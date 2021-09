Planner kadrowo-płacowy na październik 2021 r. zawiera wszystkie obowiązki na ten miesiąc. Jaki jest wymiar czasu pracy w październiku? Ile wynosi dodatek nocny?

Kadry i płace - październik 2021

Weryfikacja ważności badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Weryfikacja ważności szkoleń BHP. Weryfikacja terminowych umów o pracę. Raport z wyszczególnieniem dat urodzenia pracowników i zleceniobiorców, którzy podlegają uldze podatkowej dla 26-latków. Sprawdzenie pracowników i zleceniobiorców, którzy spełniają warunki do zgłoszenia do PPK (zgłoszenie w terminie 7 dni po upływie 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia).

05.10 Złożenie dokumentacji rozliczeniowej (ZUS DRA) oraz opłacenie składek za wrzesień 2021 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

07.10 GUS DG-1 meldunek o działalności gospodarczej.

11.10 Złożenie ZUS DRA oraz opłacenie składek za wrzesień 2021 r. przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie.

15.10 Złożenie dokumentacji rozliczeniowej (ZUS DRA) oraz opłacenie składek za wrzesień 2021 r. przez pozostałych płatników.

15.10 Przelew do instytucji finansowej z tytułu wpłat do PPK obliczonych i pobranych w miesiącu wrześniu 2021 r.

20.10 Opłacenie zaliczek na podatek od wypłaconych we wrześniu 2021 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, umów zleceń, umów o dzieło (PIT-4).

20.10 Opłacenie zryczałtowanego podatku pobranego we wrześniu 2021 r. od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu (PIT-8A).

20.10 Złożenie deklaracji PFRON za wrzesień 2021 r. (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b) oraz wpłata na PFRON.

"Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz" - Mike Murdock

Orzecznictwo

1. Powołując się na obowiązek udzielenia urlopu zaległego do określonej daty (30 września) oraz zważywszy, że niespełnienie powyższego obowiązku przez pracodawcę naraża go na sankcje, które może podjąć wobec niego Państwowa Inspekcja Pracy, pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu w terminie określonym w przepisie art. 168 k.p. Pracodawca zatem może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2003 r., I PKN 403/02, OSNP 2004, Nr 18, poz. 310; wyrok z dnia 24 stycznia 2006 r., I PK 124/05 OSNP 2006, Nr 23-24, poz. 354).

2. Dane wrażliwe (w tym dane dotyczące stanu zdrowia) podlegają szczególnej ochronie prawa. Muszą istnieć szczególne powody domagania się od pracownika (oczekiwania od niego) ujawnienia informacji na temat stanu jego zdrowia (wyrok SN z dnia 3 lutego 2021 r., sygn. I PSKP 3/21).

"Żeby w życiu coś osiągnąć, trzeba być wcześniej przygotowanym do wykorzystania szansy, która może nadejść" - Leszek Balcerowicz

Wymiar czasu pracy - październik 2021

Wymiar czasu pracy w październiku wynosi: (40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) = 168 godz. tj. 21 dni

Dodatek nocny

Dodatek za pracę w nocy w październiku 2021 r. wynosi: 2800/168 godz. *20% = 3,33 zł

"Staniesz się bogaty, kiedy spodoba Ci się praca" - Sam Walton

Pełna wersja plannera: https://monikasmulewicz.pl/2021/09/29/kalendarz-kadrowy-na-pazdziernik/