowych grup branżowych. W przypadku mniej zdigitalizowanych księgowych dobrze sprawdza się dotarcie bezpośrednie oraz tradycyjne ogłoszenia, widoczne w mediach oraz przestrzeni miejskiej.

Duży popyt na księgowych generuje innowacyjne pomysły, pozwalające dotrzeć do najlepszych specjalistów. Działania te wymagają jednak dużej kreatywności ze strony rekruterów. Warto więc pokazać swoje cenne doświadczenie na popularnych portalach biznesowych. Niezobowiązująca rozmowa na temat nowych możliwości zawodowych może przerodzić się w interesującą propozycję pracy i rozwoju u największych pracodawców na rynku.