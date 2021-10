Pewność siebie kobiet i mężczyzn - czy jest taka sama? Czy kobiety rzeczywiście nie wierzą w siebie? Co Polacy tak naprawdę uważają o kobietach szefach? Jak posiadanie dzieci wpływa na poczucie własnej wartości? Oto wyniki badania.

Pewność siebie kobiet i mężczyzn - badanie

Kobiety mniej pewne siebie tylko na pozór? Sztuczna inteligencja obnaża, jak Polacy widzą siebie naprawdę. Co wpływa na poczucie własnej wartości? Czy męska pewność siebie to mit? Przełomowe badanie NEUROHM, rzuca nowe światło na to, co naprawdę o sobie myślimy oraz w jaki sposób pewność siebie przekłada się na sukces osobisty i zawodowy.

Co sprawia, że Polacy wierzą w siebie? Na to pytanie odpowiada najnowszy raport „Uwierz w siebie. Polska 2021”. Firma badawcza, wspólnie z naukowcami i liderami opinii wzięła pod lupę 12 zagadnień dotyczących naszego poczucia skuteczności, odporności na krytykę oraz atrakcyjności. Badacze skorzystali z inteligentnej technologii iCode™. Za pomocą mierzących czas reakcji, autorskich algorytmów, łączących neuronaukę, psychologię i sztuczną inteligencję ujawnili nie tylko, co deklarujemy, ale również co tak naprawdę myślimy. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie Polaków oraz osobach pracujących w dużych korporacjach.

“Badanie przekonań o sobie to temat delikatny. Nie wszyscy są gotowi, aby mówić o swoich słabościach lub… aby doceniać swoje mocne strony. Często spotykamy się z próbą kreowania własnego wizerunku, który nie do końca odzwierciedla prawdziwe postawy. Dlatego uznaliśmy, że prawdziwy obraz kobiet i mężczyzn w Polsce otrzymamy, wykorzystując inteligentną technologię iCode™, która sięga nie tylko do tego, co mówimy, ale ujawnia, co tak naprawdę myślimy” - komentuje Rafał Ohme, założyciel NEUROHM.

W badaniu wzięło udział siedem międzynarodowych korporacji: Bank BPH SA, Bank Millennium, Lotte Wedel Sp. z o.o., Orange Polska, PepsiCo Poland, Pfizer Polska, SAP Polska. Ich wyniki zostały porównane do reprezentatywnej próby Polaków.

Kobiety bardziej pewne siebie niż deklarują

Wyniki badań częściowo potwierdzają powszechny pogląd, że kobiety są z siebie mniej zadowolone niż mężczyźni. Mają niższe niż mężczyźni poczucie skuteczności oraz są mniej odporne na krytykę, a jedyny obszar, w którym wypadają lepiej od mężczyzn, to poczucie własnej atrakcyjności. Jednak okazuje się, że wiele z owych negatywnych opinii kobiety wyrażają jedynie na poziomie deklaracji. Choć nawet co druga kobieta deklaruje negatywne myślenie o sobie (56%), to tylko co czwarta jest rzeczywiście o tym przekonana (26%)!

"Kultura Instagrama spowodowała, że przywykliśmy do nakładania masek, a swoje życie, tak jak siebie samych, próbujemy upiększać filtrami. Tendencja do autoprezentacji nie zawsze jednak wiąże się z przedstawianiem siebie w samych superlatywach. U kobiet zaobserwowaliśmy fałszywą skromność - skłonność do przedstawiania siebie w negatywnym świetle. Jednak nasze badanie wskazuje, że postawy te są słabo ugruntowane w prawdziwych przekonaniach. Mężczyźni są pewniejsi od kobiet, ale jedynie o 3 punkty procentowe" – tłumaczy Natalia Suska, CEO NEUROHM.

Kobieta szef - co tak naprawdę sądzą Polacy?

Badacze zapytali też Polaków czy kobiety mogą być szefami. Aż 82% ankietowanych kobiet i mężczyzn deklaruje, że wierzy w kompetencje kobiet do pełnienia funkcji kierowniczych. Inteligentne testy ujawniają, że jest w tym dużo politycznej poprawności. Z tym poglądem faktycznie utożsamia się jedynie 27% badanych! Dotyczy to w równym stopniu mężczyzn, jak i kobiet. Aż 55% ankietowanych prezentowało postawę politycznej poprawności, odpowiadając twierdząco, ale po długim wahaniu.

Co ciekawe, na pogląd ten nie miał wpływu ani status zawodowy, ani zarobki, ani zajmowana pozycja. Przekonanie o kompetencjach kobiet na kierowniczych stanowiskach wzrasta natomiast wraz z wiekiem i wykształceniem ankietowanych. Dodatkowo mocno przekonani są o tym mężczyźni, którzy posiadają dzieci oraz... pracownicy korporacji. W tym ostatnim przypadku efekt jest najsilniejszy – co druga osoba pracująca w dużej firmie szczerze wierzy w kompetencje kobiet jako liderek.

Posiadanie dzieci a poczucie własnej wartości

Elementem, który ma szczególny wpływ na poczucie własnej wartości jest posiadanie dzieci. Ale uwaga! Dotyczy to przede wszystkim mężczyzn. Ojcowie są mniej podatni na krytykę, mają większe poczucie skuteczności, a dodatkowo czują się bardziej atrakcyjni! I jest to efekt niezależny od wieku!

Podobnej intensywnej zależności nie zaobserwowaliśmy u mam. Głównym wyznacznikiem poczucia własnej wartości kobiet jest wiek (im większe doświadczenie, tym większa pewność siebie). Krytycznym momentem jest jednak dla nich powrót do pracy z urlopu macierzyńskiego. Już po około 6 miesiącach od wznowienia pracy zawodowej, wśród matek wyraźnie wzrasta podatność na krytykę i samokrytykę. Co więcej, zmienia się postrzeganie nie tylko siebie, ale kobiet w ogóle. Matki zaczynają mniej wierzyć w kompetencje kobiet na kierowniczych stanowiskach!

Raport „Uwierz w siebie. Polska 2021” przedstawia wybrane wyniki pochodzące z szerszego badania zrealizowanego w okresie kwiecień-lipiec 2021 na reprezentatywnej grupie 1000 Polek i Polaków oraz pracownikach korporacji.

Pełna treść raportu dostępna jest w załączeniu oraz na stronie: www.uwierzwsiebie.com.pl

Źródło: Neurohm