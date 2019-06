Badania medycyny pracy - wstępne, okresowe, kontrolne

Badania medycyny pracy

W jednym z poprzednich artykułów wspominałam, że wrócimy do tematu badań medycyny pracy, zwanych badaniami profilaktycznymi. Każdy pracownik obowiązkowo musi przejść badania wstępne (przed rozpoczęciem pracy), a później okresowe. W pewnych sytuacjach będzie też zobowiązany do badań kontrolnych.

Bez aktualnych badań lekarskich nie wolno dopuścić pracownika do wykonywania pracy.

Kto przeprowadza badania profilaktyczne?

Badania w zakresie medycyny pracy wykonują lekarze medycyny pracy. Co istotne pracodawca ma obowiązek podjęcia współpracy z podstawową jednostką medycyny pracy, w której takie badania będą przeprowadzane, na podstawie pisemnej umowy.

Badania wstępne

Badania wstępne lekarskie w zakresie medycyny pracy przechodzą:

osoby przyjmowane do pracy,

pracownicy młodociani i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Jak już wspomniałam każdy pracownik zanim zostanie dopuszczony do wykonywania pracy musi posiadać aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Zatem musisz zadbać o to, aby odpowiednio wcześniej otrzymał skierowanie na badania lekarskie.

Kiedy nie będzie potrzeby kierowania na badania wstępne?

Na wstępne badania lekarskie nie będziesz musiała kierować pracowników, których zatrudniasz ponownie na to samo stanowisko pracy lub na stanowisko, na którym występują takie same warunki pracy, w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy.

Z Janem P., który był zatrudniony na stanowisku mechanika, rozwiązano umowę o pracę z dniem 31.01. W dniu 28.02 został ponownie zatrudniony na to samo stanowisko. Z uwagi na to, że Jan miał aktualne badania lekarskie nie ma potrzeby kierowania go na badania wstępne. Można bazować na badaniach okresowych z poprzedniego zatrudnienia.

Podobnie możemy postąpić w sytuacji, gdy zatrudniamy pracownika z zewnątrz na określone stanowisko pracy. W sytuacji gdy posiada on ważne badania lekarskie u poprzedniego pracodawcy, możemy je honorować, pod warunkiem oczywiście, że warunki pracy u poprzedniego pracodawcy odpowiadają tym, które są u nas, a od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z poprzednim pracodawcą, nie upłynęło 30 dni.

W celu zweryfikowania warunków pracy, pracownik oprócz orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy musi przedłożyć skierowanie na badania wydane przez poprzedniego pracodawcę. Obydwa te dokumenty kserujesz, opatrujesz pieczęcią lub opisem „Za zgodność z przedłożonym dokumentem” i wpinasz do części A akt osobowych.