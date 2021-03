Jak napisać skuteczne CV?

Wiesz, że masz wszystkie kompetencje potrzebne do podjęcia pracy w danej organizacji. Teraz musisz przekonać o tym pracodawcę. Od czego zaczniesz? Od przygotowania odpowiedniego CV, oczywiście! Czy znasz aktualne trendy rekrutacyjne, które pozwolą ci zbudować wizerunek profesjonalisty i ułatwią znalezienie zatrudnienia?

Polecamy: Personel i zarządzanie – prenumerata

reklama reklama



Zacznijmy od podstawowej kwestii – po czym poznać, że CV jest dobre? Głównym miernikiem będzie przede wszystkim jego skuteczność. Im wyższa responsywność ze strony rekruterów, tym bardziej możemy być zadowoleni z opracowanego przez nas résumé.

Umiejętność pisania atrakcyjnych CV zawsze była cenna, jednak obecnie, w związku ze zwiększoną konkurencją na rynku pracy, jeszcze bardziej zyskała na wartości. Po fali zwolnień wynikających z niepewnej sytuacji wielu branż w dobie pandemii koronawirusa, rekruterzy otrzymują zwiększoną liczbę aplikacji. Wiedza o tym, jak wyróżnić się z tłumu, może okazać się kluczowa dla podjęcia zatrudnienia.

W wyniku wzmożonego napływu CV średni czas, jaki rekruterzy poświęcają na przejrzenie dokumentów, prawdopodobnie ulegnie skróceniu. Oznacza to, że kandydat ma tylko chwilę, by przykuć uwagę osoby z działu HR. Jak może to zrobić? Przede wszystkim – dostosowując opis swojego dorobku zawodowego do potrzeb potencjalnego pracodawcy. Warto więc szczegółowo przeanalizować ofertę i uwypuklić w swoim życiorysie te osiągnięcia, które mogą być fundamentalne z punktu widzenia organizacji, do której aplikujemy. Oczywiście taki proces wymaga sporego zaangażowania, nie można jednak oczekiwać rezultatów bez wkładu pracy z własnej strony, prawda?

CV, któremu nie oprze się (prawie) żaden rekruter - 4 zasady

Przeprowadź audyt kariery

Poznaj aktualne trendy panujące na rynku pracy i przeanalizuj swoje doświadczenie zawodowe w oparciu o wymagania przyszłego pracodawcy. Przygotuj zestawienie umiejętności, jakimi dysponujesz i podsumuj, co udało ci się osiągnąć w dotychczasowej karierze zawodowej. Z czego czujesz dumę? Jakie są twoje mocne strony? Przemyśl, które kompetencje i doświadczenia będą najbardziej interesujące z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy. Taka autoanaliza to proces czasochłonny i często niełatwy, ale niezbędny dla uzyskania wartościowych treści, które warto wyeksponować w CV. Szczególnie starannie powinny wykonać powyższe zadanie osoby z długim stażem pracy w jednej organizacji, dla których kolejne osiągnięcia stały się już rutyną i permanentnie wpisały w zakres obowiązków. Przeanalizowanie własnej kariery pomoże na nowo dostrzec zawodowe sukcesy i właściwie opisać je w CV. Na nic bowiem nie zda się najpiękniejszy nawet wzór dokumentu, jeśli informacje w nim zawarte będą nieadekwatne do stanowiska lub po prostu niezrozumiałe dla odbiorcy.

Warto jednak jeszcze raz podkreślić, że przeprowadzenie audytu własnej kariery nie należy do najłatwiejszych zadań. Jeśli ciężko Ci zdecydować od czego zacząć, skorzystaj z pomocy profesjonalistów. Dzięki temu zyskasz pewność, że twoje CV spełni swoją funkcję.

CV wysyłaj mądrze, a nie masowo

Rozsyłając swoje dokumenty rekrutacyjne stawiaj na jakość, a nie na ilość. Modyfikuj CV w oparciu o ofertę pracodawcy i opisane w niej oczekiwania. W końcu wszyscy lubimy personalizację, prawda? Rekruterzy nie są wyjątkiem. Starannie przygotowany życiorys z jasno opisanymi umiejętnościami oraz doświadczeniem zawodowym adekwatnym do funkcji, jaką będziesz pełnić w organizacji, z pewnością spotka się z życzliwym przyjęciem. Nie zapomnij zawrzeć też słów – kluczy, charakterystycznych dla branży i stanowiska, na jakie aplikujesz. Coraz częściej bowiem przy wstępnej weryfikacji dokumentów rekruterów wspiera sztuczna inteligencja. Dlatego też, choć każdorazowa modyfikacja CV w oparciu o ogłoszenie pracodawcy jest uciążliwa, warto ją przeprowadzać, by dać się zauważyć – zarówno specjalistom HR, jak i algorytmom.

O treść i formę zadbaj jednakowo

Jesteś ekspertem w swojej dziedzinie, więc używasz w CV specjalistycznego słownictwa – to zrozumiałe. Zależy ci na tym, aby zaprezentować się jako profesjonalista. Zanim jednak wyślesz dokument do rekrutera – zweryfikuj jego czytelność i przejrzystość na kontrolnej grupie docelowej. Mogą to być członkowie rodziny lub przyjaciele. Jeśli ktoś z twoich bliskich zajmuje się pozyskiwaniem kadry zawodowo – nie wahaj się poprosić go o pomoc! Dobre CV powinno być zrozumiałe dla osoby niezwiązanej z branżą. Gdy upewnisz się, że dokument jest czytelny – zadbaj o odpowiednią szatę graficzną. Od jej doboru również zależy przejrzystość tekstu. Jasny podział na poszczególne sekcje, prosta czcionka, odpowiednio dobrane kolory i zdjęcie adekwatne do stanowiska to podstawa.

Nie osiadaj na laurach

Gratulacje! Osiągasz sukces i rozpoczynasz pracę w nowej organizacji. Nie oznacza to jednak, że możesz odstawić swoje CV do lamusa. Jeśli będziesz aktualizować dokument na bieżąco, zyskasz pewność, że zawarte zostały w nim wszystkie najciekawsze projekty i sukcesy. O niczym nie zapomnisz, nic ci nie umknie, a na dodatek – zoptymalizujesz swoją pracę nad dokumentem i oszczędzisz w ten sposób czas podczas kolejnej rekrutacji. Niewykluczone, że zauważysz także bardzo pozytywne efekty natury psychologicznej. Regularne odświeżanie życiorysu i dodawanie nowych osiągnięć do listy może korzystnie wpłynąć na twoją samoocenę, zwiększyć samoświadomość i przyczynić się do bardziej efektywnego zarządzania karierą w perspektywie długofalowej. A teraz – do dzieła! Zajrzyj do swojego CV – nawet jeśli nie szukasz nowego zatrudnienia. Niech będzie gotowe, gdy w twoim życiu pojawi się atrakcyjna oferta pracy.

Wzór CV - pobierz