Niedziela handlowa - styczeń 2025 ma 4 niedziele. Czy 5 stycznia, 12 stycznia, 19 stycznia lub 26 stycznia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? Sprawdźmy.

Niedziela handlowa w styczniu 2025 roku – kalendarz

Czy w styczniu 2025 roku jest niedziela handlowa? Kalendarz stycznia zawiera 4 niedziele. Czy są to niedziele handlowe?

REKLAMA

Autopromocja

5 stycznia 2025 12 stycznia 2025 19 stycznia 2025 26 stycznia 2025

Niedziela handlowa - styczeń 2025 Shutterstock

5 stycznia, 12 stycznia, 19 stycznia, 26 stycznia 2025 – czy to niedziela handlowa?

5 stycznia, 12 stycznia, 19 stycznia czyli pierwsze 3 niedziele miesiąca to niedziele niehandlowe. Natomiast 26 stycznia 2025 r. to niedziela handlowa, ponieważ styczeń należy do wyjątków od zakazu handlu. Zawsze ostatnia niedziela stycznia będzie niedzielą handlową. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o zakazie handlu w niedziele każdego roku jest siedem wyjątków od zakazu handlu w niedzielę. W tym roku będzie ich 8. Z dniem 1 lutego 2025 r. wchodzi bowiem w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw, która dodaje kolejną niedzielę handlową przed Bożym Narodzeniem. Do wszystkich niedziel handlowych w 2025 roku należą więc:

kolejne trzy niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia (dotychczas były to kolejne dwie niedziele) ;

; niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

26 stycznia 2025 to niedziela handlowa

Ostatni punkt wylicza 4 stałe miesiące, których ostatnia niedziela w każdym roku kalendarzowym będzie niedzielą handlową: styczeń, kwiecień, czerwiec i sierpień. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy w tym dniu wypadnie święto ustawowo wolne od pracy - wówczas obowiązywał będzie zakaz handlu. 26 stycznia 2025 r. nie przypada żadne święto wolne od pracy, dlatego jest to niedziela handlowa.

Styczeń 2025 (niedziela) Niedziela handlowa 5 stycznia 2025 nie 12 stycznia 2025 nie 19 stycznia 2025 nie 26 stycznia 2025 TAK

Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Ostatnia niedziela handlowa była 22 grudnia 2024 roku. Najbliższa niedziela handlowa wypada właśnie 26 stycznia 2025 roku. Kolejna będzie dopiero 13 kwietnia 2025 roku przed Wielkanocą. Będą więc to pierwsze dwie niedziele handlowe w 2025 roku: