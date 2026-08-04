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Czy pracodawca musi zapewnić klimatyzację podczas upałów? Jakie temperatury zobowiązują do zapewnienia wody i napojów pracownikom?

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04 sierpnia 2026, 10:03
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
woda posiłki praca w upały wysokie temperatury bhp
Czy pracodawca musi zapewnić klimatyzację podczas upałów? Jakie temperatury zobowiązują do zapewnienia wody i napojów pracownikom?
Shutterstock

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Praca w wysokich temperaturach jest szczególnie uciążliwa, a nawet może zagrażać zdrowiu i życiu pracowników. Czy pracodawca musi zapewnić klimatyzację? Przy jakich temperaturach dostarcza wodę i napoje? Poznaj aktualnie obowiązujące przepisy BHP.

Wysokie temperatury w pracy - napoje i posiłki od pracodawcy

Choć nowe przepisy wejdą w życie najwcześniej za dwa lata, już dziś pracodawcy mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo termiczne pracowników – zarówno na podstawie kodeksu pracy, jak i obecnych przepisów BHP. Podstawowym obowiązkiem podczas upałów jest zapewnienie zatrudnionym dostępu do wody pitnej. Przysługuje on podczas prac na otwartej przestrzeni przy temperaturze wyższej niż 25°C oraz w pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze powyżej 28°C. Wypłacenie ekwiwalentu za brak napojów nie jest możliwe, a niespełnienie obowiązków w tym zakresie wiąże się z karą w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł. W razie trudnych warunków termicznych pracownicy mają także prawo otrzymywać bezpłatne i adekwatne do zaistniałych warunków posiłki.

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Krótszy czas pracy, przerwy i praca zdalna w czasie upałów

Pracodawcy mogą także podejmować działania organizacyjne, takie jak skrócenie czasu pracy, wprowadzenie dodatkowych przerw czy wysłanie pracowników na pracę zdalną. Takie rozwiązania nie wiążą się jednak z obniżeniem wynagrodzenia.

Polecamy: BHP w firmie. Obowiązki pracodawców

Czy w pracy musi być klimatyzacja?

Polskie prawo nie nakłada na pracodawcę obowiązku montowania systemów klimatyzacji. Firmy decydujące się na to rozwiązanie powinny jednak pamiętać o ich serwisie przynajmniej raz na pół roku, a także o bieżącym utrzymaniu urządzeń w czystości. Regularna konserwacja pozwoli uniknąć awarii, a także dostosować rozwiązania do ewentualnych zmian w regulacjach prawnych. Należy pamiętać także, że zgodnie z obowiązującymi przepisami temperatura w miejscu pracy nie powinna być niższa niż 18°C. Jest to szczególnie istotne w biurach, gdzie pracownicy najczęściej samodzielnie regulują klimatyzatory.

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Czy pracownik może odmówić pracy w upał?

Wysokie temperatury mogą nie tylko pogarszać samopoczucie, ale prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych: odwodnienia, udarów cieplnych, a nawet zagrożenia życia. Warto zatem edukować zespół w zakresie pierwszej pomocy, nawyków żywieniowych i odpowiedniego nawodnienia – to podstawowe działania prewencyjne, które mogą zapobiec tragedii. Zgodnie z art. 210 §1 Kodeksu pracy, jeśli warunki pracy zagrażają zdrowiu lub życiu, pracownik ma prawo odmówić wykonywania obowiązków – również w przypadku skrajnych upałów.

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Autor: Leszek Zalewski, Dyrektor ds. Innowacji Sodexo Polska

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Źródło: INFOR
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