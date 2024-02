Zmiany w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025

Zgodnie z programem modernizacji w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa począwszy od 2022 r. do 2025 r. mają być zrealizowane zmiany w następujących obszarach: inwestycje budowlane; zakupy wyposażenia formacji w zakresie sprzętu; transportowego; uzbrojenia i techniki specjalnej; informatyki i łączności; zakupy wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy; wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy; wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy poprzez podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy oraz zróżnicowanie struktury i wielkości uposażeń funkcjonariuszy; podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji.

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister, w tym to minister dokonuje oceny realizacji przedsięwzięć oraz wielkości wydatkowanych środków przez poszczególne formacje. Co ważne, minister przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku informację o realizacji programu za rok poprzedni, a do dnia 31 maja 2026 r. - informację końcową o realizacji Programu.

PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA