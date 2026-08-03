Sierpień 2026: kalendarz do pobrania i druku [PDF]
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Sierpień 2026 - pobierz i wydrukuj kalendarz z miejscem na notatki w formacie PDF. Drugi miesiąc wakacyjny ma 8 dni wolnych od pracy. Kiedy wypada wolne? Zaplanuj kolejny miesiąc roku.
- Sierpień 2026 - dni wolne od pracy
- Sierpień 2026 - ważne dni
- Sierpień 2026: kalendarz do druku PDF
- Sierpień - przysłowia
Sierpień 2026 - dni wolne od pracy
Sierpień to drugi miesiąc wakacyjny, który ma 31 dni kalendarzowych. W tym miesiącu wypada jedno święto ustawowo wolne od pracy. To Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - 15 sierpnia 2026 r. Pozostałe dni wolne to oczywiście wszystkie niedziele oraz dodatkowy dzień wolny w każdym tygodniu wynikający z zasady prawa pracy - przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Zazwyczaj dla pracowników wskazanym dniem wolnym jest sobota. W sierpniu jest aż 11 dni wolnych od pracy (5 pełnych weekendów + dzień wolny za święto wypadające w sobotę 15 sierpnia) i 20 dni roboczych.
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Sierpień 2026 - ważne dni
W sierpniu 2026 r. można wyróżnić kilka ważnych dat, o których warto pamiętać:
- 1 sierpnia 2026 r. (sobota) Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
- 15 sierpnia 2026 r. (sobota) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego - dzień wolny od pracy
- 30 sierpnia 2026 r. (niedziela) - niedziela handlowa
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Sierpień 2026: kalendarz do druku PDF
Pobierz kalendarz sierpnia 2026 r. w formacie PDF »
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Sierpień - przysłowia
Powiedzenia ludowe związane z poszczególnymi miesiącami roku kalendarzowego odnoszące się zazwyczaj do pogody i postaci świętych. Oto najpopularniejsze dotyczące sierpnia:
- Początki sierpnia pogodne wróżą zimy łagodne.
- Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień leci.
- Na święty Gustaw (2 sierpnia) kopy w polu ustaw.
- Pogoda na Nikodema (3 sierpnia), cały miesiąc deszczu nie ma.
- W sierpniu grzmotów wiele mokrą zimę ściele.
- Gdy ciepło na Dominika (8 sierpnia), ostra zima nas dotyka.
- Sierpień pogodny jest dla winogron wygodny.
- Gdy w sierpniu z północy dmucha, nastaje zwykle posucha.
- Gdy na Wawrzyńca (10 sierpnia) orzechy obrodzą, to w zimie mrozy dogodzą.
- Czego sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie doparzy.
- Od świętej Klary (12 sierpnia) są już ładne dary.
- Jeżeli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegi długo zasiędzie.
- W sierpniu mgły w górach - mroźne Gody, kiedy mgły w dolinach - to wróżba pogody.
- Jeśli w sierpniu dni jasne, będą stodoły ciasne.
- Gdy Zielna Matka (15 sierpnia) deszcz przynosi, to zwykle na Narodzenie Matki (8 września) rosi.
- Na święty Roch (16 sierpnia) w stodole groch.
- Jacek (17 sierpnia) gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy.
- Kiedy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija.
- Gdy w dni sierpnia spieka wszędzie, tedy długa zima będzie.
- Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na październik wypada.
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