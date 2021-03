Wzór CV

Imię Nazwisko

telefon: +48 000 000 000;

e-mail: nazwisko@wp.pl

Profil zawodowy

Po danych personalnych czas na kilka słów krótkiego podsumowania zawodowego, które we właściwy sposób zaanonsuje Cię do potencjalnego pracodawcy.

Doświadczenie zawodowe

2014 – obecnie Firma X (krótka informacja na temat pracodawcy)

Nazwa Stanowiska odpowiedzialny za:











Wybrane osiągnięcia:









Kluczem do napisania skutecznego CV są osiągnięcia oraz wyniki Twojej pracy. Dostarczą one informacji potencjalnemu pracodawcy na ile wartościowym Kandydatem jesteś pod kątem danej rekrutacji.

2008 – 2014 Firma Y (krótka informacja na temat pracodawcy)

Nazwa Stanowiska odpowiedzialny za:









Wybrane osiągnięcia:







Znajomość języków obcych

Język angielski – znajomość na poziomie C2 (język wykorzystywany w codziennej pracy)

Wykształcenie

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Wydział : Marketingowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Uzyskany tytuł: Magister

Wyższa Szkoła Kujawsko Pomorska w Bydgoszczy

Wydział : Filologia Angielska

Uzyskany tytuł: Licencjat

Kursy i certyfikaty

Zarządzanie czasem, Warszawa, organizator: ………

Trudne sytuacje w pracy z klientem, Warszawa, organizator: ………

Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientem, Warszawa, organizator: ………

Uczestnictwo w kursach jest dowodem na to, że jesteś na bieżąco z danym tematem (obszarem) i nadal chcesz się uczyć. Nie umieszczaj w CV kursów bardzo krótkich lub zupełnie nie związanych ze stanowiskiem, o które się ubiegasz. Zamieszczaj te, dzięki którym zdobyłeś nowe umiejętności lub wiedzę pozwalającą Ci na rozwój zawodowy.

Nie podawaj dat ukończenia szkoleń, a jeśli brałeś udział w dłuższym programie rozwojowym to podkreśl, że program trwał np. 6 miesięcy.

Szkolenia posegreguj na te rozwijające Twoje kompetencje uniwersalne (zarządzenie czasem, umiejętności managerskie, obsługa klienta, etc.) i na te związane z pozyskiwaniem wiedzy (np. Six Sigma, Excel dla Zaawansowanych).

Dodatkowe umiejętności

Biegła znajomość pakietu MS Office

Bardzo dobra znajomość programu: SAP

Prawo jazdy kat. B, A

W punkcie tym zawrzyj informacje dotyczące posiadanych przez Ciebie umiejętności zarówno twardych (takich, jak znajomość programów komputerowych czy prawo jazdy) jak i miękkich (takich jak budowanie długofalowych relacji czy umiejętności analityczne), których wymaga praca na danym stanowisku. Ta sekcja powinna pokazać dodatkowe umiejętności (twarde czy miękkie), których nie przedstawiłeś/aś w swoim profilu.

Zainteresowania

Podróże, motoryzacja, kryminał skandynawski.

Jeśli zdecydujesz się na uwzględnienie w CV swoich zainteresowań zadbaj, aby były one zgodne z prawdą. Jeśli dodatkowo będą powiązane z pracą, o którą się ubiegasz, to może to działać na Twoją korzyść. Warto dość szczegółowo przedstawić zainteresowania, czyli zamiast „literatura”, napisz np. „kryminał skandynawski”.

Zgoda na przetwarzanie danych

Tekst zgody na przetwarzanie danych należy zawsze dostosować do tekstu z ogłoszenia rekrutacyjnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez ……….. (nazwa organizacji) w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

