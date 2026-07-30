Firma daje pracownikowi dodatkowe wolne, by ten nie tracąc wynagrodzenia zrobił dodatkowe badania. Ten benefit się sprawdza

Brak czasu to ważny powód rezygnacji z badań profilaktycznych. Dostrzegają to pracodawcy, sta pojawił się nowy benefit. Pracownik dostaje dodatkowy czas wolny, jeśli wykorzysta go na wizytę w przychodni, nie traci wynagrodzenia.

Już co trzeci pracownik wyszedł z pracy na badania. Ten benefit zdaje egzamin

REKLAMA

REKLAMA

Wygląda na to, że na takie rozwiązanie czekali Polacy. W ciągu sześciu miesięcy skorzystał z niego już co trzeci pracownik. Mowa o Healthy Hours, czyli dodatkowym, płatnym czasie, który można przeznaczyć na badania lub konsultację medyczną bez konieczności brania urlopu.

Pracodawca daje dodatkowy czas wolny, pracownik nie tracąc wynagrodzenia idzie na badania

Pilotaż prowadzony przez enel-med pokazuje, że pracownicy nie tylko korzystają z tej możliwości, ale też bardzo dobrze ją oceniają, wskazując jako praktyczne wsparcie w dbaniu o zdrowie i równowagę między pracą a życiem prywatnym.

To ważny sygnał dla pracodawców, ponieważ 77% Polaków deklaruje, że wykonałoby badania, gdyby miało na nie specjalnie przeznaczony czas w godzinach pracy.

REKLAMA

Zainteresowanie Healthy Hours rosło z każdym kolejnym miesiącem. W pierwszym okresie działania programu skorzystało z niego 17% pracowników enel-med, po czterech miesiącach już co czwarty, a po półroczu co trzeci.

Każdy zatrudniony może przeznaczyć sześć godzin rocznie na badania profilaktyczne lub konsultacje medyczne. Nie musi przy tym wykorzystywać urlopu ani czekać na zgodę przełożonego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

jak wyjaśnia – mówi Alina Smolarek, dyrektorka HR enel-med, najważniejsze jest dla nas to, że pracownicy rzeczywiście wykorzystują otrzymany czas. Po pół roku widzimy, że Healthy Hours nie pozostał benefitem zapisanym w regulaminie, ale stał się praktycznym narzędziem do dbania o zdrowie.

Często barierą nie jest brak świadomości, lecz brak jasnego przyzwolenia, dogodnego terminu i poczucia, że można wyjść na badanie bez tłumaczenia się czy nadrabiania godzin.

– Program opiera się na zaufaniu i poszanowaniu prywatności. Pracownik składa wniosek online, nie musi ujawniać, z jakiego badania korzysta, ani czekać na indywidualną zgodę przełożonego. Okres wakacyjny może być dobrym momentem, aby podobne rozwiązanie przetestować również w innych organizacjach. W wielu firmach jest wtedy mniej spotkań i większa elastyczność kalendarzy, dlatego łatwiej znaleźć przestrzeń na badania odkładane w ciągu roku – wyjaśnia Alina Smolarek.

Pozytywny odbiór programu potwierdzają komentarze z wewnętrznego badania zaangażowania. Pracownicy podkreślają przede wszystkim praktyczny charakter rozwiązania: „6 godzin na lekarza jest super”, „to realny i praktyczny benefit” oraz „mogę zadbać o zdrowie i nie muszę z tego powodu brać całego dnia wolnego”. Healthy Hours jest również wskazywany jako inicjatywa wspierająca równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Deficyt czasu w firmie: gdy musi, pracownik wybiera pracę a nie zdrowie

Wykorzystanie Healthy Hours odpowiada na problem widoczny znacznie szerzej niż w jednej organizacji. Jak wynika z raportu „Badanie, które daje czas” 41% pracujących Polaków uważa, że obowiązki zawodowe ograniczają ich możliwość dbania o zdrowie, a 28% często lub bardzo często rezygnuje z badań właśnie ze względu na pracę.

Jednocześnie 67% chciałoby otrzymać od pracodawcy dedykowany czas na profilaktykę, a 77% deklaruje, że skorzystałoby z badań, gdyby taki czas miało.

Problemem pozostaje również odkładanie profilaktyki. Choć 89% Polaków wie, że wczesne wykrycie nowotworu daje wysokie szanse wyleczenia, regularne badania onkologiczne wykonuje tylko 21%.

Wśród najczęściej wskazywanych barier znajdują się brak objawów, trudności organizacyjne, koszty oraz brak czasu. Dane pokazują więc, że sama wiedza nie wystarcza. Potrzebne są rozwiązania, które ograniczają codzienne przeszkody i ułatwiają przejście od deklaracji do działania.

enel-med prowadzi pilotaż Healthy Hours od stycznia 2026 roku. Program został przygotowany również z myślą o innych pracodawcach, którzy chcą zapewnić swoim zespołom płatny czas na profilaktykę i konsultacje medyczne. Model może być dostosowany do organizacji pracy danej firmy, także w przedsiębiorstwach działających w systemie zmianowym lub według sztywnych grafików.

Pracownicy mogą wykorzystywać ten czas na działania profilaktyczne realizowane w ramach publicznego i prywatnego systemu ochrony zdrowia, niezależnie od tego, z jaką placówką medyczną współpracuje ich pracodawca.