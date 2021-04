Szczepienia pracowników od 10 maja 2021 r. - pytania i odpowiedzi

Szczepienia na COVID-19 w zakładach pracy

Szczepienia ogólnopolskie przeciw COVID-19 to ogromne wyzwanie organizacyjne. Rząd zdecydował się zaprosić do współpracy przedsiębiorców. Wielka akcja szczepień w zakładach pracy ma pomóc przyspieszyć proces szczepienny. Ochrona życia, zdrowia ludzi i gospodarki zależy od tempa przeprowadzania szczepień. Szczepienia w firmach mają więc uzupełniać punkty szczepień państwowej służby zdrowia, co wpłynie na przyspieszenie procesu.

21 kwietnia 2021 r. na konferencji prasowej dotyczącej szczepień w zakładach pracy zostały podane wypracowane przez stronę rządową i przedsiębiorców szczegóły przeprowadzania szczepień w firmach. W konferencji udział wzięli:

Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju Pracy i Technologii,

Jacek Levernes, Honorowy Prezes ABSL ,

Arkadiusz Pączka , Wicep rzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich,

Rafał Baniak, Wiceprezydent Pracodawców RP,

Marek Goliszewski, Prezes BCC.

Szczepienia pracowników - procedura

Propozycja szczegółowych procedur przeprowadzania szczepień w zakładach pracy została wypracowana po konsultacjach rządu z przedstawicielami przedsiębiorców. Obie strony są zadowolone ze współpracy w tej kwestii. Szczepienia mają być przeprowadzane w sposób efektywny, transparentny i masowo dostępny.

Strona przedsiębiorców zapewnia, że duże firmy są gotowe na przeprowadzanie szczepień – dysponują gabinetami lekarskimi. Natomiast mniejsze firmy muszą posiłkować się prywatnymi ośrodkami ochrony zdrowia. Co istotne, część firm podejmuje już działania mające na celu organizację procesu szczepień, także firmy z branży usług medycznych. Przedsiębiorcom zależy na szybkim wdrożeniu procesu szczepień, co ma przyczynić się do powrotu do pracy i normalnego funkcjonowania firm. Dla państwa jest to równie ważne z punktu widzenia polskiej gospodarki.

Szczegóły dotyczące organizacji punktów szczepień w firmach

Na konferencji nie padły jeszcze szczegóły dotyczące samego procesu organizacji szczepień przez pracodawców. Takie informacje jak obowiązki pracodawcy, warunki prawne i sanitarne punktów szczepień w zakładach pracy podane zostaną na początku przyszłego tygodnia. Będzie to być może 26-28 kwietnia 2021 r.

Czy można wybierać szczepionkę?

Wiadomo już natomiast, że nie będzie możliwości wybrania rodzaju szczepionki. Wdrożenie szczepień w firmach ma przyspieszać proces szczepienny, a dopuszczenie opcji wyboru szczepionki z pewnością taki proces by spowolniło.

Czy utrzymuje się warunek 500 pracowników?

Na konferencji podano informację dotyczącą minimalnej liczby pracowników zgłoszonych do szczepień przez pracodawcę. Jak już zostało wspomniane jest to liczba 500 osób. Firmy mniejsze nie będą mogły przystępować do tego programu ze względów logistycznych. Małe firmy będą natomiast mogły się łączyć i wspólnie szczepić pracowników.

W tym kontekście warto zaznaczyć, że przewiduje się możliwość łączenia się firm w celu utworzenia punktu szczepień. Dla przykłady 5 firm, które zatrudniają po 100 pracowników, może zorganizować jeden wspólny punkt szczepień. Nie muszą to być firmy należące do jednej grupy kapitałowej.

Czy forma zatrudnienia ma znaczenie?

500 pracowników czy osób? Czy forma zatrudnienia ma znaczenie przy zapisie na szczepionkę? Umowa o pracę nie stanowi warunki uprawniającego do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w miejscu pracy. Wielokrotnie powtarzano, że forma zatrudnienia nie ma przy tym żadnego znaczenia. Nie ma także żadnych preferencji co do wieku czy co do branży. Szczepienia mają charakter masowy.

Czy szczepienia obejmą członków rodzin pracowników?

Tak, na szczepienia organizowane przez pracodawców będzie można zapisać także członków rodziny pracownika.

Co z pracownikami innej narodowości?

Pewne jest także, że przy zgłaszaniu osób do szczepień w firmach nie będą stosowane kryteria narodowości. Każdy pracownik bez względu na pochodzenie będzie mógł zostać zgłoszony.

Szczegółowe zasady - ustawa czy rozporządzenie?

Szczegółowe zasady dotyczące szczepień w firmach nie muszą być uregulowane w ustawie. Wymogi prawne i sanitarne zostaną określone na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów, co wpłynie na szybkość wprowadzenia programu.

Kiedy startują szczepienia w zakładach pracy?

Szczepienia w zakładach pracy zaczynają się od programu pilotażowego, który startuje na początku maja 2021 r. Pilotaż obejmie 8 firm – 4 firmy państwowe i 4 prywatne. Około 10 maja 2021 r. rusza masowa akcja szczepień we wszystkich zakładach, które będą spełniały wymogi tego programu.

Kto ponosi koszty organizacji szczepień w miejscach pracy?

Koszty szczepień w firmach będą finansowane na identycznych zasadach jak szczepienia powszechne. Firmy poniosą koszty organizacyjne, a sam proces szczepienia i szczepionki będą finansowane ze środków publicznych.

Czy będzie dzień wolny na szczepienie przeciwko koronawirusowi?

Polskie przepisy prawne nie przewidują dnia wolnego na szczepienie przeciwko COVID-19. Natomiast pracodawcy mają w interesie zachęcanie do szczepień. Deklarują więc, że będą stosować tego typu zachęty jak dzień wolny od pracy. Jest to mniejszy koszt dla pracodawcy niż potencjalne zachorowanie pracownika na koronawirusa.

Wzory dokumentów

Przy organizowaniu punktów szczepień przez pracodawców będą funkcjonowały opracowane specjalnie na tę okoliczność wzory dokumentów. Pracodawca będzie podpisywał je z podmiotem medycznych, a także z pracownikiem. Wzory dokumentów zostaną przygotowane na początku przyszłego tygodnia i udostępnione wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom.