Nowe przepisy BHP od 11 stycznia 2027 r. Będą dodatkowe obowiązki. Pracodawcy dostają czas na przygotowanie się do zmian

Nowe przepisy BHP, które wejdą w życie dnia 11 stycznia 2027 r. dotyczą temperatury w miejscu pracy (zarówno w pomieszczeniach pracy jak i na otwartej przestrzeni). Przewidują dodatkowe obowiązki. Zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, ale wchodzą w życie po 6 miesiącach. Tym samym pracodawcy zyskują czas na przygotowanie się do zmian.

Zmiany w przepisach BHP 2027

Zmiany przepisów BHP, które wchodzą w życia z dniem 11 stycznia 2027 r., dotyczą maksymalnej temperatury w miejscu pracy. Prace nad tym zagadnieniem trwały podczas kadencji Marcina Staneckiego jako Głównego Inspektora Pracy. Ich efektem jest Rozporządzenie Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 927).

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Maksymalna temperatura w pracy od 2027 r.

Zgodnie z nowymi przepisami przewidziane są dwa limity wysokich temperatur w pracy:

35°C - w pomieszczeniach pracy,

- w pomieszczeniach pracy, 32°C - przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni, związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet.

Po przekroczeniu wspomnianych temperatur praca musi zostać wstrzymana. Wykonywanie obowiązków pracowniczych w większych upałach stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.

Nowe obowiązki pracodawcy od 2027 r.

Po drugie, wprowadza się nowe obowiązki pracodawcy w przypadku, kiedy temperatura przekroczy określone poziomy:

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28°C – w pomieszczeniu pracy,

– w pomieszczeniu pracy, 25°C – przy pracach w pomieszczeniu związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet.

W takiej sytuacji pracodawca będzie musiał zapewnić odpowiednie rozwiązania techniczne obniżające lub ograniczające wzrost temperatury (chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają) albo zastosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne minimalizujące wpływ temperatury na zdrowie pracowników – uzależnione od warunków i specyfiki pracy.

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W przypadku pracy wykonywanej na otwartej przestrzeni, gdy temperatura przekroczy 25°C pracodawca również ma obowiązek zastosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne minimalizujące wpływ temperatury na zdrowie pracowników, uzależnione od warunków i specyfiki pracy.

Rozwiązania organizacyjne pracodawca ustala po konsultacji z pracownikami w ramach komisji bhp (art. 23712 Kodeksu pracy). Jeżeli u danego pracodawcy nie została powołana komisja bhp, ustala je w trybie art. 23711a Kodeksu pracy oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Po zakończeniu konsultacji informuje pracowników w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy o ustalonych rozwiązaniach organizacyjnych ograniczających wzrost temperatury lub minimalizujących wpływ wysokiej temperatury na zdrowie osób zatrudnionych.

Podsumowanie

Aktualnie trwa vacatio legis, ale już teraz pracodawcy powinni zapoznać się z rozporządzeniem oraz stosować rozwiązania pozwalające na utrzymanie właściwej temperatury w pracy. Muszą być świadomi dodatkowych obowiązków związanych z przekroczeniem 28°C lub 25°C.