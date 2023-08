Sztuczna inteligencja w HR. Wspomaganie tworzenia zespołów wielokulturowych i wielodyscyplinarnych

Pies w pracy - to kontrowersyjny temat. Jednak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowało, że można przyjść z psem do pracy. Wręcz Ministerstwo zostało laureatem wyróżnienia publiczności w Konkursie WLB (work-life-balabce) za praktykę „Z psem do pracy”.Czy Polacy chcą zwierząt w miejscu pracy? Czy do kodeksu pracy zostanie wprowadzony płatny urlop na opiekę nad zwierzęciem domowym – psem lub kotem? Fundacja Centaurus zbiera coraz więcej podpisów pod petycją o płatny urlop medyczny na opiekę nad zwierzętami domowymi.