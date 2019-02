Jak skutecznie rekrutować menedżera

Kompetentni menedżerowie potrafią z charyzmą motywować i inspirować zespoły. Dzięki temu ich członkowie z zapałem angażują się w realizację wspólnych celów i osiągają zamierzone wyniki, co bezpośrednio przyczynia się do rozwoju firmy. Właśnie dlatego zdolni liderzy są od zawsze tak pożądani na rynku pracy. Tylko jak ich znaleźć i – co trudniejsze – przekonać do zmiany zatrudnienia, skoro zazwyczaj wcale nie szukają nowej posady?