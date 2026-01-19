REKLAMA

Strona główna » Kadry » HRM » Motywowanie » 19 stycznia 2026: Blue Monday. Czy to mit?

19 stycznia 2026: Blue Monday. Czy to mit?

19 stycznia 2026, 09:38
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Blue Monday
19 stycznia 2026: Blue Monday. Czy to mit?
Trzeci poniedziałek w roku uznaje się za Blue Monday - najbardziej depresyjny dzień w roku. W 2026 roku wypada w dniu 19 stycznia. Zatem czy Blue Monday to prawda? Okazuje się, że to mit i zagrywka psychologiczna wymyślona na rzecz jednego z biur turystycznych. Nie daj się w to wciągnąć i nie wmawiaj sobie w pracy i życiu codziennym, że tego dnia Twoja motywacja i efektywność może być mniejsza. 

O co chodzi z Blue Monday?

Blue Monday (pol. niebieski poniedziałek) uznawany jest za smutny, przygnębiający poniedziałek, najbardziej depresyjny dzień w roku. Na wstępie trzeba już jasno zaznaczyć, że to termin pseudonaukowy. Cała otoczka związana z Blue Monday to tylko zagrywka psychologiczna mająca wpływ na konsumentów, którzy napędzani tą negatywną narracją i stan przygnębienia - decydują się na zakupy, ba - nawet na urlop i wyjazd do ciepłych krajów, aby tylko uciec przed nieprzyjemną szarówką i poprawić sobie (rzekomo) zły nastrój. To więc stan, w który sami możemy łatwo się wprowadzić poprzez samą świadomość, że taki dzień (potencjalnie) istnieje. Warto więc wiedzieć, że Blue Monday to tylko zagrywka marketingowa, a sama teoria została obalona przez samego autora kilka lat temu.

blue monday

blue monday

Shutterstock

Skąd nazwa Blue Monday?

Pojęcie zostało wymyślone i wprowadzone do życia społecznego przez Cliffa Arnalla, brytyjskiego psychologa, pracownika Cardiff University. Pojęcie zostało użyte publicznie po raz pierwszy w 2005 roku.

Ważne

Co wpływa na Blue Monday? Psycholog wyznaczał datę najgorszego dnia roku za pomocą wzoru matematycznego uwzględniającego takie czynniki:

  • czynniki meteorologiczne (krótki dzień, niskie nasłonecznienie);
  • czynniki psychologiczne (świadomość niedotrzymania postanowień noworocznych);
  • czynniki ekonomiczne (czas, który upłynął od Bożego Narodzenia powoduje, że kończą się terminy płatności kredytów związanych z zakupami świątecznymi).

Algorytm - brytyjskiego naukowca

Pseudonaukowy charakter Blue Monday wynika już samego algorytmu, który przedstawia Cliff Arnall.  We wzorze da się zauważyć niezgodność jednostek oraz niemierzalność pewnych składowych wzoru. Według wzoru stan zdrowia psychicznego przedstawia matematycznie następujące wyliczenie:

BM - WZÓR

Blue Monday

Media

Ważne

Wzór i oznaczenia: 

gdzie: Wpogoda (ang. weather); D – dług, debet (ang. debt); d – miesięczne wynagrodzenie; T – czas od Bożego Narodzenia (ang. time); Q – niedotrzymanie postanowień noworocznych; M – poziom motywacji (ang. motivational); Na – poczucie konieczności podjęcia działań (ang. a need to take action).

W 2018 roku Cliff Arnall obalił swoją teorię związaną z Blue Monday

Jak podają media, w 2018 roku Cliff Arnall obalił swoją teorię związaną z Blue Monday. Wraz z Virgin Holidays – biurem podróży oraz z liniami lotniczymi Virgin Atlantic – zorganizował akcję, której celem było pokazanie, że nowy rok może być szansą na coś nowego i niekoniecznie musi być związany ze smutkiem. W nowej teorii marketingowej, we współpracy z innym biurem podróży mocno podkreślono, że wręcz teoria niebieskiego poniedziałku jest nieprawdziwa i szkodliwa. Zdaje się jednak, że nowa koncepcja nie zyskała takiego rozgłosu jak niebieski poniedziałek, który paradoksalnie wciąż cieszy się dużą popularnością.

Blue Monday w pracy a psychologia pracy

Nie daj się wciągnąć w Bule Monday w pracy, kiedy nie masz motywacji, sił, chęci i nic Ci nie wychodzi. Samo nastawienie do wykonywanych zadań jest niezwykle istotne. Psychologia pracy zajmuje się badaniem zachowań, myśli i emocji pracowników w kontekście ich pracy. Wyróżniane czynniki, które powodują, że pracownicy niesumiennie i niestarannie wykonują swoją pracę, bez odpowiedniej motywacji to często zmęczenie, stres, problemy rodzinne, zły stan zdrowia, kłopoty finansowe ale i niewłaściwa kultura organizacyjna panująca w zakładzie pracy. Jak powinno się więc odbywać motywowanie pracowników do bardziej wydajne pracy? Oczywiście najskuteczniejsza forma to aspekt finansowy: dodatkowe wynagrodzenie, podwyżka. Ważny jest jednak również aspekt indywidualny i zrozumienie potrzeb każdego pracownika, próba dostosowania do niego odpowiednich działań - np. wprowadzenie elastycznego, zadaniowego czasu pracy czy pracy zdalnej dla rodziców, którzy nie potrafią umiejętnie godzić pracy i rodzicielstwa. Ponadto konieczne jest dostarczenie odpowiednich narzędzi, tj. szkolenia, rozwój pracownika, wyjazdy integracyjne, doposażenie stanowisk pracy w odpowiedni i nowoczesny sprzęt. Istotne jest też zagwarantowanie pracownikom bezpieczeństwa w miejscu pracy jak i ogólnie poczucie zaufania. Tych czynników jest tak naprawdę bardzo dużo, a wszystko zależy od rodzaju pracy i zakresu wykonywanych czynności.

Z ankiety przeprowadzonej przez Grafton Recruitment wynika, że 87% pracowników czuje się przytłoczona stresem w pracy. Odpowiedzi ujawniają, że co trzecia osoba boryka się z presją każdego dnia. Skalę problemu potwierdzają badania ICAN Institute na zlecenie Wellbee, według których co piąty pracownik korzystał w ubiegłym roku ze zwolnień lekarskich lub urlopu ze względu na złe samopoczucie psychiczne. 

Jak walczyć z gorszym dniem w pracy?

  • Przerwa w ciągu dnia może pomóc w produktywności, kreatywności i zmniejszyć stres. Wykorzystaj 15 minut na "dotlenienie się" i krótki spacer.
  • Wykonuj swoje zadania najlepiej jak potrafisz - osiągniesz wewnętrzne poczucie satysfakcji, a szef prędzej czy później to doceni;
  • Współpracuj w zespole, wymyśl wspólne zabawne aktywności;
  • Zjedz zdrowy posiłek i skorzystaj z przerwy na lunch;
  • Uśmiechaj się i wciel w życie zasadę pozytywnej energii, która przyciąga pozytywną energię;
  • Jeśli powyższe nie zadziała - pamiętaj, że jutro jest nowy dzień!

Źródło: INFOR
