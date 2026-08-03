Wynagrodzenia w farmacji 2026 – raport płacowy
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Nawet 40 000 zł brutto dla dyrektora zakładu farmaceutycznego, do 24 000 zł dla kierownika jakości i dwucyfrowe podwyżki na wybranych stanowiskach. Tak wyglądają widełki płacowe w polskiej farmacji w 2026 roku według najnowszego raportu Grafton Recruitment. Za wysokimi stawkami stoi strategiczna zmiana – firmy inwestują w bezpieczeństwo dostaw oraz specjalistów o rzadkich kompetencjach.
- Zarobki w farmacji - najważniejsze z tego tekstu:
- Nowy model produkcji farmaceutycznej – co się zmienia?
- Odporność operacyjna równie ważna jak efektywność
- Zarobki dyrektorów i kadry menedżerskiej w branży farmaceutycznej – kto zarabia najwięcej w 2026?
- Utrzymanie ruchu i automatyzacja – kluczowe stanowiska techniczne
- Działy jakości, procesów i technologii – tu Mazowsze nie zawsze wygrywa
- Stanowiska fizyczne i operacyjne – niższe rozpiętości, ale realne różnice regionalne
- Zakupy i łańcuch dostaw – Mazowsze z rekordami do 30 tys. zł
- Podwyżki 2026 – kto dostał najwięcej, a gdzie stagnacja?
- Jakich kompetencji szukają dziś firmy farmaceutyczne?
- Zarobki w farmacji 2026 - pytania i odpowiedzi po raporcie (FAQ)
Zarobki w farmacji - najważniejsze z tego tekstu:
- Dyrektor zakładu farmaceutycznego na Mazowszu może zarobić nawet 40 tys. zł brutto miesięcznie – to jedna z najwyższych stawek w polskim przemyśle
- Dwucyfrowe podwyżki w 2026 r. – nawet +13% dla planistów produkcji i specjalistów ds. jakości
- Mazowsze płaci najwięcej w większości kategorii, ale w części stanowisk technologicznych to Małopolska bije rekordy
- Firmy farmaceutyczne zmieniają model działania – od optymalizacji kosztów w stronę bezpieczeństwa dostaw. To zmienia też profil poszukiwanych pracowników
Nowy model produkcji farmaceutycznej – co się zmienia?
Rok 2026 to wyraźne przewartościowanie w branży. Firmy, które jeszcze niedawno koncentrowały się przede wszystkim na optymalizacji kosztów, dziś dużo mocniej stawiają na bezpieczeństwo dostaw, dywersyfikację i odporność operacyjną. To zmiana strategiczna, która przekłada się bezpośrednio na rynek pracy i wysokość wynagrodzeń.
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Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Jednym z kluczowych trendów jest odejście od silnej koncentracji geograficznej produkcji, szczególnie w zakresie wytwarzania substancji czynnych (API). Doświadczenia ostatnich lat pokazały, jak ryzykowne jest uzależnienie od pojedynczych regionów świata. W odpowiedzi przedsiębiorstwa rozwijają strategie multi-sourcingu i przenoszą część produkcji bliżej rynków docelowych – w tym do Europy, co stwarza nowe szanse dla Polski.
W ten trend wpisuje się unijny Critical Medicines Act, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw leków i wzmocnienie produkcji w Europie. Regulacja może sprzyjać nowym inwestycjom w zakłady i linie produkcyjne, a także zwiększać zapotrzebowanie na specjalistów od transferu technologii, walidacji procesów i zarządzania zgodnością regulacyjną.
„Firmy coraz częściej odchodzą od modelu opartego wyłącznie na maksymalnej efektywności. Dziś równie ważna staje się zdolność do utrzymania ciągłości produkcji i szybkiego reagowania na zakłócenia w łańcuchach dostaw. To właśnie ten kierunek będzie wyznaczał kolejne decyzje inwestycyjne w branży" – Magdalena Niedziałek, Manager w Grafton Recruitment.
Odporność operacyjna równie ważna jak efektywność
Jeszcze kilka lat temu podstawowym wyznacznikiem sukcesu w produkcji farmaceutycznej była efektywność. Dziś coraz większego znaczenia nabiera odporność operacyjna – zdolność do utrzymania ciągłości produkcji mimo zakłóceń i zmieniających się warunków rynkowych.
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Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Firmy zwiększają zapasy, dywersyfikują sieć dostawców i inwestują w elastyczne linie produkcyjne, które można szybko dostosować do zmian. Coraz większą rolę odgrywają też systemy MES oraz narzędzia predykcyjne, pozwalające monitorować produkcję w czasie rzeczywistym.
Takie podejście zmienia profil poszukiwanych pracowników. Rośnie znaczenie osób, które potrafią łączyć kompetencje techniczne z umiejętnością zarządzania ryzykiem i sprawnie funkcjonować w złożonym środowisku operacyjnym.
Zarobki dyrektorów i kadry menedżerskiej w branży farmaceutycznej – kto zarabia najwięcej w 2026?
Najwyższe wynagrodzenia w farmacji dotyczą stanowisk dyrektorskich i managerskich. Oto pełny obraz stawek dla najlepiej opłacanych ról (wszystkie pensje brutto):
Dyrektorzy zakładów – rekordowe 40 tys. zł na Mazowszu
- Mazowieckie: 28 000 – 40 000 zł
- Małopolskie: 20 000 – 36 000 zł
- Dolnośląskie i śląskie: 20 000 – 35 000 zł
- Łódzkie: 20 000 – 30 000 zł
Kierownicy produkcji
- Mazowieckie: 19 000 – 25 000 zł
- Małopolskie, śląskie, łódzkie: 14 000 – 22 000 zł
Kierownicy działów produkcyjnych
- Mazowieckie: 14 000 – 22 000 zł
- Małopolskie: 13 000 – 20 000 zł
- Dolnośląskie: 12 500 – 21 000 zł
- Śląskie: 12 000 – 19 000 zł
- Łódzkie: 13 000 – 18 000 zł
- Kujawsko-pomorskie: 10 000 – 15 000 zł
Utrzymanie ruchu i automatyzacja – kluczowe stanowiska techniczne
Kierownicy utrzymania ruchu
- Mazowieckie: 16 000 – 21 000 zł
- Śląskie: 13 000 – 19 000 zł
- Łódzkie: 13 000 – 18 500 zł
- Dolnośląskie: 13 000 – 17 500 zł
- Małopolskie: 13 000 – 17 000 zł
Inżynierowie utrzymania ruchu
- Mazowieckie: 10 000 – 13 000 zł
- Dolnośląskie: 9 000 – 12 500 zł
- Śląskie: 9 000 – 12 000 zł
- Małopolskie i łódzkie: 9 000 – 10 500 zł
- Kujawsko-pomorskie: 8 000 – 11 000 zł
Inżynierowie automatycy
- Mazowieckie: 11 000 – 15 000 zł
- Śląskie: 9 000 – 14 000 zł
- Dolnośląskie: 9 500 – 12 500 zł
- Łódzkie: 9 000 – 12 000 zł
- Małopolskie: 9 000 – 11 000 zł
Automatycy
- Mazowieckie: 10 000 – 13 000 zł
- Śląskie i łódzkie: 8 000 – 10 000 zł
- Kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie: 7 000 – 9 500 zł
Działy jakości, procesów i technologii – tu Mazowsze nie zawsze wygrywa
Kierownicy ds. jakości
- Mazowieckie: 18 000 – 24 000 zł
- Śląskie: 15 000 – 23 000 zł
- Dolnośląskie, małopolskie, pomorskie: 15 000 – 22 000 zł
- Wielkopolskie: 15 000 – 20 000 zł
- Zachodniopomorskie: 13 000 – 19 000 zł
- Kujawsko-pomorskie i łódzkie: 13 000 – 18 000 zł
Inżynierowie jakości
- Mazowieckie: 10 000 – 15 000 zł
- Śląskie: 9 500 – 13 500 zł
- Pomorskie: 8 500 – 13 000 zł
- Dolnośląskie: 8 500 – 12 000 zł
- Wielkopolskie i zachodniopomorskie: 8 000 – 12 000 zł
- Małopolskie: 8 000 – 11 000 zł
- Kujawsko-pomorskie: 8 000 – 10 500 zł
- Łódzkie: 8 500 – 10 000 zł
Specjaliści ds. jakości
- Mazowieckie: 7 000 – 10 000 zł
- Wielkopolskie: 6 000 – 7 000 zł
- Dolnośląskie, małopolskie, pomorskie, śląskie, łódzkie: ok. 5 000 – 6 500 zł
- Kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie: 4 900 – 7 000 zł
Inżynierowie procesu
- Mazowieckie: 11 000 – 15 000 zł
- Śląskie: 9 500 – 14 000 zł
- Pomorskie: 8 500 – 12 500 zł
- Kujawsko-pomorskie, małopolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, łódzkie: 8 000 – 12 000 zł
- Dolnośląskie: 7 500 – 12 000 zł
Kierownicy ds. optymalizacji procesów
- Mazowieckie: 15 000 – 24 000 zł
- Małopolskie: 13 000 – 21 000 zł
- Dolnośląskie: 12 500 – 20 000 zł
- Śląskie: 15 000 – 20 000 zł
- Łódzkie i wielkopolskie: 12 000 – 18 000 zł
- Zachodniopomorskie: 10 000 – 16 000 zł
Główni technolodzy – tu Małopolska przegania Mazowsze
- Małopolskie: 12 000 – 20 000 zł
- Śląskie i mazowieckie: 13 000 – 18 000 zł
- Dolnośląskie: 11 000 – 16 000 zł
- Pomorskie: 10 000 – 16 500 zł
- Wielkopolskie: 12 000 – 17 000 zł
- Łódzkie i zachodniopomorskie: 10 500 – 15 000 zł
Technolodzy
- Pomorskie i dolnośląskie: 7 000 – 12 500 zł
- Małopolskie i śląskie: 8 500 – 11 500 zł
- Mazowieckie: 10 000 – 12 000 zł
- Kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie: 8 000 – 12 000 zł
- Łódzkie: 7 000 – 10 000 zł
Stanowiska fizyczne i operacyjne – niższe rozpiętości, ale realne różnice regionalne
Operatorzy produkcji
- Mazowieckie i łódzkie: 5 500 – 6 500 zł
- Dolnośląskie, śląskie, małopolskie: 5 000 – 6 500 zł
- Kujawsko-pomorskie: 4 900 – 6 000 zł
Mechanicy
- Mazowieckie: 8 000 – 10 500 zł
- Dolnośląskie, zachodniopomorskie, łódzkie: do 9 500 zł
- Śląskie: 6 500 – 8 500 zł
Technicy laboranci
- Mazowieckie: 7 000 – 9 000 zł
- Małopolskie, śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie: 6 000 – 8 500 zł
- Pomorskie: 6 000 – 7 500 zł
- Zachodniopomorskie: 6 000 – 7 500 zł
- Łódzkie: 5 800 – 7 200 zł
- Kujawsko-pomorskie: 5 000 – 7 500 zł
Zakupy i łańcuch dostaw – Mazowsze z rekordami do 30 tys. zł
Obszar zakupów to jeden z najlepiej wynagradzanych działów w farmacji, a Mazowsze wyraźnie dominuje.
Kierownicy działu zakupów
- Mazowieckie: 20 000 – 25 000 zł
- Śląskie: 16 000 – 23 000 zł
- Małopolskie: 16 000 – 20 000 zł
- Dolnośląskie i pomorskie: 14 000 – 21 000 zł
- Wielkopolskie: 14 000 – 19 500 zł
- Łódzkie: 14 000 – 19 000 zł
- Zachodniopomorskie: 12 500 – 17 000 zł
- Kujawsko-pomorskie: 12 500 – 17 000 zł
Kupcy strategiczni
- Mazowieckie: 17 000 – 22 000 zł
- Małopolskie i śląskie: 15 000 – 20 000 zł
- Pomorskie: 13 000 – 17 500 zł
- Dolnośląskie: 13 500 – 17 000 zł
- Wielkopolskie: 11 000 – 17 000 zł
- Łódzkie i zachodniopomorskie: 11 000 – 16 000 zł
- Kujawsko-pomorskie: 10 000 – 14 000 zł
Menedżerowie kategorii zakupowych – rekord: 30 tys. zł na Mazowszu
- Mazowieckie: 20 000 – 30 000 zł
- Pomorskie: 14 500 – 22 500 zł
- Dolnośląskie: 15 500 – 22 000 zł
- Wielkopolskie: 14 000 – 21 000 zł
- Małopolskie i śląskie: 15 000 – 20 000 zł
- Zachodniopomorskie: 14 000 – 19 000 zł
- Łódzkie: 12 000 – 18 000 zł
- Kujawsko-pomorskie: 12 000 – 17 000 zł
Kupcy
- Mazowieckie: 11 000 – 16 000 zł
- Pomorskie: 10 000 – 14 500 zł
- Dolnośląskie i śląskie: 9 000 – 15 000 zł
- Wielkopolskie: 8 500 – 13 000 zł
- Małopolskie i zachodniopomorskie: 8 500 – 12 000 zł
- Łódzkie i kujawsko-pomorskie: 8 000 – 12 000 zł
Kierownicy logistyki
- Mazowieckie: 16 000 – 25 000 zł
- Pomorskie i dolnośląskie: 15 000 – 22 000 zł
- Śląskie i wielkopolskie: 13 500 – 21 000 zł
- Małopolskie: 16 000 – 21 000 zł
- Zachodniopomorskie: 13 500 – 18 000 zł
- Kujawsko-pomorskie: 14 000 – 18 000 zł
- Łódzkie: 13 000 – 16 000 zł
Planiści produkcji
- Mazowieckie: 10 000 – 15 000 zł
- Pomorskie: 9 000 – 14 500 zł
- Dolnośląskie: 8 500 – 14 000 zł
- Wielkopolskie: 8 000 – 13 000 zł
- Łódzkie: 8 500 – 11 000 zł
- Zachodniopomorskie: 7 500 – 10 500 zł
- Małopolskie i śląskie: 8 000 – 10 000 zł
- Kujawsko-pomorskie: 7 500 – 9 500 zł
Podwyżki 2026 – kto dostał najwięcej, a gdzie stagnacja?
Podwyżki w branży farmaceutycznej miały w 2026 r. wyraźnie selektywny charakter. Nie było wzrostów po równo – konkretne stanowiska w konkretnych regionach zyskały znacznie, inne pozostały na poziomie z 2025 r.
Rekordowe wzrosty (+10% i więcej):
- Planiści produkcji w kujawsko-pomorskim: +13%
- Specjaliści ds. jakości w wielkopolskim: +13%
- Kierownicy zmiany w kujawsko-pomorskim: +12%
- Kierownicy logistyki w kujawsko-pomorskim: +10%
- Specjaliści ds. jakości i inżynierowie utrzymania ruchu na Mazowszu: +10%
Mocne wzrosty w łódzkim:
- Technolodzy: +9%
- Główni technolodzy i inżynierowie produkcji: +8%
- Kierownicy ds. jakości: +7%
Dolny Śląsk – mniejsze korekty:
- Specjaliści ds. jakości: +7%
- Automatycy i operatorzy produkcji: +6%
- Kierownicy magazynu: +5%
Pomorskie – logistyka i optymalizacja:
- Pracownicy magazynu: +9%
- Operatorzy wózków widłowych i specjaliści ds. optymalizacji procesów: +8%
- Specjaliści ds. jakości: +7%
Stagnacja – gdzie stawki się nie zmieniły?
Województwa małopolskie i śląskie to regiony, w których analizowane widełki zasadniczo utrzymały poziom z poprzedniego roku. Stabilizacja objęła też wiele stanowisk w pozostałych regionach:
- Kierownicy projektów – bez zmian w 8 z 9 badanych województw;
- Kierownicy ds. jakości, kierownicy działów produkcyjnych, elektrycy i operatorzy wózków widłowych – bez zmian w 7 z 9 badanych województw.
Jakich kompetencji szukają dziś firmy farmaceutyczne?
Nowy model organizacji produkcji przekłada się bezpośrednio na potrzeby rekrutacyjne. Firmy szukają:
- liderów transformacji operacyjnej,
- specjalistów ds. łańcucha dostaw w środowisku regulowanym,
- ekspertów łączących wiedzę technologiczną z rozumieniem procesów biznesowych i geopolityki,
- osób z doświadczeniem w projektach inwestycyjnych, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej.
„Z perspektywy rekrutacyjnej widzimy, że firmy coraz częściej poszukują osób, które potrafią odnaleźć się w środowisku łączącym wymagania technologiczne, biznesowe i regulacyjne. Kompetencje związane z transferem technologii, prowadzeniem projektów inwestycyjnych czy zarządzaniem łańcuchem dostaw będą zyskiwać na znaczeniu wraz z kolejnymi inwestycjami w sektorze farmaceutycznym" – podsumowuje Magdalena Niedziałek, Manager w Grafton Recruitment.
Zarobki w farmacji 2026 - pytania i odpowiedzi po raporcie (FAQ)
Ile zarabia dyrektor zakładu farmaceutycznego w Polsce w 2026 r.?
Widełki wahają się od 20 000 zł do 40 000 zł brutto miesięcznie. Najwyższe stawki (do 40 tys. zł) oferuje Mazowsze, następnie Małopolska (do 36 tys. zł), Dolny Śląsk i Śląsk (do 35 tys. zł).
W którym województwie w farmacji płacą najwięcej?
Dominuje Mazowsze – jest liderem płacowym w większości analizowanych stanowisk. Wyjątkiem są niektóre role technologiczne, gdzie najwyższe stawki oferuje Małopolska (np. główni technolodzy do 20 tys. zł).
Kto dostał największe podwyżki w farmacji w 2026 r.?
Rekordziści to planiści produkcji w kujawsko-pomorskim i specjaliści ds. jakości w wielkopolskim – po +13%. W kujawsko-pomorskim dwucyfrowe podwyżki dostali też kierownicy zmiany (+12%) i kierownicy logistyki (+10%).
Dlaczego raport obejmuje tylko 9 województw?
Grafton Recruitment analizuje regiony o największej koncentracji zakładów farmaceutycznych i chemicznych. Dane obejmują: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.
Jakich kompetencji szukają dziś firmy farmaceutyczne?
Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów od transferu technologii, walidacji procesów, zarządzania łańcuchem dostaw w środowisku regulowanym oraz liderów transformacji operacyjnej. Cenne jest doświadczenie w projektach inwestycyjnych, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej.
Czy Critical Medicines Act wpłynie na rynek pracy w Polsce?
Tak. Regulacja ma zwiększyć produkcję leków w Europie, co może przełożyć się na nowe inwestycje w Polsce i wzrost zapotrzebowania na wyspecjalizowaną kadrę. To z kolei będzie dalej podnosić poziom wynagrodzeń w sektorze.
Które stanowiska w farmacji nie doczekały się podwyżek?
W małopolskim i śląskim widełki płacowe zasadniczo utrzymały poziom z 2025 r. Stagnacja dotknęła też m.in. kierowników projektów, kierowników ds. jakości, kierowników działów produkcyjnych, elektryków i operatorów wózków widłowych.
Źródło: „Raport wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2026" Grafton Recruitment
O raporcie:
„Raport wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2026" to już 10. edycja cyklicznego opracowania przygotowanego przez ekspertów Grafton Recruitment. Zawiera zestawienia wynagrodzeń pracowników wszystkich szczebli (fizycznych, specjalistów, aż po kadrę menedżerską) w różnych gałęziach przemysłu: farmacja i chemia, motoryzacja i produkcja urządzeń, FMCG, badania i rozwój, centra inżynieryjne i dystrybucyjne, budownictwo oraz branża zbrojeniowa. Badanie zostało przeprowadzone od marca do kwietnia 2026 roku na próbie 9 345 kandydatów pracujących w sektorze przemysłowym oraz 178 firm. Publikację wzbogacono o komentarze ekspertów pokazujące aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju sektora.
O Grafton Recruitment:
Grafton Recruitment to międzynarodowa agencja doradztwa personalnego. Wspiera firmy i kandydatów w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne i kierownicze średniego szczebla w obszarze pracy stałej i tymczasowej, outsourcingu, IT contractingu i RPO. Wachlarz usług dopełnia doradztwo inwestycyjne, opracowywanie analiz i cyklicznych raportów rynkowych. Grafton Recruitment jest też wyłącznym dostawcą narzędzi Thomas International w Polsce. Marka została założona w 1982 r. w Irlandii, na polskim rynku jest obecna od 30 lat. Od 2018 r. jest częścią Gi Group Holding, międzynarodowej agencji pracy należącej do czołówki światowych liderów branży rozwiązań rekrutacyjnych i działającej w 37 krajach w Europie, Azji i Amerykach. Więcej: pl.grafton.com
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