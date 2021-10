Planner kadrowo-płacowy na listopad 2021

Wniosek o urlop wychowawczy powinien być złożony w terminie co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Co w przypadku późniejszego złożenia wniosku?

Wzrost składek ZUS w 2022 r. będzie najwyższy w historii. można to obliczyć na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2022 r. wskazanego w założeniach do projektu budżetu państwa.

Ubezpieczenie chorobowe – zmiany od 2022 roku. Ustawa nowelizująca ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza istotne zmiany w zakresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Zmieni się m.in. moment objęcia ubezpieczeniem chorobowym, jak również to, iż brak zapłaty składek ZUS lub zapłacenie ich w nienależytej wysokości nie spowoduje wyłączenia z ubezpieczenia chorobowego.

Informacja o monitoringu dla pracownika - wzór dokumentu. W jakiej formie należy ją przygotować? Jakie informacje powinna zawierać, by była zgodna z RODO?

Jak obliczyć wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy? Chodzi o sytuację przywrócenia do pracy po nieprawidłowym rozwiązaniu stosunku pracy. Oto przykład obliczeń.

Szkolenia okazują się najpopularniejszą zachętą do pracy w firmie. Jakie bariery napotykają pracodawcy planujący doszkalać pracowników? Jakie korzyści przynosi inwestycja w pracowników?

Czym jest uczestnictwo w PPK? Kiedy osoba zatrudniona staje się uczestnikiem PPK? Czy zaprzestanie dokonywania wpłat do PPK wpływa na uczestnictwo w programie?

Nielegalne zatrudnianie dłużników alimentacyjnych to brak umowy lub wypłata wynagrodzenia wyższego niż wynikającego z umowy. Jaka kara grozi pracodawcy? Do jakiej wysokości można dokonać potrącenia alimentów z wynagrodzenia?

Praca zdalna za granicą? Jakie warunki należy spełnić? Co powinien wiedzieć pracodawca, a co pracownik? Oto krótki poradnik.

Czy cyfryzacja doprowadzi do redukcji etatów? Czy sztuczna inteligencja zastąpi pracownika? Eksperci twierdzą, że nie.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko - kiedy przysługuje? ZUS przyzna zasiłek zarówno gdy dziecko jest chore na COVID-19 (izolacja) oraz gdy dziecko przebywa na kwarantannie. Czy zamknięcie szkoły, przedszkola czy żłobka z powodu covid daje prawo do zasiłku opiekuńczego?

Przemysł 4.0 oznacza automatyzację procesów, nie eliminuje jednak czynnika ludzkiego. Wciąż niezbędne będzie pozyskanie specjalistów. Konieczne stanie się także zatrudnienie osób potrafiących obsługiwać różne, często bardzo skomplikowane postępowania i systemy. Jak ten proces przygotować i wdrożyć, by podnieść kompetencje pracowników i sprawnie działać na tak dynamicznie zmieniającym się rynku? Eksperci podczas debaty Forum Pracodawcy Godnego Zaufania pt. „Transformacja cyfrowa – jak podnieść kompetencje kadr?” podkreślali, że kluczowa jest edukacja i uświadamianie, że transformacja nie jest tylko dla gigantów gospodarki, ale przede wszystkim dla małych i średnich firm.

Ubezpieczenie zdrowotne a ubezpieczenie chorobowe - czym różnią się od siebie? Kiedy są obowiązkowe, a kiedy dobrowolne? Do jakich świadczeń z ZUS uprawnia składka chorobowa?

Wynagrodzenie i zawód nauczyciela czekają zmiany już w 2022 r. Jaka będzie podwyżka wynagrodzeń nauczycieli? Co zmieni się w czasie pracy, awansie, ocenie pracy i urlopie nauczycieli?

Bezrobocie maleje już od 7 miesięcy. Wskazują na to dane GUS z września 2021 r.

Austria: zasada 3G w pracy od 1 listopada 2021 r.

Austria w związku z czwarta falą COVID-19 wydała rozporządzenie wprowadzające zasadę 3G we wszystkich miejscach pracy od 1 listopada 2021 r. Co to oznacza?