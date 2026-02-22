REKLAMA

Kobieta podniesie 12 kg, a mężczyzna już 30 kg. Przepisy BHP o podnoszeniu ciężarów w pracy

Kobieta podniesie 12 kg, a mężczyzna już 30 kg. Przepisy BHP o podnoszeniu ciężarów w pracy

22 lutego 2026, 19:40
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Kobieta podniesie 12 kg, a mężczyzna już 30 kg przy pracy stałej. To prawie 3 razy więcej. Przepisy BHP regulują podnoszenie ciężarów w pracy w różnych okolicznościach. Kiedy konieczne jest zespołowe przenoszenie ciężarów przez pracowników? Oto przepisy prawne określające zasady transportu ręcznego.

Przenoszenie ciężarów w pracy - BHP

Przenoszenie ciężarów przez pracowników to tzw. transport ręczny. Reguluje go Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym. Przepisy te dotyczą przenoszenia i podtrzymywania przedmiotów, ładunków, materiałów, także unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie, przewożenie.

Ile kg podniesie kobieta w pracy?

Przepisy BHP uzależniają wagę podnoszonych przez kobiety przedmiotów od charakteru pracy. Jeśli jest to praca stała pracownicy, dopuszcza się przenoszenie 12 kg. Natomiast przy pracy dorywczej waga przenoszonych przedmiotów może wynosić aż 20 kg. Prawo określa jeszcze jedną normę - masę przedmiotów podnoszonych powyżej obręczy barkowej. Tutaj waga będzie niższa - maksymalnie 8 kg dla pracy stałej i 14 kg dla pracy dorywczej. Co więcej, w przypadku przenoszenia przedmiotów na odległość dłuższą niż 25 metrów, ich masa nie może być wyższa niż 12 kg.

Ile kg może przenosić pracownica pod górę?

Oddzielna jest norma przy przenoszeniu ciężarów pod górę, po nierównej powierzchni, pochylniach czy schodach, gdy maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30°, a wysokość przekracza 4 metry. Nie ma tutaj znaczenia pokonywana odległość. Przenoszone w ten sposób przedmioty nie mogą być cięższe niż 12 kg. Jeśli jednak kąt nachylenia przekracza 30° dopuszczalna waga zmniejsza się do 8 kg przy pracy stałej i 12 kg przy pracy dorywczej. Przepisy określają również normę dla przenoszenia materiałów ciekłych, gorących, żrących czy szkodliwych dla zdrowia - takie materiały kobiety mogą przenosić do 10 kg, przy czym bierze się pod uwagę wagę wraz z naczyniem i uchwytem.

Ile kg może dźwigać mężczyzna w pracy?

Dla mężczyzny przepisy BHP ustanawiają maksymalną wagę na poziomie 30 kg przy pracy stałej i 50 kg przy pracy dorywczej. Natomiast przy podnoszeniu powyżej obręczy barkowej masa przedmiotu nie może przekraczać 21 kg przy pracy stałej oraz 35 kg przy pracy dorywczej. Jeśli odległość przenoszenia wynosi więcej niż 25 metrów, waga przedmiotów nie może przekraczać 30 kg.

Przy dźwiganiu ciężarów pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, gdy maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30° i wysokość przekracza 4 metry, waga przedmiotów nie może być wyższa niż 30 kg. Jednak gdy kąt nachylenia przekracza 30°, maksymalna masa wynosi 20 kg przy pracy stałej i 30 kg przy pracy dorywczej.

Przenoszenie materiałów ciekłych, gorących, żrących albo o właściwościach szkodliwych dla zdrowia przez mężczyznę dopuszczalne jest maksymalnie do 25 kg, licząc z naczyniem i uchwytem.

Ciężary podnoszone przez kilku pracowników - bhp

Kiedy ciężary muszą być podnoszone przez kilku pracowników? Przepisy BHP przewidują zespołowe podnoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m, a masa przekracza 30 kg dla mężczyzn i 20 kg dla kobiet. Chodzi o to, aby w przeliczeniu na jednego pracownika masa przedmiotu nie przekraczała odpowiednio:

  • przy pracy stałej – 10 kg dla kobiet i 25 kg dla mężczyzn;
  • przy pracy dorywczej – 17 kg dla kobiet i 42 kg dla mężczyzn.
Ważne

Prawo zakazuje zespołowego przenoszenia przedmiotów na odległość dłuższą niż 25 m lub o wadze wyższej niż 200 kg dla kobiet i 500 kg dla mężczyzn.

Polecamy: BHP w firmie. Obowiązki pracodawców

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dziennik Ustaw z 2018, poz. 1139)

