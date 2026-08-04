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W czasie upałów ma być więcej kontroli PIP. Pracodawcy muszą pilnować przepisów

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04 sierpnia 2026, 10:13
woda od pracodawcy napoje temperatura bhp
W czasie upałów ma być więcej kontroli PIP. Pracodawcy muszą pilnować przepisów
Shutterstock

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Upały nadeszły. Czasami pracownicy wykonują pracę w ponad 30-stopniowej temperaturze. Na polecenie ministry pracy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk PIP ma przeprowadzić więcej kontroli u pracodawców. Będzie sprawdzane, jak pracodawcy chronią pracowników przed upałami. Od jakiej temperatury pracownikom należą się darmowe napoje od pracodawcy?

BHP w wysokich temperaturach

Obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy określa Kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, np. w związku z upałem. W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć działania, by je poprawić.

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W związku z nadchodzącą falą upałów, ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się we wtorek [red. 23.06.2026] do głównego inspektora pracy Marcina Staneckiego z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. - Działania te są konieczne w związku z występowaniem upałów w okresie letnim i mają na celu poprawę bezpieczeństwa osób pracujących w upalne dni. Wysokie temperatury sprawiają, że praca w upalne dni jest dużym wyzwaniem dla pracowników, a upał może mieć negatywne konsekwencje zdrowotne - wskazała we wniosku do GIP ministra Dziemianowicz-Bąk.

Darmowe napoje dla pracowników - jaka temperatura?

Ministerstwo przypomniało, że pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia nieodpłatnych napojów pracownikom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25 st., a także pracownikom wykonującym pracę w pomieszczeniach, gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 st. Napoje te powinny być dostępne w sposób ciągły oraz w ilości zaspokajającej potrzeby wszystkich pracowników.

Red. Więcej na ten temat można przeczytać w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dziennik Ustaw rok 1996 nr 60 poz. 279):

§ 4.[Zapewnianie napojów] 1. Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym:

1) w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 250C,

2) w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,

3) przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 250 C,

4) przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,

5) na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 280C.

2. Pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 - napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.

Pomieszczenia do wypoczynku podczas upałów w pracy

Ponadto, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w pomieszczeniach pracy, w których temperatura spowodowana procesami technologicznymi stale przekracza 30 st., pracodawca powinien zapewnić pracownikom pomieszczenia do wypoczynku wyposażone w urządzenia służące do obniżania temperatury powietrza.

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Szczególna ochrona młodocianych, kobiet w ciąży i karmiących

Obowiązujące regulacje przewidują również szczególną ochronę wybranych grup pracowników. Pracownicy młodociani nie mogą wykonywać pracy w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 st. ani w pomieszczeniach przy wilgotności względnej powietrza powyżej 65 proc. Natomiast kobiety w ciąży i kobiety karmiące są objęte ograniczeniami dotyczącymi wykonywania prac w mikroklimacie gorącym.

Powstrzymanie się od pracy w upale

Jednocześnie, zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, jeżeli warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, zachowując prawo do wynagrodzenia.

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: PAP
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