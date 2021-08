Kadry i płace - planner na wrzesień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki. Jaki jest wymiar czasu pracy we wrześniu? Ile wynosi dodatek nocny?

Kadry i płace - wrzesień 2021

Weryfikacja ważności badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Weryfikacja ważności szkoleń BHP. Weryfikacja terminowych umów o pracę. Raport z wyszczególnieniem dat urodzenia pracowników i zleceniobiorców, którzy podlegają uldze podatkowej dla 26-latków. Sprawdzenie pracowników i zleceniobiorców, którzy spełniają warunki do zgłoszenia do PPK (zgłoszenie w terminie 7 dni po upływie 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia).

06.09 Złożenie dokumentacji rozliczeniowej (ZUS DRA) oraz opłacenie składek za sierpień 2021 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

07.09 GUS DG-1 meldunek o działalności gospodarczej.

10.09 Złożenie ZUS DRA oraz opłacenie składek za sierpień 2021 r. przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie.

15.09 Złożenie dokumentacji rozliczeniowej (ZUS DRA) oraz opłacenie składek za sierpień 2021 r. przez pozostałych płatników.

15.09 Przelew do instytucji finansowej z tytułu wpłat do PPK obliczonych i pobranych w miesiącu sierpień 2021 r.

20.09 Opłacenie zaliczek na podatek od wypłaconych w sierpniu 2021 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, umów zleceń, umów o dzieło (PIT-4). 20.09 Opłacenie zryczałtowanego podatku pobranego w sierpniu 2021 r. od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu (PIT-8A). 20.09 Złożenie deklaracji PFRON za sierpień 2021 r. (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b) oraz wpłata na PFRON.

"Czy rzeczywiście potrzebujemy więcej czasu? Czy też potrzebujemy więcej dyscypliny, by wykorzystać czas, który mamy?" - Kerry Johnson

Orzecznictwo

1. I OSK 535/18, Charakter adnotacji: „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 sierpnia 2018 roku. Prawo do uzyskania świadczenia przez cudzoziemca legitymującego się kartą pobytu uzależnione jest nie od wymaganej prawem adnotacji organu, lecz od posiadania przez cudzoziemca uprawnienia do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to może wynikać bądź z posiadanego zezwolenia na pracę lub z mocy przepisów zwalniających cudzoziemca z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Na organach administracji właściwych w sprawach świadczeń wychowawczych, w sytuacji braku stosownej adnotacji na karcie pobytu, spoczywa obowiązek dokonania ustaleń w zakresie uprawnienia cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Polski.

2. III AUa 851/19, Weryfikacja świadectwa pracy. - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2020 r. Świadectwo pracy jest dokumentem prywatnym potwierdzającym stan wiedzy osoby podpisującej ten dokument. Oznacza to, że treść takiego dokumentu może być weryfikowana, a nawet powinna podlegać weryfikacji w sytuacji, gdy nie przystaje do innych ustalonych faktów. W przypadku świadectwa pracy określającego istnienie w określonym czasie stosunku pracy i warunki pracowniczego zatrudnienia dokument ten powinien znaleźć oparcie w dokumentach określających warunki zatrudnienia - jak umowa o pracę, angaże, zakresy czynności.

Wymiar czasu pracy - wrzesień 2021

Wymiar czasu pracy we wrześniu 2021 r. wynosi: (40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) = 176h tj. 22 dni

Dodatek za pracę w nocy - wrzesień 2021

Dodatek za pracę w nocy we wrześniu wynosi: 2800/176h*20% = 3,18 zł

"To zaskakujące, ile czasu potrzeba, żeby skończyć to, nad czym nie pracujesz." - Paul McGee

Pełna wersja plannera: https://monikasmulewicz.pl/2021/08/30/kalendarz-kadrowo-placowy-czyli-we-wrzesniu-nie-zapomnij-o/