Nawet 40 000 zł brutto dla dyrektora zakładu farmaceutycznego, do 24 000 zł dla kierownika jakości i dwucyfrowe podwyżki na wybranych stanowiskach. Tak wyglądają widełki płacowe w polskiej farmacji w 2026 roku według najnowszego raportu Grafton Recruitment. Za wysokimi stawkami stoi strategiczna zmiana – firmy inwestują w bezpieczeństwo dostaw oraz specjalistów o rzadkich kompetencjach.

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Zarobki w farmacji - najważniejsze z tego tekstu:

Dyrektor zakładu farmaceutycznego na Mazowszu może zarobić nawet 40 tys. zł brutto miesięcznie – to jedna z najwyższych stawek w polskim przemyśle

Dwucyfrowe podwyżki w 2026 r. – nawet +13% dla planistów produkcji i specjalistów ds. jakości

Mazowsze płaci najwięcej w większości kategorii, ale w części stanowisk technologicznych to Małopolska bije rekordy

Firmy farmaceutyczne zmieniają model działania – od optymalizacji kosztów w stronę bezpieczeństwa dostaw. To zmienia też profil poszukiwanych pracowników

Nowy model produkcji farmaceutycznej – co się zmienia?

Rok 2026 to wyraźne przewartościowanie w branży. Firmy, które jeszcze niedawno koncentrowały się przede wszystkim na optymalizacji kosztów, dziś dużo mocniej stawiają na bezpieczeństwo dostaw, dywersyfikację i odporność operacyjną. To zmiana strategiczna, która przekłada się bezpośrednio na rynek pracy i wysokość wynagrodzeń.

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Jednym z kluczowych trendów jest odejście od silnej koncentracji geograficznej produkcji, szczególnie w zakresie wytwarzania substancji czynnych (API). Doświadczenia ostatnich lat pokazały, jak ryzykowne jest uzależnienie od pojedynczych regionów świata. W odpowiedzi przedsiębiorstwa rozwijają strategie multi-sourcingu i przenoszą część produkcji bliżej rynków docelowych – w tym do Europy, co stwarza nowe szanse dla Polski.

W ten trend wpisuje się unijny Critical Medicines Act, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw leków i wzmocnienie produkcji w Europie. Regulacja może sprzyjać nowym inwestycjom w zakłady i linie produkcyjne, a także zwiększać zapotrzebowanie na specjalistów od transferu technologii, walidacji procesów i zarządzania zgodnością regulacyjną.

„Firmy coraz częściej odchodzą od modelu opartego wyłącznie na maksymalnej efektywności. Dziś równie ważna staje się zdolność do utrzymania ciągłości produkcji i szybkiego reagowania na zakłócenia w łańcuchach dostaw. To właśnie ten kierunek będzie wyznaczał kolejne decyzje inwestycyjne w branży" – Magdalena Niedziałek, Manager w Grafton Recruitment.

Odporność operacyjna równie ważna jak efektywność

Jeszcze kilka lat temu podstawowym wyznacznikiem sukcesu w produkcji farmaceutycznej była efektywność. Dziś coraz większego znaczenia nabiera odporność operacyjna – zdolność do utrzymania ciągłości produkcji mimo zakłóceń i zmieniających się warunków rynkowych.

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Firmy zwiększają zapasy, dywersyfikują sieć dostawców i inwestują w elastyczne linie produkcyjne, które można szybko dostosować do zmian. Coraz większą rolę odgrywają też systemy MES oraz narzędzia predykcyjne, pozwalające monitorować produkcję w czasie rzeczywistym.

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Takie podejście zmienia profil poszukiwanych pracowników. Rośnie znaczenie osób, które potrafią łączyć kompetencje techniczne z umiejętnością zarządzania ryzykiem i sprawnie funkcjonować w złożonym środowisku operacyjnym.

Zarobki dyrektorów i kadry menedżerskiej w branży farmaceutycznej – kto zarabia najwięcej w 2026?

Najwyższe wynagrodzenia w farmacji dotyczą stanowisk dyrektorskich i managerskich. Oto pełny obraz stawek dla najlepiej opłacanych ról (wszystkie pensje brutto):

Dyrektorzy zakładów – rekordowe 40 tys. zł na Mazowszu

Mazowieckie: 28 000 – 40 000 zł

Małopolskie: 20 000 – 36 000 zł

Dolnośląskie i śląskie: 20 000 – 35 000 zł

Łódzkie: 20 000 – 30 000 zł

Kierownicy produkcji

Mazowieckie: 19 000 – 25 000 zł

Małopolskie, śląskie, łódzkie: 14 000 – 22 000 zł

Kierownicy działów produkcyjnych

Mazowieckie: 14 000 – 22 000 zł

Małopolskie: 13 000 – 20 000 zł

Dolnośląskie: 12 500 – 21 000 zł

Śląskie: 12 000 – 19 000 zł

Łódzkie: 13 000 – 18 000 zł

Kujawsko-pomorskie: 10 000 – 15 000 zł

Utrzymanie ruchu i automatyzacja – kluczowe stanowiska techniczne

Kierownicy utrzymania ruchu

Mazowieckie: 16 000 – 21 000 zł

Śląskie: 13 000 – 19 000 zł

Łódzkie: 13 000 – 18 500 zł

Dolnośląskie: 13 000 – 17 500 zł

Małopolskie: 13 000 – 17 000 zł

Inżynierowie utrzymania ruchu

Mazowieckie: 10 000 – 13 000 zł

Dolnośląskie: 9 000 – 12 500 zł

Śląskie: 9 000 – 12 000 zł

Małopolskie i łódzkie: 9 000 – 10 500 zł

Kujawsko-pomorskie: 8 000 – 11 000 zł

Inżynierowie automatycy

Mazowieckie: 11 000 – 15 000 zł

Śląskie: 9 000 – 14 000 zł

Dolnośląskie: 9 500 – 12 500 zł

Łódzkie: 9 000 – 12 000 zł

Małopolskie: 9 000 – 11 000 zł

Automatycy

Mazowieckie: 10 000 – 13 000 zł

Śląskie i łódzkie: 8 000 – 10 000 zł

Kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie: 7 000 – 9 500 zł

Działy jakości, procesów i technologii – tu Mazowsze nie zawsze wygrywa

Kierownicy ds. jakości

Mazowieckie: 18 000 – 24 000 zł

Śląskie: 15 000 – 23 000 zł

Dolnośląskie, małopolskie, pomorskie: 15 000 – 22 000 zł

Wielkopolskie: 15 000 – 20 000 zł

Zachodniopomorskie: 13 000 – 19 000 zł

Kujawsko-pomorskie i łódzkie: 13 000 – 18 000 zł

Inżynierowie jakości

Mazowieckie: 10 000 – 15 000 zł

Śląskie: 9 500 – 13 500 zł

Pomorskie: 8 500 – 13 000 zł

Dolnośląskie: 8 500 – 12 000 zł

Wielkopolskie i zachodniopomorskie: 8 000 – 12 000 zł

Małopolskie: 8 000 – 11 000 zł

Kujawsko-pomorskie: 8 000 – 10 500 zł

Łódzkie: 8 500 – 10 000 zł

Specjaliści ds. jakości

Mazowieckie: 7 000 – 10 000 zł

Wielkopolskie: 6 000 – 7 000 zł

Dolnośląskie, małopolskie, pomorskie, śląskie, łódzkie: ok. 5 000 – 6 500 zł

Kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie: 4 900 – 7 000 zł

Inżynierowie procesu

Mazowieckie: 11 000 – 15 000 zł

Śląskie: 9 500 – 14 000 zł

Pomorskie: 8 500 – 12 500 zł

Kujawsko-pomorskie, małopolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, łódzkie: 8 000 – 12 000 zł

Dolnośląskie: 7 500 – 12 000 zł

Kierownicy ds. optymalizacji procesów

Mazowieckie: 15 000 – 24 000 zł

Małopolskie: 13 000 – 21 000 zł

Dolnośląskie: 12 500 – 20 000 zł

Śląskie: 15 000 – 20 000 zł

Łódzkie i wielkopolskie: 12 000 – 18 000 zł

Zachodniopomorskie: 10 000 – 16 000 zł

Główni technolodzy – tu Małopolska przegania Mazowsze

Małopolskie: 12 000 – 20 000 zł

Śląskie i mazowieckie: 13 000 – 18 000 zł

Dolnośląskie: 11 000 – 16 000 zł

Pomorskie: 10 000 – 16 500 zł

Wielkopolskie: 12 000 – 17 000 zł

Łódzkie i zachodniopomorskie: 10 500 – 15 000 zł

Technolodzy

Pomorskie i dolnośląskie: 7 000 – 12 500 zł

Małopolskie i śląskie: 8 500 – 11 500 zł

Mazowieckie: 10 000 – 12 000 zł

Kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie: 8 000 – 12 000 zł

Łódzkie: 7 000 – 10 000 zł

Stanowiska fizyczne i operacyjne – niższe rozpiętości, ale realne różnice regionalne

Operatorzy produkcji

Mazowieckie i łódzkie: 5 500 – 6 500 zł

Dolnośląskie, śląskie, małopolskie: 5 000 – 6 500 zł

Kujawsko-pomorskie: 4 900 – 6 000 zł

Mechanicy

Mazowieckie: 8 000 – 10 500 zł

Dolnośląskie, zachodniopomorskie, łódzkie: do 9 500 zł

Śląskie: 6 500 – 8 500 zł

Technicy laboranci

Mazowieckie: 7 000 – 9 000 zł

Małopolskie, śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie: 6 000 – 8 500 zł

Pomorskie: 6 000 – 7 500 zł

Zachodniopomorskie: 6 000 – 7 500 zł

Łódzkie: 5 800 – 7 200 zł

Kujawsko-pomorskie: 5 000 – 7 500 zł

Zakupy i łańcuch dostaw – Mazowsze z rekordami do 30 tys. zł

Obszar zakupów to jeden z najlepiej wynagradzanych działów w farmacji, a Mazowsze wyraźnie dominuje.

Kierownicy działu zakupów

Mazowieckie: 20 000 – 25 000 zł

Śląskie: 16 000 – 23 000 zł

Małopolskie: 16 000 – 20 000 zł

Dolnośląskie i pomorskie: 14 000 – 21 000 zł

Wielkopolskie: 14 000 – 19 500 zł

Łódzkie: 14 000 – 19 000 zł

Zachodniopomorskie: 12 500 – 17 000 zł

Kujawsko-pomorskie: 12 500 – 17 000 zł

Kupcy strategiczni

Mazowieckie: 17 000 – 22 000 zł

Małopolskie i śląskie: 15 000 – 20 000 zł

Pomorskie: 13 000 – 17 500 zł

Dolnośląskie: 13 500 – 17 000 zł

Wielkopolskie: 11 000 – 17 000 zł

Łódzkie i zachodniopomorskie: 11 000 – 16 000 zł

Kujawsko-pomorskie: 10 000 – 14 000 zł

Menedżerowie kategorii zakupowych – rekord: 30 tys. zł na Mazowszu

Mazowieckie: 20 000 – 30 000 zł

Pomorskie: 14 500 – 22 500 zł

Dolnośląskie: 15 500 – 22 000 zł

Wielkopolskie: 14 000 – 21 000 zł

Małopolskie i śląskie: 15 000 – 20 000 zł

Zachodniopomorskie: 14 000 – 19 000 zł

Łódzkie: 12 000 – 18 000 zł

Kujawsko-pomorskie: 12 000 – 17 000 zł

Kupcy

Mazowieckie: 11 000 – 16 000 zł

Pomorskie: 10 000 – 14 500 zł

Dolnośląskie i śląskie: 9 000 – 15 000 zł

Wielkopolskie: 8 500 – 13 000 zł

Małopolskie i zachodniopomorskie: 8 500 – 12 000 zł

Łódzkie i kujawsko-pomorskie: 8 000 – 12 000 zł

Kierownicy logistyki

Mazowieckie: 16 000 – 25 000 zł

Pomorskie i dolnośląskie: 15 000 – 22 000 zł

Śląskie i wielkopolskie: 13 500 – 21 000 zł

Małopolskie: 16 000 – 21 000 zł

Zachodniopomorskie: 13 500 – 18 000 zł

Kujawsko-pomorskie: 14 000 – 18 000 zł

Łódzkie: 13 000 – 16 000 zł

Planiści produkcji

Mazowieckie: 10 000 – 15 000 zł

Pomorskie: 9 000 – 14 500 zł

Dolnośląskie: 8 500 – 14 000 zł

Wielkopolskie: 8 000 – 13 000 zł

Łódzkie: 8 500 – 11 000 zł

Zachodniopomorskie: 7 500 – 10 500 zł

Małopolskie i śląskie: 8 000 – 10 000 zł

Kujawsko-pomorskie: 7 500 – 9 500 zł

Podwyżki 2026 – kto dostał najwięcej, a gdzie stagnacja?

Podwyżki w branży farmaceutycznej miały w 2026 r. wyraźnie selektywny charakter. Nie było wzrostów po równo – konkretne stanowiska w konkretnych regionach zyskały znacznie, inne pozostały na poziomie z 2025 r.

Rekordowe wzrosty (+10% i więcej):

Planiści produkcji w kujawsko-pomorskim: +13%

Specjaliści ds. jakości w wielkopolskim: +13%

Kierownicy zmiany w kujawsko-pomorskim: +12%

Kierownicy logistyki w kujawsko-pomorskim: +10%

Specjaliści ds. jakości i inżynierowie utrzymania ruchu na Mazowszu: +10%

Mocne wzrosty w łódzkim:

Technolodzy: +9%

Główni technolodzy i inżynierowie produkcji: +8%

Kierownicy ds. jakości: +7%

Dolny Śląsk – mniejsze korekty:

Specjaliści ds. jakości: +7%

Automatycy i operatorzy produkcji: +6%

Kierownicy magazynu: +5%

Pomorskie – logistyka i optymalizacja:

Pracownicy magazynu: +9%

Operatorzy wózków widłowych i specjaliści ds. optymalizacji procesów: +8%

Specjaliści ds. jakości: +7%

Stagnacja – gdzie stawki się nie zmieniły?

Województwa małopolskie i śląskie to regiony, w których analizowane widełki zasadniczo utrzymały poziom z poprzedniego roku. Stabilizacja objęła też wiele stanowisk w pozostałych regionach:

Kierownicy projektów – bez zmian w 8 z 9 badanych województw;

– bez zmian w z 9 badanych województw; Kierownicy ds. jakości, kierownicy działów produkcyjnych, elektrycy i operatorzy wózków widłowych – bez zmian w 7 z 9 badanych województw.

Jakich kompetencji szukają dziś firmy farmaceutyczne?

Nowy model organizacji produkcji przekłada się bezpośrednio na potrzeby rekrutacyjne. Firmy szukają:

liderów transformacji operacyjnej ,

, specjalistów ds. łańcucha dostaw w środowisku regulowanym,

w środowisku regulowanym, ekspertów łączących wiedzę technologiczną z rozumieniem procesów biznesowych i geopolityki ,

z rozumieniem , osób z doświadczeniem w projektach inwestycyjnych, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej.

„Z perspektywy rekrutacyjnej widzimy, że firmy coraz częściej poszukują osób, które potrafią odnaleźć się w środowisku łączącym wymagania technologiczne, biznesowe i regulacyjne. Kompetencje związane z transferem technologii, prowadzeniem projektów inwestycyjnych czy zarządzaniem łańcuchem dostaw będą zyskiwać na znaczeniu wraz z kolejnymi inwestycjami w sektorze farmaceutycznym" – podsumowuje Magdalena Niedziałek, Manager w Grafton Recruitment.

Zarobki w farmacji 2026 - pytania i odpowiedzi po raporcie (FAQ)

Ile zarabia dyrektor zakładu farmaceutycznego w Polsce w 2026 r.?

Widełki wahają się od 20 000 zł do 40 000 zł brutto miesięcznie. Najwyższe stawki (do 40 tys. zł) oferuje Mazowsze, następnie Małopolska (do 36 tys. zł), Dolny Śląsk i Śląsk (do 35 tys. zł).

W którym województwie w farmacji płacą najwięcej?

Dominuje Mazowsze – jest liderem płacowym w większości analizowanych stanowisk. Wyjątkiem są niektóre role technologiczne, gdzie najwyższe stawki oferuje Małopolska (np. główni technolodzy do 20 tys. zł).

Kto dostał największe podwyżki w farmacji w 2026 r.?

Rekordziści to planiści produkcji w kujawsko-pomorskim i specjaliści ds. jakości w wielkopolskim – po +13%. W kujawsko-pomorskim dwucyfrowe podwyżki dostali też kierownicy zmiany (+12%) i kierownicy logistyki (+10%).

Dlaczego raport obejmuje tylko 9 województw?

Grafton Recruitment analizuje regiony o największej koncentracji zakładów farmaceutycznych i chemicznych. Dane obejmują: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

Jakich kompetencji szukają dziś firmy farmaceutyczne?

Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów od transferu technologii, walidacji procesów, zarządzania łańcuchem dostaw w środowisku regulowanym oraz liderów transformacji operacyjnej. Cenne jest doświadczenie w projektach inwestycyjnych, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej.

Czy Critical Medicines Act wpłynie na rynek pracy w Polsce?

Tak. Regulacja ma zwiększyć produkcję leków w Europie, co może przełożyć się na nowe inwestycje w Polsce i wzrost zapotrzebowania na wyspecjalizowaną kadrę. To z kolei będzie dalej podnosić poziom wynagrodzeń w sektorze.

Które stanowiska w farmacji nie doczekały się podwyżek?

W małopolskim i śląskim widełki płacowe zasadniczo utrzymały poziom z 2025 r. Stagnacja dotknęła też m.in. kierowników projektów, kierowników ds. jakości, kierowników działów produkcyjnych, elektryków i operatorów wózków widłowych.

Źródło: „Raport wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2026" Grafton Recruitment

O raporcie:

„Raport wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2026" to już 10. edycja cyklicznego opracowania przygotowanego przez ekspertów Grafton Recruitment. Zawiera zestawienia wynagrodzeń pracowników wszystkich szczebli (fizycznych, specjalistów, aż po kadrę menedżerską) w różnych gałęziach przemysłu: farmacja i chemia, motoryzacja i produkcja urządzeń, FMCG, badania i rozwój, centra inżynieryjne i dystrybucyjne, budownictwo oraz branża zbrojeniowa. Badanie zostało przeprowadzone od marca do kwietnia 2026 roku na próbie 9 345 kandydatów pracujących w sektorze przemysłowym oraz 178 firm. Publikację wzbogacono o komentarze ekspertów pokazujące aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju sektora.

O Grafton Recruitment:

Grafton Recruitment to międzynarodowa agencja doradztwa personalnego. Wspiera firmy i kandydatów w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne i kierownicze średniego szczebla w obszarze pracy stałej i tymczasowej, outsourcingu, IT contractingu i RPO. Wachlarz usług dopełnia doradztwo inwestycyjne, opracowywanie analiz i cyklicznych raportów rynkowych. Grafton Recruitment jest też wyłącznym dostawcą narzędzi Thomas International w Polsce. Marka została założona w 1982 r. w Irlandii, na polskim rynku jest obecna od 30 lat. Od 2018 r. jest częścią Gi Group Holding, międzynarodowej agencji pracy należącej do czołówki światowych liderów branży rozwiązań rekrutacyjnych i działającej w 37 krajach w Europie, Azji i Amerykach. Więcej: pl.grafton.com