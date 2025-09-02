REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Firmy » Powrót wysokiej inflacji i nieuczciwi klienci: tego obecnie najbardziej obawiają się przedsiębiorcy. RAPORT: Bieżące lęki i obawy przedsiębiorców 2025

Powrót wysokiej inflacji i nieuczciwi klienci: tego obecnie najbardziej obawiają się przedsiębiorcy. RAPORT: Bieżące lęki i obawy przedsiębiorców 2025

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 września 2025, 10:51
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
inflacja, przedsiębiorcy, nieuczciwi klienci
Powrót wysokiej inflacji i nieuczciwi klienci: tego obecnie najbardziej obawiają się przedsiębiorcy. RAPORT: Bieżące lęki i obawy przedsiębiorców 2025
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Choć w ostatnich miesiącach spadła inflacja, obecnie obawia się jej aż 39,4% liderów biznesu. To najczęściej wskazywany lęk z listy 29 wymienionych w raporcie autorstwa UCE RESEARCH i platformy ePsycholodzy.pl. Szczegóły poniżej.

rozwiń >

Powrót wysokiej inflacji i nieuczciwi klienci: tego obecnie najbardziej obawiają się przedsiębiorcy

Choć w ostatnich miesiącach spadła inflacja, obecnie obawia się jej aż 39,4% liderów biznesu. To najczęściej wskazywany lęk z listy 29 wymienionych w raporcie autorstwa UCE RESEARCH i platformy ePsycholodzy.pl. Inflacji boją się głównie osoby z miast liczących 20-49 tys. mieszkańców. Dotyczy to zwłaszcza właścicieli firm zatrudniających ponad 250 pracowników w branży consultingu i doradztwa strategicznego.

REKLAMA

Ważne

Ponadto wśród najczęściej wskazywanych zagrożeń widać nieuczciwych klientów – 36%, destabilizację państwa – 21,4%, inwigilację władzy – 18,2%, a także konflikt Polski z krajami spoza UE – 14,5%. Z kolei najmniej obaw budzi sztuczna inteligencja – 2,4%. Rzadko pojawia się też lęk przed byciem ofiarą przestępstwa cybernetycznego – 2,8%. Pod koniec rankingu znajduje się również spowolnienie gospodarcze i nowa pandemia lub epidemia – po 3,2%.

RAPORT: „Bieżące lęki i obawy przedsiębiorców 2025”

REKLAMA

Raport UCE RESEARCH i platformy ePsycholodzy.pl pt. „Bieżące lęki i obawy przedsiębiorców 2025” przedstawia autorską listę 29 potencjalnych lęków i obaw panujących wśród liderów biznesu. Respondenci mieli wskazać kwestie, których obecnie najbardziej się obawiają, prowadząc firmę lub zarządzając nią. Mogli zaznaczyć maksymalnie 5 pozycji. Tylko 2,2% ankietowanych niczego się nie boi (rok temu było to 3,4%). 0,2% uczestników sondażu obawia się czegoś, co nie zostało ujęte na liście. Natomiast 4,2% badanych nie potrafi się określić w tym zakresie.

– Te wyniki realistycznie odzwierciedlają nastroje biznesowe w Polsce. Niepokój mógłby budzić brak obaw na większą skalę, ponieważ oznaczałby bezrefleksyjność przedsiębiorców. Powinni oni mieć wiedzę na temat globalnych napięć politycznych, konsekwencji transformacji energetycznej, nieprzewidywalności polityki fiskalnej i monetarnej oraz rosnącej konkurencji międzynarodowej. W takiej sytuacji zarządzający koncentrują się nie tyle na eliminowaniu ryzyk, ile na budowaniu odporności – poprzez dywersyfikację, innowacje i elastyczne modele biznesowe – mówi Michał Pajdak, wykładowca akademicki i jeden ze współautorów raportu z platformy ePsycholodzy.pl.

Najwięcej respondentów, tj. 39,4%, obawia się inflacji (w tym utraty wartości pieniądza)

REKLAMA

Z badania wynika również, że najwięcej respondentów, tj. 39,4%, obawia się inflacji (w tym utraty wartości pieniądza). Rok temu było to dokładnie 31,3%. – Nawet jeśli ostatnie miesiące przyniosły spadek inflacji, to przedsiębiorcy wiedzą, że warunki makroekonomiczne mogą się odwrócić i znacząco wpłynąć na budżety firm. Dwucyfrowy wzrost cen odcisnął piętno na przedsiębiorcach, którzy odczuli presję kosztową, spadek realnej wartości pieniądza oraz trudności w planowaniu inwestycji i kontraktów. Blisko 40% osób prowadzących biznesy nie czuje się bezpiecznie, a przez to może unikać odważniejszych decyzji inwestycyjnych – komentuje psycholog Michał Murgrabia, drugi ze współautorów raportu z platformy ePsycholodzy.pl.

Według autorów badania, przedsiębiorcy wiedzą, iż inflacja jest podatna na zjawiska zewnętrzne i dlatego traktują ją jako jedno z kluczowych ryzyk. – W najbliższym okresie scenariusz powrotu do dwucyfrowej inflacji nie wydaje się zbyt realny, ale ryzyko podwyższonej inflacji – wyższej niż cel NBP – już tak. Oznacza to zatem, że firmy będą nadal ostrożne i zachowawcze w planowaniu wydatków, w tym inwestycji – dodaje Michał Pajdak.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

O inflacji mówią przede wszystkim osoby prowadzące działania w mieście liczącym od 20 tys. do 49 tys. mieszkańców (wśród nich – 48,1%), z wykształceniem wyższym (41,8%). Przeważnie są to właściciele firm (46,2%). Zatrudniają ponad 250 osób (49,5%) w branży consultingu i doradztwa strategicznego (52,9%).

– Najsilniejsze obawy przed inflacją pojawiają się w grupach, które są najbardziej wrażliwe na wahania kosztów i utratę wartości pieniądza. Przedsiębiorcy ze średniej wielkości miast często prowadzą firmy mocno osadzone w lokalnym rynku, gdzie marże są ograniczone, a podwyżki cen trudniej przerzucić na klienta końcowego. Właściciele firm i osoby z wykształceniem wyższym to z kolei grupy bardziej świadome ryzyk makroekonomicznych i realnych konsekwencji inflacji dla inwestycji, kapitału obrotowego czy kosztów finansowania – wyjaśnia Michał Pajdak.

Presja kosztowa obejmuje wynagrodzenia, energię, łańcuchy dostaw i finansowanie inwestycji

W dużych firmach i w ww. branży presja kosztowa obejmuje wynagrodzenia, energię, łańcuchy dostaw i finansowanie inwestycji. – Skala działalności sprawia, że każdy punkt procentowy inflacji przekłada się na milionowe różnice w kosztach. Z kolei doradcy strategiczni z racji charakteru pracy patrzą szerzej na ryzyka gospodarcze, analizują trendy makro i mają wysoką świadomość wpływu inflacji na decyzje biznesowe klientów. Z tego wynika ich szczególna wrażliwość – dodaje Michał Pajdak, ekspert z platformy ePsycholodzy.pl.

Wśród najczęściej wskazywanych zagrożeń widać też nieuczciwych klientów – 36%, a także destabilizację państwa (protesty, strajki, zamieszki) – 21,4%. – Przedsiębiorcy czują zagrożenie płynące zarówno z poziomu mikroekonomicznego, jak i makroekonomicznego. Nieuczciwi klienci mogą osłabić płynność finansową i generować koszty, np. windykacji. W skrajnych przypadkach, zwłaszcza w sektorze MŚP, mogą doprowadzić nawet do utraty płynności, ograniczenia inwestycji czy zamknięcia firmy. Z kolei destabilizacja państwa może zahamować działalność operacyjną. Dynamiczna sytuacja polityczna, protesty czy strajki mogą przerwać łańcuch dostaw, ograniczyć dostęp do urzędów i zablokować infrastrukturę. To skutki o charakterze przede wszystkim ekonomicznym – wylicza Michał Murgrabia.

W TOP5 obaw i lęków znalazły się też takie kwestie, jak inwigilacja władzy

W TOP5 obaw i lęków znalazły się też takie kwestie, jak inwigilacja władzy (np. szpiegowanie działań firmy) – 18,2%, jak również konflikt Polski z krajami spoza UE – 14,5%. Zdaniem Michała Pajdaka, obie te kwestie mają wymiar ekonomiczny, choć ich źródło tkwi w czynnikach stricte politycznych. Inwigilacja oznacza większe koszty regulacyjne i ryzyko reputacyjne, a konflikt międzynarodowy – straty handlowe i wzrost kosztów operacyjnych. W obu przypadkach skutkiem jest ograniczona przewidywalność finansowa i większa ostrożność w decyzjach rozwojowych firm.

Przedsiębiorcy postrzegają ryzyko nadmiernej kontroli czy ingerencji ze strony państwa jako czynnik ograniczający swobodę prowadzenia biznesu. Generuje to koszty pośrednie, tj. konieczność zabezpieczenia danych, ostrożniejsze decyzje inwestycyjne czy ryzyko utraty zaufania partnerów i klientów. Z kolei obawy dotyczące konfliktu Polski z krajami spoza UE świadczą o dużej wrażliwości biznesu na otoczenie geopolityczne. Firmy zdają sobie sprawę, że eskalacja konfliktów prowadzi do zakłóceń w handlu zagranicznym, wzrostu kosztów transportu i ubezpieczeń, a także potencjalnych sankcji gospodarczych – podkreśla Michał Pajdak.

Najmniej obaw budzą takie kwestie, jak sztuczna inteligencja, przestępstwa cybernetyczne (np. kradzież tożsamości lub haseł, a także oszustwa)

Najmniej obaw budzą takie kwestie, jak sztuczna inteligencja – 2,4%, przestępstwa cybernetyczne (np. kradzież tożsamości lub haseł, a także oszustwa) – 2,8%. Pod koniec rankingu widać też spowolnienie gospodarcze – 3,2%, nową pandemię lub epidemię – 3,2%, a także wojnę ogólnoświatową, konflikt mocarstw – 3,8%.

– Niski odsetek wskazań dotyczących sztucznej inteligencji czy przestępczości cybernetycznej nie oznacza braku ryzyka, lecz raczej niższą świadomość lub odległość percepcyjną tych zagrożeń wobec bardziej „namacalnych” problemów, takich jak inflacja czy nieuczciwi klienci. Wielu przedsiębiorców nadal traktuje AI jako szansę rozwojową, a nie zagrożenie, a cyberbezpieczeństwo – mimo rosnącej skali ataków – nie zawsze postrzegane jest jako bezpośrednie ryzyko finansowe, szczególnie w mniejszych firmach. To sugeruje, że w obu obszarach istnieje luka edukacyjna i potrzeba większej świadomości biznesowej – zwraca uwagę Michał Pajdak.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Ponadto zdaniem autorów raportu, niskie wskazania dotyczące spowolnienia gospodarczego mogą być interpretowane dwojako. Po pierwsze, krótkoterminowe prognozy makroekonomiczne dla Polski są stosunkowo stabilne, co obniża poziom obaw. Po drugie, przedsiębiorcy obecnie bardziej obawiają się czynników bezpośrednio uderzających w ich finanse (koszty, płynność, stabilność regulacyjną) niż ogólnego tła koniunkturalnego.

– Podobnie niska liczba wskazań dotyczących nowej pandemii i wojny ogólnoświatowej świadczy o tym, że przedsiębiorcy nie zakładają w krótkim horyzoncie czasowym powtórzenia szoków o takiej skali. Traktują je jako zdarzenia możliwe, lecz mało prawdopodobne, w przeciwieństwie do codziennych problemów biznesowych, które bezpośrednio dotykają firmę tu i teraz – podsumowuje Michał Pajdak z platformy ePsycholodzy.pl.

***

Opis metody analitycznej/badawczej: Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu pt. „Bieżące lęki i obawy przedsiębiorców 2025” końcem sierpnia br. metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i platformę ePsycholodzy.pl na ogólnopolskiej próbie ponad pół tysiąca liderów biznesu, w tym m.in. właścicieli firm, kadry zarządzającej wyższego szczebla (prezesi, członkowie zarządu, top managementu).

Źródło: raport autorstwa UCE RESEARCH i platformy ePsycholodzy.pl.

Powiązane
Fiskus wszczyna coraz mniej kontroli podatkowych. Mimo to zyskuje na skuteczności [DANE MF]
Fiskus wszczyna coraz mniej kontroli podatkowych. Mimo to zyskuje na skuteczności [DANE MF]
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - czy rzeczywiście coś daje? [RAPORT]
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - czy rzeczywiście coś daje? [RAPORT]
Większe uprawnienia PIP - lepsza ochrona pracowników. Duża reforma w prawie pracy: koniec z zastępowaniem umowy o pracę umową cywilnoprawną
Większe uprawnienia PIP - lepsza ochrona pracowników. Duża reforma w prawie pracy: koniec z zastępowaniem umowy o pracę umową cywilnoprawną
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
4 najczęstsze błędy pracodawców przy zatrudnianiu cudzoziemców w 2025 roku. Kary od 3 do nawet 50 tys. zł
02 wrz 2025

Drobny błąd może oznaczać dziesiątki tysięcy złotych kary. Jakie są 4 najczęstsze błędy przy zatrudnianiu cudzoziemców w 2025 roku? Grozi za nie kara od 3 do nawet 50 tys. zł. Co zmieniła ustawa, która weszła w życie 1 czerwca 2025 roku?
Pracownicy z Filipin – na co zwrócić uwagę? Praktyczny poradnik dla pracodawców
02 wrz 2025

Coraz więcej firm w Polsce zatrudnia pracowników z Azji, w tym z Filipin. Zjawisko to przybiera na sile. Co warto wiedzieć o pracy z Filipińczykami? Poradnik zawiera informacje dotyczące podejścia do obowiązków, relacji w zespole, aż przez skuteczne działania adaptacyjne i formalności związane z legalizacją zatrudnienia.
Powrót wysokiej inflacji i nieuczciwi klienci: tego obecnie najbardziej obawiają się przedsiębiorcy. RAPORT: Bieżące lęki i obawy przedsiębiorców 2025
02 wrz 2025

Choć w ostatnich miesiącach spadła inflacja, obecnie obawia się jej aż 39,4% liderów biznesu. To najczęściej wskazywany lęk z listy 29 wymienionych w raporcie autorstwa UCE RESEARCH i platformy ePsycholodzy.pl. Szczegóły poniżej.
Ile mam pieniędzy w ZUS? Jak sprawdzić?
02 wrz 2025

Ile mam pieniędzy w ZUS? Można to sprawdzić na PUE ZUS. Zakład nie wysyła już listownie IOSKU czyli Informacji o stanie konta ubezpieczonego. NA PUE ZUS należy wejść w panel Ubezpieczonego. Co dalej?

REKLAMA

Co dalej z nowelizacją specustawy? Rynek pracy i status Ukraińców w Polsce pod znakiem zapytania
01 wrz 2025

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu nowelizacji specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy otworzyła gorącą dyskusję o stabilności polskiego rynku pracy i przyszłości setek tysięcy pracowników zza wschodniej granicy. W tle toczą się spory o świadczenia, dostęp do opieki zdrowotnej i konsekwencje gospodarcze, które mogą przyczynić się do wzrostu szarej strefy i osłabienia dynamiki polskiego PKB. Co dalej?
Wsparcie zawodowe opiekunów osób niepełnosprawnych – edycja 2025
01 wrz 2025

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchamia w 2025 roku wyjątkowy program „Wsparcie aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych”. Celem tej inicjatywy jest wyrównanie szans na rynku pracy dla osób, które na co dzień sprawują opiekę nad bliskimi z orzeczoną niepełnosprawnością. Dzięki kompleksowemu podejściu wsparcie zostanie dostosowane do realnych potrzeb zarówno zawodowych, jak i psychicznych opiekunów.
Wrzesień 2025. Kalendarz do druku [PDF]
29 sie 2025

Pobierz kalendarz września 2025 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Wrzesień 2025 roku ma 8 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują we wrześniu? Wydrukuj i zrób notatki na nowy miesiąc.
Webinar: Jawność i równość wynagrodzeń w pytaniach i odpowiedziach + certyfikat gwarantowany
29 sie 2025

Praktyczny webinar „Jawność i równość wynagrodzeń w pytaniach i odpowiedziach” poprowadzą Renata Bugiel i Justyna Burska – prawniczki, ekspertki prawa pracy, partnerki w kancelarii GKR Legal. Uczestnicy dowiedzą się, jak zaplanować i efektywnie przeprowadzić w firmie wdrożenie przepisów Dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń oraz poznają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat i dostęp do retransmisji webinaru wraz z materiałami dodatkowymi.

REKLAMA

Zmiany w funkcjonowaniu NFZ i systemie ubezpieczenia zdrowotnego
28 sie 2025

Polska ochrona zdrowia stoi przed gruntownymi przekształceniami, które mają na celu nie tylko uszczelnienie systemu finansowania, ale także dostosowanie go do rosnących potrzeb pacjentów i standardów unijnych. Ministerstwo Zdrowia przygotowało kompleksowy projekt ustawy, który wprowadza szereg kluczowych zmian w funkcjonowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz w całym systemie ubezpieczenia zdrowotnego.
Czas na rynek pracy otwarty dla osób z niepełnosprawnościami [Gość Infor.pl]
28 sie 2025

Polska może się pochwalić jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Europie. To bez wątpienia świetna wiadomość, ale jednocześnie sygnał ostrzegawczy – coraz trudniej o pracowników. Ekonomiści zwracają uwagę, że mamy jeszcze niewykorzystane zasoby: osoby, które chcą i mogą pracować, ale z różnych powodów pozostają poza rynkiem. Wśród nich duża grupa to osoby z niepełnosprawnościami. O tym, jak przełamać bariery i wykorzystać potencjał tej grupy, opowiadał w rozmowie z Szymonem Glonkiem, Łukasz Bednarek, prezes Agencji Optymalizacji Zatrudnienia i osoba, która sama zmaga się z niepełnosprawnością.

REKLAMA